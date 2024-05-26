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США намерены ужесточить санкции против европейских банков, до сих пор работающих в РФ

санкції

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что Соединенные Штаты рассматривают возможность ужесточения вторичных санкций против европейских банков, продолжающих работать в России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Мы рассматриваем возможность усиления наших санкций против банков, которые ведут бизнес в России", - сказала Йеллен.

В то же время, как отмечается, она не предоставила конкретной информации по этому заявлению и не назвала ни одного банка, в отношении которых могут быть направлены ограничения.

Во время выступления в кулуарах встречи финансовых лидеров G7 в Италии Йеллен заявила, что санкции, связанные с деятельностью банков в РФ, будут введены только тогда, "когда для этого будут основания", и отметила, что "работа в России создает очень большой риск".

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Относительно возможного выхода из России австрийского Raiffeisen Bank International и итальянского банка UniCredit министр выразила надежду, что их поведение будет "очень осторожным".

В американском Министерстве финансов также считают, что российская экономика все больше становится "экономикой войны", что затрудняет дифференциацию между гражданскими и военными операциями двойного назначения.

Как отмечается, несмотря на то что вторичные санкции охладили сотрудничество европейских банков с Россией, Йеллен выразила обеспокоенность тем, что стране-агрессору удается находить пути для приобретения товаров, необходимых для наращивания военного производства, благодаря транзакциям через Китай, ОАЭ и Турцию.

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Ранее министр финансов США Джанет Йеллен призвала руководителей европейских банков активизировать усилия для предотвращения уклонения России от санкций.

Автор: 

банки (1935) санкции (11282) США (26564) Еллен Джанет (37)


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Топ комментарии
+3
Дехто чудово вміє робити що завгодно, аби тільки не займатись дійсно важливим!
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26.05.2024 19:27
+2
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26.05.2024 19:26
+2
Міністерка фінансів США Джанет Єллен заявила, що Сполучені Штати розглядають можливість посилення вторинних санкцій проти європейських банків, які продовжують працювати в Росії. так мало-по малу дійде і до "десятинних"
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26.05.2024 19:31
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26.05.2024 19:26 Ответить
Дехто чудово вміє робити що завгодно, аби тільки не займатись дійсно важливим!
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26.05.2024 19:27 Ответить
Міністерка фінансів США Джанет Єллен заявила, що Сполучені Штати розглядають можливість посилення вторинних санкцій проти європейських банків, які продовжують працювати в Росії. так мало-по малу дійде і до "десятинних"
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26.05.2024 19:31 Ответить
Райффайзен та ОТП чуєте?
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26.05.2024 19:35 Ответить
Від цих санкцій як від козла молока, найкращі санкції вводять ЗСУ дронами по нафтопереробних заводах.
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26.05.2024 19:46 Ответить
Швеция разрешила Украине использовать свое оружие для ударов по России.
В Швеции признали, что Украина имеет право использовать поставленное шведское оружие для поражения объектов на территории России. Как пишет Hallandsposten, об этом ответил в комментарии министр обороны страны Пол Йонсен.

Он заявил, что Украина подвергается неспровоцированной и незаконной агрессивной войне со стороны России.

- Согласно международному праву, Украина имеет право защищаться военными действиями, направленными на территорию противника, если они соответствуют законам войны. Швеция поддерживает международное право и право Украины на защиту, - отмечается в сообщении.
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26.05.2024 19:47 Ответить
Соплежуи жуют сопли.
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26.05.2024 20:17 Ответить
Щось не пригадую щоб з Іраном так бавилися . Посилити санкції, потім ще трохи посилити, потім ще .

Нема правди іншої як тільки своєї. Ми випрошуємо у світу всі останки зброї бо Україною всі роки незалежності керували москальські блазні які штоками , какали і ходили до кгбстьскоі церкви !!! І ясна річ що вони зробили фальшиві люстрації в поліції , в армії і так далі . Всі органи які мають хоч якісь владні повноваження є якщо не москальські то москало орієнтовані . Тепер москалі нагребли своїх орангутангів і напевно бульбашів ( недарма він туди літав ) і я думаю готується потужний наступ на декількох напрямках .

Час НАДЗВИЧАЙНИЙ !!!
СЛАВА УКРАЇНІ!!!
ВІЧНА ПАМʼЯТЬ ЗАГИБЛИМ !!!
ВСІМ ХТО ЗІ ЗБРОЄЮ Є ЗАРАЗ НА ПОЛЯХ / ЗДОРОВʼЯ І БОЖОГО ПОКРОВИТЕЛЬСТВА !!!
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26.05.2024 20:34 Ответить
На свете или в мире думают передать проценты от активов Российских накoплений ? , а тем временем в Россий "басманныий суд " конфискует немецких ,итальянских банков активы и имущество .
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26.05.2024 22:13 Ответить
Це брехня. Банкам потрібен простір діяльності.
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26.05.2024 23:53 Ответить
Запам'ятайте ці три банки, які потрібно ігнорити в Україні: Райффайзен, ОТП, Кредит Агріколь. Вони і далі працюють на параші. Із-за малої конкуренції мають там надприбутки.
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27.05.2024 05:11 Ответить
 
 