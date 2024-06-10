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нафта (5324) росія (63594) санкції (11301) танкер (280)

Підсанкційний танкер РФ проплив 12 тисяч кілометрів, щоб таємно перевантажити нафту на інше судно біля Сінгапуру

Підсанкційний танкер РФ проплив 12 тисяч кілометрів, щоб таємно перевантажити нафту на інше судно біля Сінгапура

Перший російський танкер, який перебуває під санкціями США, здійснив таємне перевантаження нафти на інше судно. Відбулося це біля Сінгапуру.

Про це пише агентство Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ.

На російський танкер "Примор’я" управління з контролю за іноземними активами Мінфіну США наклало санкції в жовтні 2023 року. Після цього судно близько 6 місяців не займалося перевезенням нафти.

Однак наприкінці квітня цього року танкер прибув до російського чорноморського порту "Новоросійськ" і завантажився сирою нафтою марки Urals. З порту судно вирушило у рейс довжиною 7,5 тис. миль (близько 12 тисяч кілометрів), щоб прибути до місця, що розташоване приблизно за 70 миль на схід від Сінгапуру.

Після прибуття до місця призначення 900-футовий російський танкер зник із системи автоматичної ідентифікації (AIS), яка використовується комерційними суднами для транслювання свого місцеперебування та пунктів призначення з міркувань безпеки. Bloomberg зазначає, що AIS може вимкнути екіпаж судна.

Супутникові знімки показали, що після вимкнення AIS російський танкер 3 червня передав свій вантаж іншому кораблю - Ocean Hermana.

"Таємне передавання теоретично може дозволити покупцю нафти уникнути асоціації з судном, що потрапило під санкції. Виявлення судна-одержувача ускладнює приховування походження вантажу", - пишуть журналісти.

Зазначається, що російський танкер "Примор’я" перевозив  близько 1 мільйона барелів нафти. Судно належить російській державній нафтовій танкерній компанії ПАТ "Совкомфлот".

Читайте також: Майже всі російські підсанкційні танкери простоюють і не використовуються за призначенням, - Bloomberg

Bloomberg додає, що, найімовірніше, нафту відправили до Китаю.

Крім цього, агентство пише, що інше російське підсанкційне судно "Братськ" наразі теж йде маршрутом танкера  "Примор’я". Зараз "Братськ" перебуває в Індійському океані з вантажем сирої нафти марки Urals, який він завантажив у Новоросійську 23 травня. Очікується, що біля Сінгапуру судно з'явиться 17 червня.

Раніше повідомлялося, що російська компанія "Совкомфлот" перейменовує деякі свої нафтові танкери після того, як вони потрапили під санкції США.

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Топ коментарі
+10
Нафти десь на 65 лямів баксів, все рівно у плюсах.
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10.06.2024 17:25
+9
Як можна приховати походження нафти марки Urals?!!
Вона же СМЕРДИТЬ РАШКОЮ!
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10.06.2024 17:27
+8
Шикарная логистика. Сколько тонн он топлива сжог чтоб дойти?
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10.06.2024 17:03
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Ну хоч заголовок вірний - проплив

Санкції в дії..
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10.06.2024 17:01 Відповісти
Ну правільніше було б написати пройшов. Моряки нїколи не не кажуть проплив, кажуть пройшов.
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10.06.2024 19:47 Відповісти
А я про що? Плаває тільки гівно.
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10.06.2024 21:35 Відповісти
Шикарная логистика. Сколько тонн он топлива сжог чтоб дойти?
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10.06.2024 17:03 Відповісти
Вам ж написали - проплив..а не дійшов..дрейфував, як шматок лайна))
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10.06.2024 17:07 Відповісти
....тон 300 в сутки +-, 12000 / 28 км.час= 430 час./24=18 сут. *300= 5 400 тонн, це приблизно. Так шо норм, раіся фперде
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10.06.2024 17:22 Відповісти
Нафти десь на 65 лямів баксів, все рівно у плюсах.
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10.06.2024 17:25 Відповісти
Можливо. Але ж було питання
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10.06.2024 17:28 Відповісти
Такого класу судно споживає за добу в середньому 22 (+-)тони палива, в залежності вїд погодних умов та заданої швидкостї. Вїдстань 4342 милі. При швидкостї 12 вузлїв- це приблизно 15 діб. І приблизно 332 тони палива.
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10.06.2024 20:09 Відповісти
А, ізвіняюсь....- назад же на болота треба догребти якось ...бугаггггааааа
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10.06.2024 17:23 Відповісти
Виходить , не дуже «таємно»… Якщо про ці маневри відомо.
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10.06.2024 17:19 Відповісти
Это вычисляют по спутникам.
А так таемно, отключают трансподер, меняют вывески и накладные. Изза это го санкции медленей прилетают на каждое конкретное юр.лицо!
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10.06.2024 17:44 Відповісти
якщо вже це стало відомо, то тоді мають ідентифікувати той танкер, на який перекачували нафту з цапського танкера, і наказати його. тоді охочих так переливати нафту має дуже поубавитись.
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10.06.2024 17:21 Відповісти
Мене цікавить, а як підсанкційне судно з новарасєйська потрапило в океан?
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10.06.2024 17:22 Відповісти
Так Пердоган же ліри рахує...шушики шуршать
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10.06.2024 17:26 Відповісти
Як-як?
Взяло та ПОПЛИВЛО!
Санкції це ж НЕ блокада.
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10.06.2024 17:28 Відповісти
Як можна приховати походження нафти марки Urals?!!
Вона же СМЕРДИТЬ РАШКОЮ!
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10.06.2024 17:27 Відповісти
Ачетакова,пля.... Для дурного собаки 12 тис. км це не крюк
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10.06.2024 19:18 Відповісти
 
 