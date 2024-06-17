Использование замороженных активов РФ не имеет правовых возражений, – глава Минфина США Еллен

Министр финансов США Дженет Йеллен отвергла обвинения российского диктатора Путина в том, что использование доходов от российских государственных активов в пользу Украины якобы является кражей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет "Голос Америки".

Она отметила, что в использовании доходов от российских обездвиженных активов для того, чтобы предоставить Украине заем объемом $50 млрд нет правовых возражений. Почти 200 миллиардов долларов США обездвиженных российских государственных активов остаются замороженными в бельгийском финансовом учреждении, которое получает на них доход.

"Ни в коем смысле это не является кражей. Российские активы остаются в этом учреждении. Они обездвижены. Срок российских инвестиций уже истек. Деньги России находятся в виде наличных, но на них начисляется доход для учреждения, на которое Россия не имеет никаких прав", - пояснила Йеллен позицию США.

Европейский Союз уже согласовал передачу Украине доходов на замороженные российские активы, объем которых, по оценкам, может составлять около 3 миллиардов долларов США в год.

"Здесь нет правовых противоречий", - добавила она.

Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц убежден, что решение стран G7 предоставить Украине около 50 миллиардов долларов финансовой поддержки путем замороженных российских активов является четким сигналом для российского диктатора Владимира Путина.

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