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Ежедневно фиксируется 150 военных преступлений РФ, - Костин

костін

С начала полномасштабного вторжения зарегистрировано почти 130 тысяч военных преступлений РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил генеральный прокурор Андрей Костин на своей Facebook-странице.

"Мир должен слышать такие истории, чтобы понимать всю тяжесть преступлений, которые агрессор совершает ежедневно на украинской земле. На сегодня мы задокументировали почти 130 000 военных преступлений. Это означает в среднем 150 преступлений в день. Каждые 10 минут Россия совершает преступление против Украины и украинцев", - говорится в заметке.

Костин выразил надежду, что Саммит мира укрепит усилия мирового сообщества, направленные на прекращение этих злодеяний.

"Это, в частности, работа по освобождению и возвращению украинских гражданских, незаконно удерживаемых РФ, и принудительно депортированных агрессором детей", - добавил генпрокурор.

Напомним, ранее Костин сообщал, что в Украине расследуются 168 уголовных производств, касающихся принудительного перемещения и депортации украинских детей на оккупированные территории и в РФ, однако таких случаев значительно больше.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МУС расследует кибератаки на Украину как военные преступления, - Reuters

Автор: 

армия РФ (19387) Костин Андрей (181) военные преступления (1439)


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Від діяльності Костіна -Генпрокурора- друга Венедіктової - одні збики, для бюджету, ця структура з'їдає кучу коштів з бюджету воюючої країни які так необхідні для ВСУ, калікам, вдовам, дітям- сиротам істинних захисників України , результатом діяльності костіна є фіксація фактів, на фронт Костіна і цю структуру нехай з автоматом фіксують факти на передовій в окопах, а не в кабінетах.
Зеленський, а де лейтенант Баканов в кабінеті чи на передовій з Шефіром, Кошовим і "95 кварталом" ? Добровольці і мобілізовані в брудних, мокрих, холодних окопах в крові і не людських умовах, а друзі Зеленського в телевізорі, кабінетах, офісах, ....жирують
Кому війна, а комусь мать родна - доходи Зеленського в 2023 р зросли в тричі порівнянно з 2022 р. ( офіційні данні) ось такі успіхи зеленських...
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17.06.2024 07:10 Ответить
Кому ти їх фіксуєш, кому від цього легше, займися ділом.
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17.06.2024 07:52 Ответить
Ще один підрахуй, а де про те скільки ці зебіли вкрали, і кого покарали... Шапіто...
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17.06.2024 08:50 Ответить
Замучився,напевно,підраховувати злочини ,постійно перебуваючи в себе вдома,в Монако?
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17.06.2024 09:58 Ответить
 
 