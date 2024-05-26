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Новини
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США мають намір посилити санкції проти європейських банків, які досі працюють у РФ

санкції

Міністерка фінансів США Джанет Єллен заявила, що Сполучені Штати розглядають можливість посилення вторинних санкцій проти європейських банків, які продовжують працювати в Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посилання на Укрінформ.

"Ми розглядаємо можливість посилення наших санкцій проти банків, які ведуть бізнес в Росії", – сказала Єллен.

Водночас, як зазначається, вона не надала конкретної інформації щодо цієї заяви та не назвала жодного банку, стосовно яких можуть бути спрямовані обмеження.

Під час виступу в кулуарах зустрічі фінансових лідерів G7 в Італії Єллен заявила, що санкції, пов’язані з діяльністю банків у РФ, будуть запроваджені лише тоді, "коли для цього будуть підстави", і зауважила, що "робота в Росії створює дуже великий ризик".

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Стосовно можливого виходу з Росії австрійського Raiffeisen Bank International та італійського банку UniCredit міністерка висловила сподівання, що їхня поведінка буде "дуже обережною".

В американському Міністерстві фінансів також вважають, що російська економіка дедалі більше стає "економікою війни", що ускладнює диференціацію між цивільними та військовими операціями подвійного призначення.

Як зазначається, попри те що вторинні санкції охолодили співпрацю європейських банків з Росією, Єллен висловила занепокоєння тим, що країні-агресору вдається знаходити шляхи для придбання товарів, необхідних для нарощування військового виробництва завдяки транзакціям через Китай, ОАЕ та Туреччину.

Також читайте: США попередили німецьких банкірів про відлучення від долара за обхід санкцій проти Росії

Раніше міністерка фінансів США Джанет Єллен закликала керівників європейських банків активізувати зусилля для унеможливлювання ухилення Росії від санкцій.

Автор: 

банки (7719) санкції (11810) США (22713) Єллен Джанет (73)


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Топ коментарі
+3
Дехто чудово вміє робити що завгодно, аби тільки не займатись дійсно важливим!
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26.05.2024 19:27
+2
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26.05.2024 19:26
+2
Міністерка фінансів США Джанет Єллен заявила, що Сполучені Штати розглядають можливість посилення вторинних санкцій проти європейських банків, які продовжують працювати в Росії. так мало-по малу дійде і до "десятинних"
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26.05.2024 19:31
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26.05.2024 19:26 Відповісти
Дехто чудово вміє робити що завгодно, аби тільки не займатись дійсно важливим!
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26.05.2024 19:27 Відповісти
Міністерка фінансів США Джанет Єллен заявила, що Сполучені Штати розглядають можливість посилення вторинних санкцій проти європейських банків, які продовжують працювати в Росії. так мало-по малу дійде і до "десятинних"
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26.05.2024 19:31 Відповісти
Райффайзен та ОТП чуєте?
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26.05.2024 19:35 Відповісти
Від цих санкцій як від козла молока, найкращі санкції вводять ЗСУ дронами по нафтопереробних заводах.
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26.05.2024 19:46 Відповісти
Швеция разрешила Украине использовать свое оружие для ударов по России.
В Швеции признали, что Украина имеет право использовать поставленное шведское оружие для поражения объектов на территории России. Как пишет Hallandsposten, об этом ответил в комментарии министр обороны страны Пол Йонсен.

Он заявил, что Украина подвергается неспровоцированной и незаконной агрессивной войне со стороны России.

- Согласно международному праву, Украина имеет право защищаться военными действиями, направленными на территорию противника, если они соответствуют законам войны. Швеция поддерживает международное право и право Украины на защиту, - отмечается в сообщении.
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26.05.2024 19:47 Відповісти
Соплежуи жуют сопли.
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26.05.2024 20:17 Відповісти
Щось не пригадую щоб з Іраном так бавилися . Посилити санкції, потім ще трохи посилити, потім ще .

Нема правди іншої як тільки своєї. Ми випрошуємо у світу всі останки зброї бо Україною всі роки незалежності керували москальські блазні які штоками , какали і ходили до кгбстьскоі церкви !!! І ясна річ що вони зробили фальшиві люстрації в поліції , в армії і так далі . Всі органи які мають хоч якісь владні повноваження є якщо не москальські то москало орієнтовані . Тепер москалі нагребли своїх орангутангів і напевно бульбашів ( недарма він туди літав ) і я думаю готується потужний наступ на декількох напрямках .

Час НАДЗВИЧАЙНИЙ !!!
СЛАВА УКРАЇНІ!!!
ВІЧНА ПАМʼЯТЬ ЗАГИБЛИМ !!!
ВСІМ ХТО ЗІ ЗБРОЄЮ Є ЗАРАЗ НА ПОЛЯХ / ЗДОРОВʼЯ І БОЖОГО ПОКРОВИТЕЛЬСТВА !!!
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26.05.2024 20:34 Відповісти
На свете или в мире думают передать проценты от активов Российских накoплений ? , а тем временем в Россий "басманныий суд " конфискует немецких ,итальянских банков активы и имущество .
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26.05.2024 22:13 Відповісти
Це брехня. Банкам потрібен простір діяльності.
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26.05.2024 23:53 Відповісти
Запам'ятайте ці три банки, які потрібно ігнорити в Україні: Райффайзен, ОТП, Кредит Агріколь. Вони і далі працюють на параші. Із-за малої конкуренції мають там надприбутки.
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27.05.2024 05:11 Відповісти
 
 