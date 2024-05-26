США мають намір посилити санкції проти європейських банків, які досі працюють у РФ
Міністерка фінансів США Джанет Єллен заявила, що Сполучені Штати розглядають можливість посилення вторинних санкцій проти європейських банків, які продовжують працювати в Росії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посилання на Укрінформ.
"Ми розглядаємо можливість посилення наших санкцій проти банків, які ведуть бізнес в Росії", – сказала Єллен.
Водночас, як зазначається, вона не надала конкретної інформації щодо цієї заяви та не назвала жодного банку, стосовно яких можуть бути спрямовані обмеження.
Під час виступу в кулуарах зустрічі фінансових лідерів G7 в Італії Єллен заявила, що санкції, пов’язані з діяльністю банків у РФ, будуть запроваджені лише тоді, "коли для цього будуть підстави", і зауважила, що "робота в Росії створює дуже великий ризик".
Стосовно можливого виходу з Росії австрійського Raiffeisen Bank International та італійського банку UniCredit міністерка висловила сподівання, що їхня поведінка буде "дуже обережною".
В американському Міністерстві фінансів також вважають, що російська економіка дедалі більше стає "економікою війни", що ускладнює диференціацію між цивільними та військовими операціями подвійного призначення.
Як зазначається, попри те що вторинні санкції охолодили співпрацю європейських банків з Росією, Єллен висловила занепокоєння тим, що країні-агресору вдається знаходити шляхи для придбання товарів, необхідних для нарощування військового виробництва завдяки транзакціям через Китай, ОАЕ та Туреччину.
Раніше міністерка фінансів США Джанет Єллен закликала керівників європейських банків активізувати зусилля для унеможливлювання ухилення Росії від санкцій.
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В Швеции признали, что Украина имеет право использовать поставленное шведское оружие для поражения объектов на территории России. Как пишет Hallandsposten, об этом ответил в комментарии министр обороны страны Пол Йонсен.
Он заявил, что Украина подвергается неспровоцированной и незаконной агрессивной войне со стороны России.
- Согласно международному праву, Украина имеет право защищаться военными действиями, направленными на территорию противника, если они соответствуют законам войны. Швеция поддерживает международное право и право Украины на защиту, - отмечается в сообщении.
Нема правди іншої як тільки своєї. Ми випрошуємо у світу всі останки зброї бо Україною всі роки незалежності керували москальські блазні які штоками , какали і ходили до кгбстьскоі церкви !!! І ясна річ що вони зробили фальшиві люстрації в поліції , в армії і так далі . Всі органи які мають хоч якісь владні повноваження є якщо не москальські то москало орієнтовані . Тепер москалі нагребли своїх орангутангів і напевно бульбашів ( недарма він туди літав ) і я думаю готується потужний наступ на декількох напрямках .
Час НАДЗВИЧАЙНИЙ !!!
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ВІЧНА ПАМʼЯТЬ ЗАГИБЛИМ !!!
ВСІМ ХТО ЗІ ЗБРОЄЮ Є ЗАРАЗ НА ПОЛЯХ / ЗДОРОВʼЯ І БОЖОГО ПОКРОВИТЕЛЬСТВА !!!