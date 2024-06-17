Новый президент Словакии Пеллегрини планирует посетить Украину

15 июня Петер Пеллегрини приступил к исполнению обязанностей президента Словакии. И объявил о планах приехать в Украину.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на словацкое агентство TASR.

Я планирую посетить все соседние страны, включая Украину", - заявил словацкий президент Пеллегрини.

О временных рамках возможной поездки в Украину он не говорил. Первой президент Словакии посетит Чехию.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Партия премьер-министра Фицо потерпела поражение на выборах в Европарламент в Словакии