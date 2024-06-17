Оккупанты за прошедшие сутки нанесли 347 ударов по Запорожской области
В течение 16 июня под российскими ударами находились 8 населенных пунктов Запорожской области.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Запорожской ОГА Иван Федоров.
В частности враг нанес авиационный удар по Чаривному. Кроме того, 169 БпЛА различной модификации атаковали Гуляйполе, Левадное, Работино, Малую Токмачку, Малиновку и Новоандреевку.
Из РСЗО враг накрыл Работино, Малую Токмачку и Новоандреевку: зафиксировано 5 обстрелов. 172 артобстрела нанесены по территории Гуляйполя, Малой Токмачки, Новоандреевки, Работино, Левадного, Малиновки и Варваровки.
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