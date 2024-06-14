МУС расследует кибератаки на Украину как военные преступления, - Reuters

Международный уголовный суд (МУС) расследует кибератаки на украинскую гражданскую инфраструктуру как возможные военные преступления.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

В частности, источники, знакомые с делом, сообщили, что прокуроры Международного уголовного суда расследуют вероятные российские кибератаки на украинскую гражданскую инфраструктуру как возможные военные преступления.

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По словам одного из источников, проверяются кибератаки на инфраструктуру, которые поставили под угрозу жизни из-за нарушения электроснабжения и водоснабжения, прерывания соединений со службами экстренного реагирования или вывода из строя мобильных служб передачи данных, которые передают предупреждения о воздушной атаке.

Также отмечается, что это первое подтверждение того, что атаки в киберпространстве расследуются международными прокурорами, и это может привести к выдаче ордеров на арест, если будет собрано достаточно доказательств.

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