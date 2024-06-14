МУС расследует кибератаки на Украину как военные преступления, - Reuters
Международный уголовный суд (МУС) расследует кибератаки на украинскую гражданскую инфраструктуру как возможные военные преступления.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.
В частности, источники, знакомые с делом, сообщили, что прокуроры Международного уголовного суда расследуют вероятные российские кибератаки на украинскую гражданскую инфраструктуру как возможные военные преступления.
По словам одного из источников, проверяются кибератаки на инфраструктуру, которые поставили под угрозу жизни из-за нарушения электроснабжения и водоснабжения, прерывания соединений со службами экстренного реагирования или вывода из строя мобильных служб передачи данных, которые передают предупреждения о воздушной атаке.
Также отмечается, что это первое подтверждение того, что атаки в киберпространстве расследуются международными прокурорами, и это может привести к выдаче ордеров на арест, если будет собрано достаточно доказательств.
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Якщо вироблять механізми проти цього стада -
можна легко протистояти
Росіяни завжди в неті нападають стадом
На будь-яких сайтах, і на цьому
Якщо одна російська корова вирішила напасти
Вона мукає інших
тому, якщо вас атакують
коментами з усіх сторін
І маскуються під українців
Знайте - це кацапи