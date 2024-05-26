США намерены ужесточить санкции против европейских банков, до сих пор работающих в РФ
Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что Соединенные Штаты рассматривают возможность ужесточения вторичных санкций против европейских банков, продолжающих работать в России.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.
"Мы рассматриваем возможность усиления наших санкций против банков, которые ведут бизнес в России", - сказала Йеллен.
В то же время, как отмечается, она не предоставила конкретной информации по этому заявлению и не назвала ни одного банка, в отношении которых могут быть направлены ограничения.
Во время выступления в кулуарах встречи финансовых лидеров G7 в Италии Йеллен заявила, что санкции, связанные с деятельностью банков в РФ, будут введены только тогда, "когда для этого будут основания", и отметила, что "работа в России создает очень большой риск".
Относительно возможного выхода из России австрийского Raiffeisen Bank International и итальянского банка UniCredit министр выразила надежду, что их поведение будет "очень осторожным".
В американском Министерстве финансов также считают, что российская экономика все больше становится "экономикой войны", что затрудняет дифференциацию между гражданскими и военными операциями двойного назначения.
Как отмечается, несмотря на то что вторичные санкции охладили сотрудничество европейских банков с Россией, Йеллен выразила обеспокоенность тем, что стране-агрессору удается находить пути для приобретения товаров, необходимых для наращивания военного производства, благодаря транзакциям через Китай, ОАЭ и Турцию.
Ранее министр финансов США Джанет Йеллен призвала руководителей европейских банков активизировать усилия для предотвращения уклонения России от санкций.
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В Швеции признали, что Украина имеет право использовать поставленное шведское оружие для поражения объектов на территории России. Как пишет Hallandsposten, об этом ответил в комментарии министр обороны страны Пол Йонсен.
Он заявил, что Украина подвергается неспровоцированной и незаконной агрессивной войне со стороны России.
- Согласно международному праву, Украина имеет право защищаться военными действиями, направленными на территорию противника, если они соответствуют законам войны. Швеция поддерживает международное право и право Украины на защиту, - отмечается в сообщении.
Нема правди іншої як тільки своєї. Ми випрошуємо у світу всі останки зброї бо Україною всі роки незалежності керували москальські блазні які штоками , какали і ходили до кгбстьскоі церкви !!! І ясна річ що вони зробили фальшиві люстрації в поліції , в армії і так далі . Всі органи які мають хоч якісь владні повноваження є якщо не москальські то москало орієнтовані . Тепер москалі нагребли своїх орангутангів і напевно бульбашів ( недарма він туди літав ) і я думаю готується потужний наступ на декількох напрямках .
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ВСІМ ХТО ЗІ ЗБРОЄЮ Є ЗАРАЗ НА ПОЛЯХ / ЗДОРОВʼЯ І БОЖОГО ПОКРОВИТЕЛЬСТВА !!!