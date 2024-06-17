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Украина - четвертая в мире по импорту вооружений, - SIPRI

Імпорт зброї

По итогам 2019-2023 годов Украина вышла на четвертое место в мире по объемам импорта вооружений. Доля Украины в общемировом объеме импортируемого оружия составляет 4,9 процента.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в докладе Стокгольмского международного института исследования проблем мира.

За очерченный период впереди только такие импортеры, как Индия (9,8 процента от мирового объема), Саудовская Аравия (8,4 процента) и Катар (7,6 процента). При этом доля России в общемировом объеме импортируемого оружия в 2019-2023 годах составила лишь 0,2%.

Напомним, в марте SIPRI сообщил, что Украина стала крупнейшим импортером оружия в Европе, прирост составил 6633%.

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Автор: 

импорт (560) оружие (10224) Украина (44973) SIPRI (5)


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ааааааааааааааааааааааааааааааа, шо це!????))))) як це???)))
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17.06.2024 11:59 Ответить
І про що ця стаття? Так Україна воює вже 10 років і мало що виробляє. Звідси імпорт. Це перше . А друге те, що раша теж воює ,але під санкціями . Тому імпорт тільки від ізгоїв.
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17.06.2024 12:48 Ответить
У мене єдине питання: де цей Катар розміщує таку кількість зброї? Площа Катару - приблизно половина від площі Черкаської області
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17.06.2024 16:24 Ответить
 
 