В воздушном пространстве Киевщины зафиксирован БПЛА, работают силы ПВО

В Киевской области работают силы ПВО из-за обнаружения в небе БпЛА.

Об этом сообщили в Киевской ОГА, передает Цензор.НЕТ.

"В воздушном пространстве зафиксирован БпЛА. Силы ПВО работают по целям.



Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности", - говорится в сообщении.

Жителей призывают соблюдать информационную тишину - не фиксировать и не выкладывать в сеть работу украинских защитников.

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