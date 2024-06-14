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Кемерон запропонував затримувати танкери, які перевозять російську нафту: Ми покажемо Путіну, що повністю підтримуємо Україну

Кемерон запропонував затримувати танкери, які перевозять російську нафту

Очільник зовнішньополітичного відомства Великої Британії Девід Кемерон заявив, що необхідно "полювати" на "флот-привид", який перевозить російську нафту. 

Про це пише італійська газета Corriere della Sera, інформує Цензор.НЕТ.

Глава МЗС Британії Кемерон зазначив, що його держава тісно співпрацює з європейськими країнами, зокрема у питаннях запровадження санкцій проти компаній Росії та осіб, які допомагають РФ підтримувати війну в Україні. Він заявив, що потрібно зробити все можливе, щоб зупинити російську військову машину.

Британський топдипломат запропонував затримувати танкери, які нелегально перевозять російську нафту, оскільки прибутки від експорту нафтопродуктів країна-агресорка витрачає на війну проти України.

Читайте також: Майже всі російські підсанкційні танкери простоюють і не використовуються за призначенням, - Bloomberg

"Ми також будемо полювати на флот-привид, який нелегально перевозить російську нафту по всьому світу: щоразу, коли вони наближатимуться до італійського порту, я хочу бути впевненим, що вони будуть заблоковані. Ми покажемо Путіну, що ми повністю підтримуємо Україну: ми будемо полювати за грошима, за нафтою, ми зупинимо газ, ми зупинимо кораблі, ми зробимо все можливе, щоб зупинити російську військову машину і показати Путіну безглуздість його дій", - сказав Кемерон.

Нагадаємо, що раніше агентство Bloomberg повідомляло, що російський танкер, який перебуває під санкціями США, здійснив таємне перевантаження нафти на інше судно. Відбулося це біля Сінгапуру. Таким чином, РФ шукає способи, як обійти західні санкції.

Читайте також: Євросоюз готує санкції проти найбільшого перевізника російської нафти, – Bloomberg

Автор: 

Кемерон Девід (110) росія (65360) танкер (334)


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Топ коментарі
+25
Дуже гарна пропозиція! Респект Великої Брітаніі!

Блокувати танкери. А потим реалізувати нафту з передачею грошей Україні.
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14.06.2024 19:16
+16
Давно пора було це зробити. Всі кацапсячі танкер ж іхтамнєт, от і треба зробити так шо б їх тамнєт
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14.06.2024 19:05
+10
"Показувати щось Путіну" невірний наратив в принципі. Населення ********** має відчути наслідки керівництва фізично через суттєве погіршення умов існування. Лише тваринний егоїзм кацапів змусить населення пожертвувати цим ****** (акєла промахнувся). Але, на жаль, вони негайно оберуть ще гіршого. Кацапи припиняють "походи за зіпунам" лише коли відгрібають люлей і несуть величезні втрати. Ми ще дуже мало їх повбивали...
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14.06.2024 19:26
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Дуже гарна пропозиція! Респект Великої Брітаніі!

Блокувати танкери. А потим реалізувати нафту з передачею грошей Україні.
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14.06.2024 19:16 Відповісти
Гарна, так. Хто заважає Англії почати це робити?
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14.06.2024 19:57 Відповісти
Це якраз реальна санкція. Фізична. Бо на паперові ***** болт ложив.
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14.06.2024 19:53 Відповісти
цей хлопець дає "добро"

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14.06.2024 23:26 Відповісти
бот з під впн німетчини накидує раша-наративи) тоб-то все пофіг і нічого не діє) це як раз показово
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15.06.2024 00:44 Відповісти
Давно пора було це зробити. Всі кацапсячі танкер ж іхтамнєт, от і треба зробити так шо б їх тамнєт
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14.06.2024 19:05 Відповісти
Шо на них полювати - цілі каравани танкерів і пісні капітанів - допливу до Індіі
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14.06.2024 19:06 Відповісти
у Девіда, звісно, яйця є...але таких як він обмаль
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14.06.2024 19:09 Відповісти
Шось пан Кемерон розійшовся...
Може б на початок all the King's horses and all the King's men спромоглися затримати хоча б одного "Летючого голландця"?
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14.06.2024 19:13 Відповісти
Ета вот русофобія, ви доіграєтєсь с вот етой своєй русофобієй вот єтой.
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14.06.2024 19:17 Відповісти
"Показувати щось Путіну" невірний наратив в принципі. Населення ********** має відчути наслідки керівництва фізично через суттєве погіршення умов існування. Лише тваринний егоїзм кацапів змусить населення пожертвувати цим ****** (акєла промахнувся). Але, на жаль, вони негайно оберуть ще гіршого. Кацапи припиняють "походи за зіпунам" лише коли відгрібають люлей і несуть величезні втрати. Ми ще дуже мало їх повбивали...
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14.06.2024 19:26 Відповісти
А мені здається навпаки - кацапи будуть жерти траву, але навіть очей не піднімуть на "правітеля". От тільки по його кишені бити, по кишеням всіх наближених, але головне, треба лишити загалом Московію шалених нафтогазових грошей, та будь яких, до чого зможемо дотягнутися. Тоді не стане грошей на "добровольцев-смертников", на зброю і інше. А якщо зброя буде, то будуть вони воювати, бо так "царь пріказал"
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14.06.2024 23:43 Відповісти
Думаю, Магурою танкер легше вразити, аніж бойовий корабель. Танкер великий, повільний і не відстрілюється.

Взяти сухогруз, завантажити дрони, вийти з Одеси кудись в Індійський океан...
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14.06.2024 19:38 Відповісти
Так. Тільки не в танкер. А десь з Норвежського моря літаючими дронами по базі літаків в Мурманській області.
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14.06.2024 19:56 Відповісти
Про це теж писав тут - по аеродрому алєнья...
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14.06.2024 21:06 Відповісти
Це зробити просто, ціль неповоротка легко відстежити але на це потрібно отримати дозвіл президента чи йєрмака незнаю хто там керує)
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14.06.2024 20:13 Відповісти
Угу, тільки не у нашому світі. Ви навіть не уяввляєте що то почнеться. Зелені верещання таке підімуть, засідання оон, забруднення водних ресурсів. На нас такі санкції і штрафи випишуть що офігєєм. За зброю то взагалі можна буде забути.
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14.06.2024 21:25 Відповісти
Зараз почнеться шизо-істерія на Засрашці💩 й "зпепеління Лондона" язиками 🤣🤣🤣
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14.06.2024 19:58 Відповісти
Кацапи будуть перевозити нафту підводними човнами.
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14.06.2024 20:07 Відповісти
Все правильно потрібно припинити підживлення війни нафтодолларами і було логічно це робити ще 2 роки тому. все одно до цього прийдете, головне щоб українці раніше не закінчилися.
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14.06.2024 20:09 Відповісти
Це було потрібно робити ще 1,5 року назад
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14.06.2024 20:20 Відповісти
а шо так можна було
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14.06.2024 20:58 Відповісти
Доходить як до жирафи.
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14.06.2024 22:25 Відповісти
Зачем этот гемор - гонятся по морю-океану за танкерами?
Дайте нам ракеты соответствующего радиуса действия чтобы уничтожить нефтяные терминалы.
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14.06.2024 22:57 Відповісти
США сцуть за світові ціни на нафту, біржі чутливі до таких новин.
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15.06.2024 00:41 Відповісти
Кемерон запропонував затримувати танкери, які перевозять російську нафту: Ми покажемо Путіну, що повністю підтримуємо Україну Джерело:
Дай то Бог, щоб це не була брава трепотня, а справжні дії.
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15.06.2024 00:40 Відповісти
нарешті прокинулися
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15.06.2024 00:42 Відповісти
Якщо підпалити Уренгойські родовища, танкерам буде нічого возити.
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15.06.2024 05:01 Відповісти
Що робити з танкерами - захоплювати й топити? Чи грабувати як пірати? Треба правові рішення.
Сер вірно міркує, але треба підготуватись
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15.06.2024 07:58 Відповісти
 
 