Протягом дня росіяни обстріляли 7 громад Сумщини, зафіксовано 25 вибухів

Упродовж 15 червня росіяни здійснили 12 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 25 вибухів.

Про це повідомили в Сумській ОВА, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, обстрілів зазнали Юнаківська, Білопільська, Миропільська, Краснопільська, Великописарівська, Есманьська, Середино-Будська громади.

Миропільська громада: з території РФ завдано удару FPV-дронами (3 вибухи).

Білопільська громада: ворожим БпЛА здійснено скидання боєприпасиів типу ВОГ (4 вибухи). Також відбулася атака FPV дроном (1 вибух).

Есманьська громада: 6 мін скинули росіяни на територію громади.

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Середино-Будська громада: ворог бив з мінометів (4 вибухи).

Краснопільська громада: з території РФ, ворожим БпЛА здійснено скидання боєприпасів типу ВОГ (2 вибухи) та артобстріл (1 вибух).

Великописарівська громада: зафіксовано обстріл з міномета (2 вибухи).

Юнаківська громада: завдано ворожих ударів 2 FPV дронами (2 вибухи).

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