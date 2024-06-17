Сутки в Донецкой области: 10 человек ранены, РФ обстреляла 3 района области. ФОТОрепортаж

Российские войска 4 раза обстреляли территорию Донецкой области, ранения получили 10 человек.

Об этом сообщил глава области Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.

Покровский район.

2 человека получили ранения в Красногоровке. Повреждены 2 пятиэтажки и инфраструктурный объект в Горняке Кураховской громады. В Селидово повреждены 3 частных дома, 2 промышленных здания, админздание и инфраструктурный объект.

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Краматорский район.

Россияне обстреляли Терны, Ямполовку и Торское в Лиманской громаде. В Константиновке повреждены 4 частных дома. В Новой Полтавке Ильиновской громады ранены 7 человек, повреждены 12 объектов.

Бахмутский район.

В Торецке ранен человек, повреждены 3 дома; еще 6 домов повреждены в Северном. В Часовоярской громаде повреждены 4 частных дома, 2 многоэтажки и инфраструктурный объект.

Всего за сутки россияне 4 раза обстреляли населенные пункты Донецкой области. С линии фронта эвакуированы 40 человек, в том числе 5 детей.

В течение 16 июня россияне ранили 10 жителей Донецкой области: 7 в Новой Полтавке, 2 в Красногоровке и 1 в Торецке.

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