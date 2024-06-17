РФ пытается атаковать украинские аэродромы, но вряд ли им удастся сорвать передачу F-16, - Воздушные силы

Российские войска пытаются атаковать украинские аэродромы, однако авиация ВСУ продолжает выполнять задачи.

Об этом заявил спикер Воздушных сил Илья Евлаш, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, очевидно, что россияне будут пытаться охотиться на переданные Украине истребители.

"И о том, что ему удастся что-то "очень сильно сорвать" говорить не приходится. Поскольку мы сейчас видим, что враг активно пытается атаковать наши аэродромы, однако вы видите, что украинская авиация продолжает выполнять задачи и достаточно успешно", - пояснил спикер Воздушных сил.

Евлаш добавил, что все необходимые меры для обеспечения безопасности самолетов и обеспечения их активного выполнения задач, будут приняты.

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