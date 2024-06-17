Оккупанты ударили по Вознесенскому району Николаевщины: Пострадавших нет

Российские оккупанты атаковали Вознесенский район Николаевской области.

Об этом сообщил глава ОВА Виталий Ким, информирует Цензор.НЕТ.

"Вознесенский район, попадание за пределами населенного пункта. Предварительно без пострадавших и повреждений", - говорится в сообщении.

Накануне сообщалось, что на Николаевщине работают силы ПВО по вражескому дрону.

Также читайте: Войска РФ безуспешно атаковали на Ореховском направлении и у Крынков, - Силы обороны Юга