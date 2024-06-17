Оккупанты вечером обстреляли Селидово на Донетчине, есть раненый. ФОТО
16 июня, около 21.20, российские захватчики нанесли удар ФАБ-500 из УМПК по Селидовому.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Селидовской МВА.
В результате обстрела 1 человек получил ранения.
Повреждения получили 3 частных жилых дома, админздание и помещения частных предприятий.
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