У повітряному просторі Київщини зафіксовано БпЛА, працюють сили ППО
У Київській області працюють сили ППО через виявлення в небі БпЛА.
Про це повідомили в Київській ОВА, передає Цензор.НЕТ.
"У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях.
Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку", - йдеться в повідомлення.
Мешканців закликають дотримуватися інформаційної тиші – не фіксувати й не викладати в мережу роботу українських захисників.
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