Новый президент Словакии Пеллегрини планирует посетить Украину
15 июня Петер Пеллегрини приступил к исполнению обязанностей президента Словакии. И объявил о планах приехать в Украину.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на словацкое агентство TASR.
Я планирую посетить все соседние страны, включая Украину", - заявил словацкий президент Пеллегрини.
О временных рамках возможной поездки в Украину он не говорил. Первой президент Словакии посетит Чехию.
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Луиза Пивдень
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Сергій Малецький
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