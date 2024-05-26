США намерены ужесточить санкции против европейских банков, до сих пор работающих в РФ

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что Соединенные Штаты рассматривают возможность ужесточения вторичных санкций против европейских банков, продолжающих работать в России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Мы рассматриваем возможность усиления наших санкций против банков, которые ведут бизнес в России", - сказала Йеллен.

В то же время, как отмечается, она не предоставила конкретной информации по этому заявлению и не назвала ни одного банка, в отношении которых могут быть направлены ограничения.

Во время выступления в кулуарах встречи финансовых лидеров G7 в Италии Йеллен заявила, что санкции, связанные с деятельностью банков в РФ, будут введены только тогда, "когда для этого будут основания", и отметила, что "работа в России создает очень большой риск".

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Относительно возможного выхода из России австрийского Raiffeisen Bank International и итальянского банка UniCredit министр выразила надежду, что их поведение будет "очень осторожным".

В американском Министерстве финансов также считают, что российская экономика все больше становится "экономикой войны", что затрудняет дифференциацию между гражданскими и военными операциями двойного назначения.

Как отмечается, несмотря на то что вторичные санкции охладили сотрудничество европейских банков с Россией, Йеллен выразила обеспокоенность тем, что стране-агрессору удается находить пути для приобретения товаров, необходимых для наращивания военного производства, благодаря транзакциям через Китай, ОАЭ и Турцию.

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Ранее министр финансов США Джанет Йеллен призвала руководителей европейских банков активизировать усилия для предотвращения уклонения России от санкций.