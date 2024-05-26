США мають намір посилити санкції проти європейських банків, які досі працюють у РФ

Міністерка фінансів США Джанет Єллен заявила, що Сполучені Штати розглядають можливість посилення вторинних санкцій проти європейських банків, які продовжують працювати в Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посилання на Укрінформ.

"Ми розглядаємо можливість посилення наших санкцій проти банків, які ведуть бізнес в Росії", – сказала Єллен.

Водночас, як зазначається, вона не надала конкретної інформації щодо цієї заяви та не назвала жодного банку, стосовно яких можуть бути спрямовані обмеження.

Під час виступу в кулуарах зустрічі фінансових лідерів G7 в Італії Єллен заявила, що санкції, пов’язані з діяльністю банків у РФ, будуть запроваджені лише тоді, "коли для цього будуть підстави", і зауважила, що "робота в Росії створює дуже великий ризик".

Також читайте: Російським банкам закрили 55% рахунків у доларах та євро по всьому світу

Стосовно можливого виходу з Росії австрійського Raiffeisen Bank International та італійського банку UniCredit міністерка висловила сподівання, що їхня поведінка буде "дуже обережною".

В американському Міністерстві фінансів також вважають, що російська економіка дедалі більше стає "економікою війни", що ускладнює диференціацію між цивільними та військовими операціями подвійного призначення.

Як зазначається, попри те що вторинні санкції охолодили співпрацю європейських банків з Росією, Єллен висловила занепокоєння тим, що країні-агресору вдається знаходити шляхи для придбання товарів, необхідних для нарощування військового виробництва завдяки транзакціям через Китай, ОАЕ та Туреччину.

Також читайте: США попередили німецьких банкірів про відлучення від долара за обхід санкцій проти Росії

Раніше міністерка фінансів США Джанет Єллен закликала керівників європейських банків активізувати зусилля для унеможливлювання ухилення Росії від санкцій.