Украина - четвертая в мире по импорту вооружений, - SIPRI
По итогам 2019-2023 годов Украина вышла на четвертое место в мире по объемам импорта вооружений. Доля Украины в общемировом объеме импортируемого оружия составляет 4,9 процента.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в докладе Стокгольмского международного института исследования проблем мира.
За очерченный период впереди только такие импортеры, как Индия (9,8 процента от мирового объема), Саудовская Аравия (8,4 процента) и Катар (7,6 процента). При этом доля России в общемировом объеме импортируемого оружия в 2019-2023 годах составила лишь 0,2%.
Напомним, в марте SIPRI сообщил, что Украина стала крупнейшим импортером оружия в Европе, прирост составил 6633%.
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Denys L
показать весь комментарий17.06.2024 11:59 Ответить Мне нравится 1
boris petrik
показать весь комментарий17.06.2024 12:48 Ответить Мне нравится 0
алекс алекс #477760
показать весь комментарий17.06.2024 16:24 Ответить Мне нравится 0
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