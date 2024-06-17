Оккупанты вечером обстреляли Селидово на Донетчине, есть раненый. ФОТО

16 июня, около 21.20, российские захватчики нанесли удар ФАБ-500 из УМПК по Селидовому.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Селидовской МВА.

В результате обстрела 1 человек получил ранения.

Повреждения получили 3 частных жилых дома, админздание и помещения частных предприятий.

Также смотрите: Враг ударил по селу на Донетчине: 7 раненых, среди них - дети. ФОТО



