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Оккупанты ударили по пожарной части в Селидово, ранен спасатель. ФОТОРЕПОРТАЖ

Войска РФ обстреляли пожарную часть в городе Селидово Донецкой области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр МВД.

Как отмечается, ранения получил спасатель. Его доставили в медицинское учреждение.

Также повреждена пожарно-спасательная часть и техника.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сутки в Донецкой области: 10 человек ранены, РФ обстреляла 3 района области. ФОТОрепортаж

Удар по пожежній частині в Селидовому
Удар по пожежній частині в Селидовому
Удар по пожежній частині в Селидовому
Удар по пожежній частині в Селидовому

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что оккупанты вечером обстреляли Селидово в Донецкой области, есть раненый.

Автор: 

МВД (9321) обстрел (27379) Донецкая область (9775) ГСЧС (4985)


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