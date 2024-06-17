Россияне заявили об атаке беспилотников на Липецкую и Воронежскую области
Ночью 17 июня в Липецкой и Воронежской области РФ раздавались взрывы. Местные власти заявили об атаке якобы украинских беспилотников.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские Telegram-каналы.
Около 2 часов ночи в Липецке прогремел взрыв, после чего поднялся дым над тракторным заводом. Перед этим в регионе сообщили о воздушной опасности.
Губернатор области Игорь Артамонов заявил о якобы сбитии четырех БПЛА над Липецком, а также сообщил о падении обломков. По его словам, в результате атаки беспилотников никто не пострадал.
Кроме того, сообщается о взрывах в Воронежской области. Губернатор Воронежской области России Александр Гусев рано утром понедельника объявил, что над областью ночью были сбиты два украинских беспилотника.
"По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", - утверждает Гусев в своем Telegram-канале.
Напомним, в ночь на 15 июня в Ростовской области РФ снова работала противовоздушная оборона из-за атаки беспилотников. Взрывы были слышны в районе Каменска-Шахтинского.
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та і мої з Украіни,
я молюся за вас - дякую знаю...
грозитьДамбить Воронеж будем мы!
ну який з папи пастух стада каталіцького?