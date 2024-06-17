Число обстрелов пограничья в последнее время уменьшилось, - ГПСУ

Российские оккупанты уменьшили количество обстрелов Черниговской, Сумской и Харьковской областей.

Об этом сообщил представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Враг ежедневно обстреливает три области на границе со страной-агрессором. Это в пределах Черниговской, Сумской и Харьковской областей. За последнее время мы видим меньшее количество обстрелов, чем это было раньше, но фактически эти обстрелы не прекращаются, и враг применяет разнообразное вооружение для того, чтобы наносить удары. К примеру, если сравнить в весенние месяцы, то ежемесячно количество обстрелов колебалась где-то на уровне более 3 тысяч. А сейчас, с начала этого месяца, зафиксировано около тысячи обстрелов", - отметил он.

Демченко добавил, что большинство атак россиян во время обстрелов приходится на населенные пункты, из-за чего страдают гражданские.

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