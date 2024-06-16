Сутки на Донетчине: под ударом 4 района, 3 человека погибли, 5 - ранены. ФОТО

Войска РФ продолжают обстреливать территорию Донецкой области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.

Волновахский район

Филашкин напоминает, что в с. Улаклы Великоновоселковской громады 3 человека погибли и 5 ранены.

Покровский район

В Кураховской громаде поврежден объект социальной инфраструктуры в Кураховке, обстреляно Курахово.

Краматорский район

В Лиманской громаде разрушен 1 дом и повреждены 4 в Торском, еще 1 разрушен и 1 поврежден в Заречном. В Константиновской громаде повреждены 2 частных дома: в Константиновке и Николаевке.

Бахмутский район

В Торецкой громаде поврежден инфраструктурный объект. В Часовоярской громаде повреждены 7 частных домов.

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Также отмечается, что с линии фронта эвакуированы 59 человек, в том числе 11 детей.