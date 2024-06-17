Дания разрабатывает меры по предотвращению транспортировки нефти "теневым флотом" России, - глава МИД Расмуссен

Дания начала переговоры о прекращении перевозки подсанкционной российской нефти "теневым флотом" танкеров через Балтийское море.

Об этом в интервью изданию Information and Danwatch заявил министр иностранных дел Дании Ларс Люкке Расмуссен, передает Цензор.НЕТ.

"Дания собрала группу стран, чтобы рассмотреть возможности дальнейших мер против "теневого флота". Важно, чтобы все новые меры могли быть реализованы на практике и были юридически устойчивыми", - отметил глава МИД.

Расмуссен не уточнил, что именно предусматривают новые меры, но добавил, что "очень серьезно относится к проблеме "теневого флота".

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По его словам, Дания ведет "конфиденциальный диалог" с другими странами Балтийского моря и ЕС.

Датский министр также не стал разглашать, какие именно страны будут пытаться обуздать "теневой флот".

Напомним, что ранее агентство Bloomberg сообщало, что российский танкер, который находится под санкциями США, совершил тайную перегрузку нефти на другое судно. Произошло это возле Сингапура. Таким образом, РФ ищет способы, как обойти западные санкции.

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