Протягом дня росіяни обстріляли 7 громад Сумщини, зафіксовано 25 вибухів
Упродовж 15 червня росіяни здійснили 12 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 25 вибухів.
Про це повідомили в Сумській ОВА, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, обстрілів зазнали Юнаківська, Білопільська, Миропільська, Краснопільська, Великописарівська, Есманьська, Середино-Будська громади.
- Миропільська громада: з території РФ завдано удару FPV-дронами (3 вибухи).
- Білопільська громада: ворожим БпЛА здійснено скидання боєприпасиів типу ВОГ (4 вибухи). Також відбулася атака FPV дроном (1 вибух).
- Есманьська громада: 6 мін скинули росіяни на територію громади.
- Середино-Будська громада: ворог бив з мінометів (4 вибухи).
- Краснопільська громада: з території РФ, ворожим БпЛА здійснено скидання боєприпасів типу ВОГ (2 вибухи) та артобстріл (1 вибух).
- Великописарівська громада: зафіксовано обстріл з міномета (2 вибухи).
- Юнаківська громада: завдано ворожих ударів 2 FPV дронами (2 вибухи).
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль