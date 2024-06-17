Еврокомиссия создала Ревизионный совет для контроля за финансированием, предоставляемым Украине
Еврокомиссия создала Ревизионный совет Украинского фонда, который будет контролировать использование предоставленного Украине финансирования и для предотвращения коррупции, мошенничества, конфликтов интересов и других нарушений.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
Ревизионный совет создается на период до 30 июня 2028 года. Ревизионный совет будет состоять из трех членов и будет базироваться в Брюсселе. Вспомогательным органом будет выступать Секретариат, который будет базироваться в Киеве.
В процессе работы Ревизионный совет имеет право требовать необходимую информацию, обращаться в компетентные органы, осуществлять собственные проверки и выездные проверки системы управления и контроля в Украине.
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+15 Сергій Малецький
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СтройкаОтмываловка не получится?
Не так нахабно та не в таких обсягах, але БУДУТЬ.
Украв, втік за кордон! Потім повернеться, з накладеними грошима в іноземних банках, і буде десь призначений/зачислений за ці гроші, до держСекретарів у якомусь ЦОВВ!!! Схема відпрацьована, ще за часів першого кучмарика!!
Співпадіння??
Нацбанк, з Рахунковою палатою та купою високооплачуваних АНТИкорупційних структур в Україні, дивно і розгублено мовчать, витріщивши очі!!
Дякуємо Західним Партнерам!!
тотальное ворье 👎👎👎