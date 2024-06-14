Кемерон запропонував затримувати танкери, які перевозять російську нафту: Ми покажемо Путіну, що повністю підтримуємо Україну

Очільник зовнішньополітичного відомства Великої Британії Девід Кемерон заявив, що необхідно "полювати" на "флот-привид", який перевозить російську нафту.

Про це пише італійська газета Corriere della Sera, інформує Цензор.НЕТ.

Глава МЗС Британії Кемерон зазначив, що його держава тісно співпрацює з європейськими країнами, зокрема у питаннях запровадження санкцій проти компаній Росії та осіб, які допомагають РФ підтримувати війну в Україні. Він заявив, що потрібно зробити все можливе, щоб зупинити російську військову машину.

Британський топдипломат запропонував затримувати танкери, які нелегально перевозять російську нафту, оскільки прибутки від експорту нафтопродуктів країна-агресорка витрачає на війну проти України.

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"Ми також будемо полювати на флот-привид, який нелегально перевозить російську нафту по всьому світу: щоразу, коли вони наближатимуться до італійського порту, я хочу бути впевненим, що вони будуть заблоковані. Ми покажемо Путіну, що ми повністю підтримуємо Україну: ми будемо полювати за грошима, за нафтою, ми зупинимо газ, ми зупинимо кораблі, ми зробимо все можливе, щоб зупинити російську військову машину і показати Путіну безглуздість його дій", - сказав Кемерон.

Нагадаємо, що раніше агентство Bloomberg повідомляло, що російський танкер, який перебуває під санкціями США, здійснив таємне перевантаження нафти на інше судно. Відбулося це біля Сінгапуру. Таким чином, РФ шукає способи, як обійти західні санкції.

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