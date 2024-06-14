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МКС розслідує кібератаки на Україну як воєнні злочини, - Reuters

Міжнародний кримінальний суд

Міжнародний кримінальний суд (МКС) розслідує кібератаки на українську цивільну інфраструктуру як можливі воєнні злочини.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела.

Так, джерела, знайомі зі справою, повідомили, що прокурори Міжнародного кримінального суду розслідують ймовірні російські кібератаки на українську цивільну інфраструктуру як можливі воєнні злочини.

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За словами одного з джерел, перевіряються кібератаки на інфраструктуру, які поставили під загрозу життя через порушення електропостачання та водопостачання, переривання з’єднань зі службами екстреного реагування або виведення з ладу мобільних служб передачі даних, які передають попередження про повітряну атаку.

Також зазначається, що це перше підтвердження того, що атаки в кіберпросторі розслідуються міжнародними прокурорами, і це може призвести до видачи ордерів на арешт, якщо буде зібрано достатньо доказів.

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Автор: 

Міжнародний кримінальний суд (328) воєнні злочини (1862) кібератака (412)


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російські кібератаки -це атаки стада корів
Якщо вироблять механізми проти цього стада -
можна легко протистояти
Росіяни завжди в неті нападають стадом
На будь-яких сайтах, і на цьому
Якщо одна російська корова вирішила напасти
Вона мукає інших
тому, якщо вас атакують
коментами з усіх сторін
І маскуються під українців
Знайте - це кацапи
показати весь коментар
14.06.2024 20:21 Відповісти
 
 