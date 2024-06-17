Оккупанты ударили по пожарной части в Селидово, ранен спасатель. ФОТОРЕПОРТАЖ
Войска РФ обстреляли пожарную часть в городе Селидово Донецкой области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр МВД.
Как отмечается, ранения получил спасатель. Его доставили в медицинское учреждение.
Также повреждена пожарно-спасательная часть и техника.
Ранее Цензор.НЕТ информировал, что оккупанты вечером обстреляли Селидово в Донецкой области, есть раненый.
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