Враг обстрелял энергетические объекты в двух прифронтовых регионах – Минэнерго

Ночью российские захватчики нанесли удары по энергообъекту на юге Украины и объекту газовой инфраструктуры в другом прифронтовом регионе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Минэнерго.

"Сегодня ночью враг обстрелял оборудование одного из энергетических объектов на юге страны. Повреждено здание и электрический кабель. Персонал не пострадал.

В другом прифронтовом регионе во время обстрела зафиксировано попадание в объект газовой инфраструктуры. Есть поврежденное оборудование. Персонал не пострадал", - говорится в сообщении.

Из-за повреждения газораспределительных сетей в результате вражеских обстрелов в Донецкой области от газоснабжения отключены 108 потребителей.

В Минэнерго напомнили, что на 17 июня запланировано применение графиков почасовых отключений с 8:00 до 24:00.

Отключений не предусмотрено для предприятий критической инфраструктуры, а также предприятий, которые импортируют 80% электроэнергии для своих нужд в соответствии с правительственным постановлением.

Напомним, с 24 июня заработает новый порядок распределения лимитов потребления электроэнергии.

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