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Новости Война
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Оккупанты ударили по Вознесенскому району Николаевщины: Пострадавших нет

Росіяни обстріляли Вознесенський район Миколаївщини

Российские оккупанты атаковали Вознесенский район Николаевской области.

Об этом сообщил глава ОВА Виталий Ким, информирует Цензор.НЕТ.

"Вознесенский район, попадание за пределами населенного пункта. Предварительно без пострадавших и повреждений", - говорится в сообщении.

Накануне сообщалось, что на Николаевщине работают силы ПВО по вражескому дрону.

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Автор: 

Николаевская область (2131) обстрел (27379)


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ага , постраждавших нету , у меня над головой гупнуло сильно , пощупал , штаны мокрые
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17.06.2024 12:34 Ответить
 
 