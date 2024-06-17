Ежедневно фиксируется 150 военных преступлений РФ, - Костин
С начала полномасштабного вторжения зарегистрировано почти 130 тысяч военных преступлений РФ.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил генеральный прокурор Андрей Костин на своей Facebook-странице.
"Мир должен слышать такие истории, чтобы понимать всю тяжесть преступлений, которые агрессор совершает ежедневно на украинской земле. На сегодня мы задокументировали почти 130 000 военных преступлений. Это означает в среднем 150 преступлений в день. Каждые 10 минут Россия совершает преступление против Украины и украинцев", - говорится в заметке.
Костин выразил надежду, что Саммит мира укрепит усилия мирового сообщества, направленные на прекращение этих злодеяний.
"Это, в частности, работа по освобождению и возвращению украинских гражданских, незаконно удерживаемых РФ, и принудительно депортированных агрессором детей", - добавил генпрокурор.
Напомним, ранее Костин сообщал, что в Украине расследуются 168 уголовных производств, касающихся принудительного перемещения и депортации украинских детей на оккупированные территории и в РФ, однако таких случаев значительно больше.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Зеленський, а де лейтенант Баканов в кабінеті чи на передовій з Шефіром, Кошовим і "95 кварталом" ? Добровольці і мобілізовані в брудних, мокрих, холодних окопах в крові і не людських умовах, а друзі Зеленського в телевізорі, кабінетах, офісах, ....жирують
Кому війна, а комусь мать родна - доходи Зеленського в 2023 р зросли в тричі порівнянно з 2022 р. ( офіційні данні) ось такі успіхи зеленських...