РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10728 посетителей онлайн
Новости Фото
646 0

Оккупанты вечером обстреляли Селидово на Донетчине, есть раненый. ФОТО

16 июня, около 21.20, российские захватчики нанесли удар ФАБ-500 из УМПК по Селидовому.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Селидовской МВА.

В результате обстрела 1 человек получил ранения.

Повреждения получили 3 частных жилых дома, админздание и помещения частных предприятий.

Также смотрите: Враг ударил по селу на Донетчине: 7 раненых, среди них - дети. ФОТО

Удар по Селидовому 16 червня
Удар по Селидовому 16 червня

Автор: 

обстрел (27379) Донецкая область (9775)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 