Россияне заявили об атаке беспилотников на Липецкую и Воронежскую области

Ночью 17 июня в Липецкой и Воронежской области РФ раздавались взрывы. Местные власти заявили об атаке якобы украинских беспилотников.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские Telegram-каналы.

Около 2 часов ночи в Липецке прогремел взрыв, после чего поднялся дым над тракторным заводом. Перед этим в регионе сообщили о воздушной опасности.

Губернатор области Игорь Артамонов заявил о якобы сбитии четырех БПЛА над Липецком, а также сообщил о падении обломков. По его словам, в результате атаки беспилотников никто не пострадал.

Кроме того, сообщается о взрывах в Воронежской области. Губернатор Воронежской области России Александр Гусев рано утром понедельника объявил, что над областью ночью были сбиты два украинских беспилотника.

"По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", - утверждает Гусев в своем Telegram-канале.

Напомним, в ночь на 15 июня в Ростовской области РФ снова работала противовоздушная оборона из-за атаки беспилотников. Взрывы были слышны в районе Каменска-Шахтинского.

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