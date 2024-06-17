Ежедневно фиксируется 150 военных преступлений РФ, - Костин

С начала полномасштабного вторжения зарегистрировано почти 130 тысяч военных преступлений РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил генеральный прокурор Андрей Костин на своей Facebook-странице.

"Мир должен слышать такие истории, чтобы понимать всю тяжесть преступлений, которые агрессор совершает ежедневно на украинской земле. На сегодня мы задокументировали почти 130 000 военных преступлений. Это означает в среднем 150 преступлений в день. Каждые 10 минут Россия совершает преступление против Украины и украинцев", - говорится в заметке.

Костин выразил надежду, что Саммит мира укрепит усилия мирового сообщества, направленные на прекращение этих злодеяний.

"Это, в частности, работа по освобождению и возвращению украинских гражданских, незаконно удерживаемых РФ, и принудительно депортированных агрессором детей", - добавил генпрокурор.

Напомним, ранее Костин сообщал, что в Украине расследуются 168 уголовных производств, касающихся принудительного перемещения и депортации украинских детей на оккупированные территории и в РФ, однако таких случаев значительно больше.

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