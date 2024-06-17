На Николаевщине работают силы ПВО, в небе вражеский дрон, - Воздушные силы

Утром 17 июня 2024 года на Николаевщине объявлена воздушная тревога. В регионе работают силы ПВО.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

"Николаевская область - работа ПВО по разведывательному БпЛА!" - говорится в сообщении.

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Никаких подробностей пока не известно.