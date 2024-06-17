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70% украинцев - за то, чтобы Зеленский оставался президентом до конца военного положения, - опрос КМИ

Більшість українців за те, щоб Зеленський залишався президентом до кінця воєнного стану

Большинство граждан Украины - за то, чтобы Владимир Зеленский оставался на посту президента до конца военного положения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствует опрос КМИС.

Так, 70% респондентов согласились с тем, что Владимир Зеленский должен оставаться Президентом до конца военного положения. 22% - не согласны с этим. В зависимости от региона проживания с этим согласны 65-74% респондентов, то есть подавляющее большинство украинцев не подвергают сомнению легитимность президента.

"Большинство украинцев (56%) скорее или полностью одобряют деятельность В. Зеленского на посту Президента Украины (скорее или полностью не одобряют - 37%). В предыдущем опросе в сентябре 2023 года 77% одобряли его деятельность. Соответственно, уровень одобрения заметно снизился, однако остается на высоком уровне", - говорится в исследовании.

В ходе исследования методом телефонных интервью (CATI) было опрошено 2 011 совершеннолетних респондентов из всех подконтрольных регионов Украины. Погрешность - не более 2,4% для показателей ближе к 50% и не более 0,5% - для показателей ближе к 1%.

Также читайте: 60% украинцев считают, что цель РФ – это геноцид и уничтожение нации, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

Автор: 

Зеленский Владимир (20505) опрос (2835) КМИС (330)


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Топ комментарии
+45
Звіздьож, я проти некомпетентного блазня з узурпатором Єрмакои
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17.06.2024 15:59
+44
Я думаю, що це брехня. Зелений накид.
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17.06.2024 16:00
+28
Якщо це хоть напівправда, то з таким народом в України нема майбутнього
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17.06.2024 16:02
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Брехня. З великої кількості моїх знайомих, багато тих хто голосував за цього ублюдка. Зараз Ні один із них не підьримає цього брехливого гавноїда
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17.06.2024 20:19 Ответить
То напевно по прокуратурах, мвс, мо, укроборонпромі,, тцк, буд компаніях, військових обл адміністраціях були опитування.
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17.06.2024 20:55 Ответить
Зєльоний квартальний звєздьож Самопроголошений карликовий гой узурпатор ніяк не хоче злізти із захопленого за допомогою рашистів українського трону.
Геть рашистського узурпатора з поста
Президента України!
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17.06.2024 22:20 Ответить
Опитування замовляє і фінансує, звісно, ОПГ дєрмака. Відповідно і результат для пійпла один (завищений), а реальний - відомий замовникам та соціологам. Насправді любителів ішака - не більше 20%. Як кажуть - хто платить той замовляє музику.
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17.06.2024 22:36 Ответить
Якась маячня.
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18.06.2024 02:26 Ответить
70 відсотків невиправних дебілів?
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18.06.2024 02:31 Ответить
70% українців погоджуються з тим, щоби буратінка виконав свої оманські обіцянки перед пуйлом у повному обсязі. От Майдан не дозволив цього зробити гопніку-"президенту".
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18.06.2024 07:44 Ответить
якщо це правда - пропала країна.
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18.06.2024 08:34 Ответить
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