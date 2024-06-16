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Новости Фото Война
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Враг ударил по селу на Донетчине: 7 раненых, среди них - дети. ФОТО

Сегодня, 16 июня 2024 года российская армия ударила по с. Новая Полтавка Краматорского района Донецкой области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Донецкой облпрокуратуры.

Как отмечается, средство поражения попало по территории частного сектора. В результате атаки оккупантов на мирный населенный пункт семеро соседей получили телесные повреждения различной степени тяжести.

"Четыре женщины и мужчина доставлены в больничное учреждение. Также с осколочными ранениями госпитализированы два брата 4 и 7 лет, которые во время обстрела находились во дворе жилого дома. Всем пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь", - говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, среди поврежденных объектов - частные домохозяйства, автомобили. Тип вооружения сейчас устанавливается.

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Наслідки удару по селу Нова Полтавка на Донеччині

При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Автор: 

обстрел (27379) Донецкая область (9775)


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Тварі кацапські, горіти вам у пеклі!
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16.06.2024 13:51 Ответить
 
 