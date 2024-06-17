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Новости Война
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На Николаевщине работают силы ПВО, в небе вражеский дрон, - Воздушные силы

Робота ППО на Миколаївщині

Утром 17 июня 2024 года на Николаевщине объявлена воздушная тревога. В регионе работают силы ПВО.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

"Николаевская область - работа ПВО по разведывательному БпЛА!" - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В воздушном пространстве Киевщины зафиксирован БПЛА, работают силы ПВО

Никаких подробностей пока не известно.

Автор: 

беспилотник (3646) Николаевская область (2131) ПВО (2778) Воздушные силы (2336)


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у мене прямо над головой гупнуло пепео
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17.06.2024 10:07 Ответить
Ціль припинила своє існування
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17.06.2024 10:08 Ответить
шо то було ,мабудь пепео
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17.06.2024 10:09 Ответить
 
 