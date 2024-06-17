Украина - четвертая в мире по импорту вооружений, - SIPRI

По итогам 2019-2023 годов Украина вышла на четвертое место в мире по объемам импорта вооружений. Доля Украины в общемировом объеме импортируемого оружия составляет 4,9 процента.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в докладе Стокгольмского международного института исследования проблем мира.

За очерченный период впереди только такие импортеры, как Индия (9,8 процента от мирового объема), Саудовская Аравия (8,4 процента) и Катар (7,6 процента). При этом доля России в общемировом объеме импортируемого оружия в 2019-2023 годах составила лишь 0,2%.

Напомним, в марте SIPRI сообщил, что Украина стала крупнейшим импортером оружия в Европе, прирост составил 6633%.

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