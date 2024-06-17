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Дания разрабатывает меры по предотвращению транспортировки нефти "теневым флотом" России, - глава МИД Расмуссен

Російський танкер Совкомфлот

Дания начала переговоры о прекращении перевозки подсанкционной российской нефти "теневым флотом" танкеров через Балтийское море.

Об этом в интервью изданию Information and Danwatch заявил министр иностранных дел Дании Ларс Люкке Расмуссен, передает Цензор.НЕТ.

"Дания собрала группу стран, чтобы рассмотреть возможности дальнейших мер против "теневого флота". Важно, чтобы все новые меры могли быть реализованы на практике и были юридически устойчивыми", - отметил глава МИД.

Расмуссен не уточнил, что именно предусматривают новые меры, но добавил, что "очень серьезно относится к проблеме "теневого флота".

Читайте: Кэмерон предложил задерживать танкеры, перевозящие российскую нефть: Мы покажем Путину, что полностью поддерживаем Украину

По его словам, Дания ведет "конфиденциальный диалог" с другими странами Балтийского моря и ЕС.

Датский министр также не стал разглашать, какие именно страны будут пытаться обуздать "теневой флот".

Напомним, что ранее агентство Bloomberg сообщало, что российский танкер, который находится под санкциями США, совершил тайную перегрузку нефти на другое судно. Произошло это возле Сингапура. Таким образом, РФ ищет способы, как обойти западные санкции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Подсанкционный танкер РФ проплыл 12 тысяч километров, чтобы тайно перегрузить нефть на другое судно около Сингапура

Автор: 

Дания (588) нефть (1921) россия (95687) танкер (146) Расмуссен Лекке (22)


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Захід типу торпеди.
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17.06.2024 12:17 Ответить
Идея хорошая но нет. Утопить у своих берегов танкер, наполненный сотней тысяч тонн нефти - не лучшая идея.
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17.06.2024 12:18 Ответить
Это правда.
Но катастрофа танкера с нефтью в балтии рано или поздно случиться.
Полугнылыми списанными танкерами управляют пенсионные проходимцы со всего мира - по сути пиратская флотилия "джентельменов удачи"...
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17.06.2024 12:42 Ответить
Вот потому надо сделать чтобы они там вообще не ходили, либо расценки за риск того что это корыто развалится и засрет все Балтийское море должны быть такими - что кацапам дешевле будет эти корабли поездами на Черное море возить.
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17.06.2024 12:48 Ответить
Дмитрий, ты читаешь сообщение?
"Полугнылыми списанными танкерами управляют пенсионные проходимцы со всего мира"
Кто такое страховать будет?
"будет эти корабли поездами на Черное море возить"
А че сейчас не возит? Там же плечо короче?
Смотри пункт первый:
"Полугнылыми списанными танкерами управляют пенсионные проходимцы со всего мира"
Такие танкеры НЕ страхуют, а значит через Босфор не пропускают
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17.06.2024 13:00 Ответить
Если их не страхуют - они Каттегат со Скагерраком перепрыгивают?
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17.06.2024 13:42 Ответить
це точно, що такі танкери не пропускають турки через Босфор?
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17.06.2024 14:12 Ответить
тіньовий флот - це темна історія - повної інформації хто що де коли немає нівкого
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18.06.2024 12:04 Ответить
 
 