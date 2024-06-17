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Россияне заявили об атаке беспилотников на Липецкую и Воронежскую области

Український безпілотник

Ночью 17 июня в Липецкой и Воронежской области РФ раздавались взрывы. Местные власти заявили об атаке якобы украинских беспилотников.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские Telegram-каналы.

Около 2 часов ночи в Липецке прогремел взрыв, после чего поднялся дым над тракторным заводом. Перед этим в регионе сообщили о воздушной опасности.

Губернатор области Игорь Артамонов заявил о якобы сбитии четырех БПЛА над Липецком, а также сообщил о падении обломков. По его словам, в результате атаки беспилотников никто не пострадал.

Кроме того, сообщается о взрывах в Воронежской области. Губернатор Воронежской области России Александр Гусев рано утром понедельника объявил, что над областью ночью были сбиты два украинских беспилотника.

"По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", - утверждает Гусев в своем Telegram-канале.

Напомним, в ночь на 15 июня в Ростовской области РФ снова работала противовоздушная оборона из-за атаки беспилотников. Взрывы были слышны в районе Каменска-Шахтинского.

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Автор: 

беспилотник (3646) россия (95687)


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Топ комментарии
+3
ну і шо поганого?
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17.06.2024 06:39
+2
Так там нікого і немає. Одні орки
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17.06.2024 06:49
+2
Неправильно написали: удар був не по "Липецькому тракторному заводу" а по "Липецькому заводу гусеничних шасі для ЗРК С-300" Бо виробництво було перед війною виділене в окреме підприємство!
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17.06.2024 07:46
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ну і шо поганого?
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17.06.2024 06:39 Ответить
Кли вже по москві ?
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17.06.2024 06:47 Ответить
Так там нікого і немає. Одні орки
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17.06.2024 06:49 Ответить
сестричка - мої діди з Літви..
та і мої з Украіни,
я молюся за вас - дякую знаю...
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17.06.2024 07:34 Ответить
Неправильно написали: удар був не по "Липецькому тракторному заводу" а по "Липецькому заводу гусеничних шасі для ЗРК С-300" Бо виробництво було перед війною виділене в окреме підприємство!
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17.06.2024 07:46 Ответить
Де вибиті електростанції і розподільчі мережі на тій стороні?! Атака яка не дала результату не варта уваги.
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17.06.2024 07:50 Ответить
зараз саме час щось впарити про ліпєцкую фабріку бізнес на крові
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17.06.2024 08:24 Ответить
Сподіваюсь та колаборантська фабрика знищена під фундамент
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17.06.2024 13:51 Ответить
Отсель грозить Дамбить Воронеж будем мы!
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17.06.2024 09:43 Ответить
Пора,пора вже бомбіть Воронєж)
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17.06.2024 09:54 Ответить
а ви кажете зелені патріоти - хто і де їх бачив, хоч одного?
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17.06.2024 10:49 Ответить
ну який з буби католік?
ну який з папи пастух стада каталіцького?
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17.06.2024 11:07 Ответить
 
 