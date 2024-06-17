70% украинцев - за то, чтобы Зеленский оставался президентом до конца военного положения, - опрос КМИ

Большинство граждан Украины - за то, чтобы Владимир Зеленский оставался на посту президента до конца военного положения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствует опрос КМИС.

Так, 70% респондентов согласились с тем, что Владимир Зеленский должен оставаться Президентом до конца военного положения. 22% - не согласны с этим. В зависимости от региона проживания с этим согласны 65-74% респондентов, то есть подавляющее большинство украинцев не подвергают сомнению легитимность президента.

"Большинство украинцев (56%) скорее или полностью одобряют деятельность В. Зеленского на посту Президента Украины (скорее или полностью не одобряют - 37%). В предыдущем опросе в сентябре 2023 года 77% одобряли его деятельность. Соответственно, уровень одобрения заметно снизился, однако остается на высоком уровне", - говорится в исследовании.

В ходе исследования методом телефонных интервью (CATI) было опрошено 2 011 совершеннолетних респондентов из всех подконтрольных регионов Украины. Погрешность - не более 2,4% для показателей ближе к 50% и не более 0,5% - для показателей ближе к 1%.

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