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Новости Война
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Эффективность ракет "Калибр" уже не столь высока, как в начале вторжения. Их применяют только в комбинированных атаках, - Плетенчук

Ефективність калібрів упала

Об этом рассказал спикер ВМС Украины Дмитрий Плетенчук, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Если им и удалось в Новороссийске оборудовать перезарядку подводных лодок ракетами, то остаются вопросы, смогли ли они начать загружать там ракеты в надводные корабли", - объясняет он.

По словам Плетенчука, для этого нужно другое несложное оборудование, которое оказалось для оккупантов проблемой, и они довольно долго не могли ее решить.

"Скорее всего, что для подводных лодок они все же что-то решили с зарядкой в Новороссийске, поскольку последние три атаки (не считая этого одного выстрела на Николаев) - были как раз с подводных лодок. То есть они точно перезаряжались, но при этом не заходили в Крым", - отметил он.

Также читайте: Ночью враг применил одну ракету "Калибр" с подводной лодки, - Плетенчук

В то же время Плетенчук отметил, что сейчас ВМС видят в Азовском море три носителя.

Они теоретически могут даже из Каспийского моря работать "Калибрами". Нюанс в том, что эффективность этих ракет уже не столь высока, какой была в начале полномасштабного вторжения", - сказал представитель ВМС.

Также он отметил, что украинские защитники уже научились им противодействовать, и пояснил, что оккупанты в основном используют "Калибры" во время комбинированных ракетных атак для того, чтобы достичь успеха количеством - перегрузить ПВО.

"Тогда у них, как они считают, могут быть какие-то шансы. Но как самостоятельный вид вооружения "Калибры" уже фактически не применяются", - проинформировал Плетенчук.

Автор: 

армия РФ (19387) ВМС (1474) ракеты (3576) Плетенчук Дмитрий (169)


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Топ комментарии
+2
Орки глушать американські бомби використовуючи РЕБ для системи GPS... ми б також давно могли такі ж РЕБ Глонасс розвернути навколо ТЕС і інших об'єктів... до прикладу на аеростатах... це б зменшило точність тих ракет і ефективність... але то не панацея

В реальності потрібно просто робити ракети повітря-повітря для наших мігів що ще залишились які Україна до війни виробляла поки немає ф16... хоча там також палка на двох кінцях у мігів є ресурс літака і він скорочується з кожним вильотом а ремонт тільки у орків
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17.06.2024 09:29
+1
Будь-яка ракета ефективна, якщо немає ППО.
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17.06.2024 08:55
+1
Этот бред слышали год назад , идет война , гибнут люди.
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17.06.2024 09:13
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Правила форума Совет форумчан
Будь-яка ракета ефективна, якщо немає ППО.
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17.06.2024 08:55 Ответить
РЕБ ?
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17.06.2024 09:05 Ответить
Орки глушать американські бомби використовуючи РЕБ для системи GPS... ми б також давно могли такі ж РЕБ Глонасс розвернути навколо ТЕС і інших об'єктів... до прикладу на аеростатах... це б зменшило точність тих ракет і ефективність... але то не панацея

В реальності потрібно просто робити ракети повітря-повітря для наших мігів що ще залишились які Україна до війни виробляла поки немає ф16... хоча там також палка на двох кінцях у мігів є ресурс літака і він скорочується з кожним вильотом а ремонт тільки у орків
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17.06.2024 09:29 Ответить
Давно вже розгорнуто де треба, ви чи то не в Україні, чи то додатками таксі не користуєтесь.
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17.06.2024 09:32 Ответить
Судячи з того що ракета чи шахед попадають в трансформатор... не все так добре як ви говорите
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17.06.2024 12:14 Ответить
високо літять і велика кроссекція - збиваються навіть з ПЗРК
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17.06.2024 09:30 Ответить
Этот бред слышали год назад , идет война , гибнут люди.
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17.06.2024 09:13 Ответить
москворотіка спитати забули.
від "калібрів" вже давно не гинуть.
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17.06.2024 09:33 Ответить
Не велика але зруйнувала ТЕС в мому регіоні... це із серії що у орків ракети завершуються
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17.06.2024 09:23 Ответить
Ви або переплутали з Х-101, або згадали 2022.
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17.06.2024 09:35 Ответить
не знаю летіли з акваторії Чорного моря і в телеграм каналах де про ракетну небезпеку пишуть їх визначали як калібри...
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17.06.2024 11:26 Ответить
"Нюанс у тому, що ефективність цих ракет уже не настільки висока, якою була на початку повномасштабного вторгнення", -

за даними речника ВПС ЗСУ, від початку року рашисти використали балістичних ракет різних типів менше 900 штук.
У 2022му це була тижнева норма.
Тоді наше ППО знищувало 10÷15%, зараз більше 80%.
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17.06.2024 09:30 Ответить
 
 