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Кэмерон предложил задерживать танкеры, перевозящие российскую нефть: Мы покажем Путину, что полностью поддерживаем Украину

Кемерон запропонував затримувати танкери, які перевозять російську нафту

Глава внешнеполитического ведомства Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что необходимо "охотиться" на "флот-призрак", который перевозит российскую нефть.

Об этом пишет итальянская газета Corriere della Sera, информирует Цензор.НЕТ.

Глава МИД Британии Кэмерон отметил, что его государство тесно сотрудничает с европейскими странами, в частности в вопросах введения санкций против компаний России и лиц, которые помогают РФ поддерживать войну в Украине. Он заявил, что нужно сделать все возможное, чтобы остановить российскую военную машину.

Британский топ-дипломат предложил задерживать танкеры, которые нелегально перевозят российскую нефть, поскольку доходы от экспорта нефтепродуктов страна-агрессор тратит на войну против Украины.

Читайте также: Кэмерон призвал ужесточить санкции против РФ: Надо спросить себя: чего боится Путин?

"Мы также будем охотиться на флот-призрак, который нелегально перевозит российскую нефть по всему миру: каждый раз, когда они будут приближаться к итальянскому порту, я хочу быть уверенным, что они будут заблокированы. Мы покажем Путину, что мы полностью поддерживаем Украину: мы будем охотиться за деньгами, за нефтью, мы остановим газ, мы остановим корабли, мы сделаем все возможное, чтобы остановить российскую военную машину и показать Путину бессмысленность его действий", - сказал Кэмерон.

Напомним, что ранее агентство Bloomberg сообщало, что российский танкер, который находится под санкциями США, совершил тайную перегрузку нефти на другое судно. Произошло это возле Сингапура. Таким образом, РФ ищет способы, как обойти западные санкции.

Читайте также: Подсанкционный танкер РФ проплыл 12 тысяч километров, чтобы тайно перегрузить нефть на другое судно около Сингапура

Автор: 

Кэмерон Дэвид (247) россия (95652) танкер (146)


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Топ комментарии
+25
Дуже гарна пропозиція! Респект Великої Брітаніі!

Блокувати танкери. А потим реалізувати нафту з передачею грошей Україні.
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14.06.2024 19:16
+16
Давно пора було це зробити. Всі кацапсячі танкер ж іхтамнєт, от і треба зробити так шо б їх тамнєт
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14.06.2024 19:05
+10
"Показувати щось Путіну" невірний наратив в принципі. Населення ********** має відчути наслідки керівництва фізично через суттєве погіршення умов існування. Лише тваринний егоїзм кацапів змусить населення пожертвувати цим ****** (акєла промахнувся). Але, на жаль, вони негайно оберуть ще гіршого. Кацапи припиняють "походи за зіпунам" лише коли відгрібають люлей і несуть величезні втрати. Ми ще дуже мало їх повбивали...
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14.06.2024 19:26
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Правила форума Совет форумчан
Дуже гарна пропозиція! Респект Великої Брітаніі!

Блокувати танкери. А потим реалізувати нафту з передачею грошей Україні.
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14.06.2024 19:16 Ответить
Гарна, так. Хто заважає Англії почати це робити?
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14.06.2024 19:57 Ответить
Це якраз реальна санкція. Фізична. Бо на паперові ***** болт ложив.
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14.06.2024 19:53 Ответить
цей хлопець дає "добро"

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14.06.2024 23:26 Ответить
бот з під впн німетчини накидує раша-наративи) тоб-то все пофіг і нічого не діє) це як раз показово
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15.06.2024 00:44 Ответить
Давно пора було це зробити. Всі кацапсячі танкер ж іхтамнєт, от і треба зробити так шо б їх тамнєт
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14.06.2024 19:05 Ответить
Шо на них полювати - цілі каравани танкерів і пісні капітанів - допливу до Індіі
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14.06.2024 19:06 Ответить
у Девіда, звісно, яйця є...але таких як він обмаль
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14.06.2024 19:09 Ответить
Шось пан Кемерон розійшовся...
Може б на початок all the King's horses and all the King's men спромоглися затримати хоча б одного "Летючого голландця"?
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14.06.2024 19:13 Ответить
Ета вот русофобія, ви доіграєтєсь с вот етой своєй русофобієй вот єтой.
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14.06.2024 19:17 Ответить
"Показувати щось Путіну" невірний наратив в принципі. Населення ********** має відчути наслідки керівництва фізично через суттєве погіршення умов існування. Лише тваринний егоїзм кацапів змусить населення пожертвувати цим ****** (акєла промахнувся). Але, на жаль, вони негайно оберуть ще гіршого. Кацапи припиняють "походи за зіпунам" лише коли відгрібають люлей і несуть величезні втрати. Ми ще дуже мало їх повбивали...
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14.06.2024 19:26 Ответить
А мені здається навпаки - кацапи будуть жерти траву, але навіть очей не піднімуть на "правітеля". От тільки по його кишені бити, по кишеням всіх наближених, але головне, треба лишити загалом Московію шалених нафтогазових грошей, та будь яких, до чого зможемо дотягнутися. Тоді не стане грошей на "добровольцев-смертников", на зброю і інше. А якщо зброя буде, то будуть вони воювати, бо так "царь пріказал"
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14.06.2024 23:43 Ответить
Думаю, Магурою танкер легше вразити, аніж бойовий корабель. Танкер великий, повільний і не відстрілюється.

Взяти сухогруз, завантажити дрони, вийти з Одеси кудись в Індійський океан...
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14.06.2024 19:38 Ответить
Так. Тільки не в танкер. А десь з Норвежського моря літаючими дронами по базі літаків в Мурманській області.
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14.06.2024 19:56 Ответить
Про це теж писав тут - по аеродрому алєнья...
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14.06.2024 21:06 Ответить
Це зробити просто, ціль неповоротка легко відстежити але на це потрібно отримати дозвіл президента чи йєрмака незнаю хто там керує)
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14.06.2024 20:13 Ответить
Угу, тільки не у нашому світі. Ви навіть не уяввляєте що то почнеться. Зелені верещання таке підімуть, засідання оон, забруднення водних ресурсів. На нас такі санкції і штрафи випишуть що офігєєм. За зброю то взагалі можна буде забути.
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14.06.2024 21:25 Ответить
Зараз почнеться шизо-істерія на Засрашці💩 й "зпепеління Лондона" язиками 🤣🤣🤣
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14.06.2024 19:58 Ответить
Кацапи будуть перевозити нафту підводними човнами.
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14.06.2024 20:07 Ответить
Все правильно потрібно припинити підживлення війни нафтодолларами і було логічно це робити ще 2 роки тому. все одно до цього прийдете, головне щоб українці раніше не закінчилися.
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14.06.2024 20:09 Ответить
Це було потрібно робити ще 1,5 року назад
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14.06.2024 20:20 Ответить
а шо так можна було
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14.06.2024 20:58 Ответить
Доходить як до жирафи.
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14.06.2024 22:25 Ответить
Зачем этот гемор - гонятся по морю-океану за танкерами?
Дайте нам ракеты соответствующего радиуса действия чтобы уничтожить нефтяные терминалы.
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14.06.2024 22:57 Ответить
США сцуть за світові ціни на нафту, біржі чутливі до таких новин.
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15.06.2024 00:41 Ответить
Кемерон запропонував затримувати танкери, які перевозять російську нафту: Ми покажемо Путіну, що повністю підтримуємо Україну Джерело:
Дай то Бог, щоб це не була брава трепотня, а справжні дії.
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15.06.2024 00:40 Ответить
нарешті прокинулися
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15.06.2024 00:42 Ответить
Якщо підпалити Уренгойські родовища, танкерам буде нічого возити.
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15.06.2024 05:01 Ответить
Що робити з танкерами - захоплювати й топити? Чи грабувати як пірати? Треба правові рішення.
Сер вірно міркує, але треба підготуватись
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15.06.2024 07:58 Ответить
 
 