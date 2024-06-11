Ночью враг применил одну ракету "Калибр" с подводной лодки, - Плетенчук

Прошлой ночью российские захватчики использовали крылатую ракету "Калибр".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона сообщил спикер военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук.

"Они применяли "Калибр". По имеющейся информации, это была одна ракета из четырех имеющихся на борту. Мы всегда считаем, что они заряжены, если она вышла в море, поэтому вероятнее всего еще три ракеты у нее остаются на борту. Это подводная лодка проекта "Варшавянка" 636", - сказал Плетенчук.

Он напомнил, что сейчас россияне предпочитают держать в Черном море только подводные лодки. При этом в Азовском море находятся надводные ракетоносители "Калибров".

"Там сейчас достаточно большое количество кораблей. Восемь в море, среди них три носителя крылатых ракет и три больших десантных корабля. Вероятнее всего, они там находятся с целью проведения учебной деятельности, потому что они так же не могут не проводить обучение своего личного состава, подготовку", - добавил Плетенчук.

Напомним, по состоянию на 6:30 вторника, 11 июня, в Черном море находится российский корабль, который является носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 4 ракет. В Азовском море на боевом дежурстве находятся 8 военных кораблей врага, из которых три являются носителями крылатых ракет "Калибр". Общий залп - до 24 ракет.

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