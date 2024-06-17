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Новый президент Словакии Пеллегрини планирует посетить Украину

Петер Пеллегріні

15 июня Петер Пеллегрини приступил к исполнению обязанностей президента Словакии. И объявил о планах приехать в Украину.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на словацкое агентство TASR.

Я планирую посетить все соседние страны, включая Украину", - заявил словацкий президент Пеллегрини.

О временных рамках возможной поездки в Украину он не говорил. Первой президент Словакии посетит Чехию.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Партия премьер-министра Фицо потерпела поражение на выборах в Европарламент в Словакии

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визит (3088) Словакия (985) Украина (44973)


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Молоде , сміливе ,дай Боже шоб був ще і незалежний від кремля
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17.06.2024 11:10 Ответить
А хто в Словенску важливіший президент чи прем'єр ?
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17.06.2024 11:20 Ответить
Для України це не має значення оскільки Пеллегріні https://www.slovoidilo.ua/2024/04/07/novyna/svit/druhomu-turi-prezydentskyx-vyboriv-slovachchyni-peremih-prorosijskyj-kandydat підтримує позицію уряду Словаччини щодо стандартизації відносин з росією. Він вважає, що санкції проти Москви в більшості випадків неефективні і негативно позначилися на жителів Словаччини.
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17.06.2024 12:03 Ответить
Прем'єр
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17.06.2024 12:17 Ответить
Петер Пеллегріні - лівий популіст, в одній партії з Робертом Фіцо - "Курс - соціальна демократія", ліво-центристська партія.
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17.06.2024 11:30 Ответить
 
 