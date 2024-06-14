В воздушном пространстве Киевщины зафиксирован БПЛА, работают силы ПВО
В Киевской области работают силы ПВО из-за обнаружения в небе БпЛА.
Об этом сообщили в Киевской ОГА, передает Цензор.НЕТ.
"В воздушном пространстве зафиксирован БпЛА. Силы ПВО работают по целям.
Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности", - говорится в сообщении.
Жителей призывают соблюдать информационную тишину - не фиксировать и не выкладывать в сеть работу украинских защитников.
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