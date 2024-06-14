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У повітряному просторі Київщини зафіксовано БпЛА, працюють сили ППО

Робота ППО

У Київській області працюють сили ППО через виявлення в небі БпЛА.

Про це повідомили в Київській ОВА, передає Цензор.НЕТ.

"У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях.

Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку", - йдеться в повідомлення.

Мешканців закликають дотримуватися інформаційної тиші – не фіксувати й не викладати в мережу роботу українських захисників.

Також дивіться: Наслідки ракетних ударів росіян: Пожежники третю добу намагаються загасити пожежу на промисловому підприємстві. ФОТО

Автор: 

безпілотник (4206) Київська область (4043) ППО (3216)


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