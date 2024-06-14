Кэмерон предложил задерживать танкеры, перевозящие российскую нефть: Мы покажем Путину, что полностью поддерживаем Украину

Глава внешнеполитического ведомства Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что необходимо "охотиться" на "флот-призрак", который перевозит российскую нефть.

Об этом пишет итальянская газета Corriere della Sera, информирует Цензор.НЕТ.

Глава МИД Британии Кэмерон отметил, что его государство тесно сотрудничает с европейскими странами, в частности в вопросах введения санкций против компаний России и лиц, которые помогают РФ поддерживать войну в Украине. Он заявил, что нужно сделать все возможное, чтобы остановить российскую военную машину.

Британский топ-дипломат предложил задерживать танкеры, которые нелегально перевозят российскую нефть, поскольку доходы от экспорта нефтепродуктов страна-агрессор тратит на войну против Украины.

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"Мы также будем охотиться на флот-призрак, который нелегально перевозит российскую нефть по всему миру: каждый раз, когда они будут приближаться к итальянскому порту, я хочу быть уверенным, что они будут заблокированы. Мы покажем Путину, что мы полностью поддерживаем Украину: мы будем охотиться за деньгами, за нефтью, мы остановим газ, мы остановим корабли, мы сделаем все возможное, чтобы остановить российскую военную машину и показать Путину бессмысленность его действий", - сказал Кэмерон.

Напомним, что ранее агентство Bloomberg сообщало, что российский танкер, который находится под санкциями США, совершил тайную перегрузку нефти на другое судно. Произошло это возле Сингапура. Таким образом, РФ ищет способы, как обойти западные санкции.

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