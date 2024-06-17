Оккупанты ударили по Вознесенскому району Николаевщины: Пострадавших нет
Российские оккупанты атаковали Вознесенский район Николаевской области.
Об этом сообщил глава ОВА Виталий Ким, информирует Цензор.НЕТ.
"Вознесенский район, попадание за пределами населенного пункта. Предварительно без пострадавших и повреждений", - говорится в сообщении.
Накануне сообщалось, что на Николаевщине работают силы ПВО по вражескому дрону.
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JuopunutBear
показать весь комментарий17.06.2024 12:34 Ответить Мне нравится 0
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