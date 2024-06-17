Эффективность ракет "Калибр" уже не столь высока, как в начале вторжения. Их применяют только в комбинированных атаках, - Плетенчук
Об этом рассказал спикер ВМС Украины Дмитрий Плетенчук, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Если им и удалось в Новороссийске оборудовать перезарядку подводных лодок ракетами, то остаются вопросы, смогли ли они начать загружать там ракеты в надводные корабли", - объясняет он.
По словам Плетенчука, для этого нужно другое несложное оборудование, которое оказалось для оккупантов проблемой, и они довольно долго не могли ее решить.
"Скорее всего, что для подводных лодок они все же что-то решили с зарядкой в Новороссийске, поскольку последние три атаки (не считая этого одного выстрела на Николаев) - были как раз с подводных лодок. То есть они точно перезаряжались, но при этом не заходили в Крым", - отметил он.
В то же время Плетенчук отметил, что сейчас ВМС видят в Азовском море три носителя.
Они теоретически могут даже из Каспийского моря работать "Калибрами". Нюанс в том, что эффективность этих ракет уже не столь высока, какой была в начале полномасштабного вторжения", - сказал представитель ВМС.
Также он отметил, что украинские защитники уже научились им противодействовать, и пояснил, что оккупанты в основном используют "Калибры" во время комбинированных ракетных атак для того, чтобы достичь успеха количеством - перегрузить ПВО.
"Тогда у них, как они считают, могут быть какие-то шансы. Но как самостоятельный вид вооружения "Калибры" уже фактически не применяются", - проинформировал Плетенчук.
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В реальності потрібно просто робити ракети повітря-повітря для наших мігів що ще залишились які Україна до війни виробляла поки немає ф16... хоча там також палка на двох кінцях у мігів є ресурс літака і він скорочується з кожним вильотом а ремонт тільки у орків
від "калібрів" вже давно не гинуть.
за даними речника ВПС ЗСУ, від початку року рашисти використали балістичних ракет різних типів менше 900 штук.
У 2022му це була тижнева норма.
Тоді наше ППО знищувало 10÷15%, зараз більше 80%.