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Новости Война
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РФ пытается атаковать украинские аэродромы, но вряд ли им удастся сорвать передачу F-16, - Воздушные силы

РФ намагається зірвати поставку F-16

Российские войска пытаются атаковать украинские аэродромы, однако авиация ВСУ продолжает выполнять задачи.

Об этом заявил спикер Воздушных сил Илья Евлаш, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, очевидно, что россияне будут пытаться охотиться на переданные Украине истребители.

"И о том, что ему удастся что-то "очень сильно сорвать" говорить не приходится. Поскольку мы сейчас видим, что враг активно пытается атаковать наши аэродромы, однако вы видите, что украинская авиация продолжает выполнять задачи и достаточно успешно", - пояснил спикер Воздушных сил.

Евлаш добавил, что все необходимые меры для обеспечения безопасности самолетов и обеспечения их активного выполнения задач, будут приняты.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина "готовит почву" для будущих ударов по оккупированному Крыму после получения F-16, - Business Insider

Автор: 

авиация (2834) F-16 (560) Евлаш Илья (138)


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Топ комментарии
+5
Меньше б *******, булоб краще
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17.06.2024 11:59
+4
А как они сорвут то чего еще не передавали? Вы хотя бы хоть пару штук F-16 привезите. Хотя бы макеты. Что бы посмотреть на реакцию рашистов что они будут делать. А то припрете сразу всю партию и рашисты накроют всех оптом на том все и закончится. Как с Абрамсами, которых сто лет ждали а рашисты обычными дронами их подбили.
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17.06.2024 12:00
+4
У нас їхніх кротів хоч греблю гати. єрмак - вершина айсберга.
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17.06.2024 12:04
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Розміщувати Ф -16 на аеропортах Румуніі - нехаи б"ють по НАТО - головне шоб румуни не засцяли
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17.06.2024 11:49 Ответить
Такий сценарій цілком вірогідний. Але аеродроми підскоку обов'язково мають бути-для дозаправки, наприклад.
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17.06.2024 12:24 Ответить
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17.06.2024 11:54 Ответить
Євлаш додав, що усі необхідні заходи для убезпечення літаків й забезпечення їх активного виконання завдань, буде вжито. Джерело:

.... ми вже бачили лінію оборони на Харківщині зв зваленими вкупу "зубами дракона"
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17.06.2024 11:55 Ответить
Ще більше пишіть коли їх доставлять і куди щоб не били навмання, це важко уявити щоб під час війни стільки зливати шнфи де що коїться, де наступаємо, де відступаємо де що вразили, оркі самі сцять догори доповідати про втрати мяса та техніки так наші рупори все за них виконують.
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17.06.2024 11:56 Ответить
Їхня розвідка не пасе задніх. Розвідка завжди був їхній пріоритет. Вони знають більше ніж ми думаємо.
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17.06.2024 12:01 Ответить
У нас їхніх кротів хоч греблю гати. єрмак - вершина айсберга.
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17.06.2024 12:04 Ответить
Так не потрібно їм підкріплювати інфу, хай їхні командири самі забрешуться не сповіщаючи за втрати своєчасно.
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17.06.2024 12:12 Ответить
Меньше б *******, булоб краще
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17.06.2024 11:59 Ответить
А как они сорвут то чего еще не передавали? Вы хотя бы хоть пару штук F-16 привезите. Хотя бы макеты. Что бы посмотреть на реакцию рашистов что они будут делать. А то припрете сразу всю партию и рашисты накроют всех оптом на том все и закончится. Как с Абрамсами, которых сто лет ждали а рашисты обычными дронами их подбили.
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17.06.2024 12:00 Ответить
С макетами - да, это было бы толково. А еще толковей и одновременно пустить слух с конкретной инфой на эти макеты и вычислить от кого кацапам будет слив. В принципе, стандартный прием военной разведки, но в случае F-16, то там кроты будут задницу рвать, чтобы быстрей сии сведения в маскву доложить
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17.06.2024 12:25 Ответить
Всі, хто знає або дізнається, що то макети, мають про це мовчати.
Не вірю, що у всьому ланцюзі постачання і приймання макетів, починаючи з тих, хто вирішить поставити саме макети, і закінчуючи тими, хто їх тут прийме і поставить в місце дислокації, не знайдеться хоч одної тварюки, яка цю інформацію розповість комусь ще - або фсб/гру, або просто другу/подрузі/родичу, від яких вона зрештою все одно потрапить до кацапів.
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17.06.2024 18:31 Ответить
Віддам пай 2 га під базу НАТО.Ціна за домовленістю.
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17.06.2024 12:05 Ответить
Напрягает слово "вряд ли"...
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17.06.2024 12:52 Ответить
Це з серіалу,котрий почався в лютому 2022року,бо тоді було "навряд чи нападуть"(
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17.06.2024 13:11 Ответить
 
 