РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11107 посетителей онлайн
Новости Борьба с коррупцией Помощь Украине
2 172 31

Еврокомиссия создала Ревизионный совет для контроля за финансированием, предоставляемым Украине

єврокомісія

Еврокомиссия создала Ревизионный совет Украинского фонда, который будет контролировать использование предоставленного Украине финансирования и для предотвращения коррупции, мошенничества, конфликтов интересов и других нарушений.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Ревизионный совет создается на период до 30 июня 2028 года. Ревизионный совет будет состоять из трех членов и будет базироваться в Брюсселе. Вспомогательным органом будет выступать Секретариат, который будет базироваться в Киеве.

В процессе работы Ревизионный совет имеет право требовать необходимую информацию, обращаться в компетентные органы, осуществлять собственные проверки и выездные проверки системы управления и контроля в Украине.

Также читайте: Еврокомиссия создает фонд собственного капитала для помощи Украине, - Шольц

Автор: 

Еврокомиссия (1460) коррупция (8564) помощь (7822) Евросоюз (17155)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+15
З самого початку війни треба було створювати таку комісію .
показать весь комментарий
17.06.2024 17:23
+13
Це гарно - тільки запізно - вже лярди розіишлись по кишенях
показать весь комментарий
17.06.2024 17:23
+6
Очень хорошо. Надо что контолировала каждый евро или доллар .Что зелёные утырки не смогли украсти.
показать весь комментарий
17.06.2024 17:30
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Це гарно - тільки запізно - вже лярди розіишлись по кишенях
показать весь комментарий
17.06.2024 17:23 Ответить
З самого початку війни треба було створювати таку комісію .
показать весь комментарий
17.06.2024 17:23 Ответить
І як завжди, нічого не знайдуть. Або знайдуть, але заплющать очі, тому що знайдуть. За знайдуть у нас премію дають).
показать весь комментарий
17.06.2024 17:24 Ответить
Ещё одна Большая Стройка Отмываловка не получится?
показать весь комментарий
17.06.2024 17:24 Ответить
Зєлєним братушкі підкажуть, як одночасно і кишені набити, і державу зганьбити.
показать весь комментарий
17.06.2024 17:26 Ответить
Шота почуяли?)))
показать весь комментарий
17.06.2024 17:29 Ответить
Очень хорошо. Надо что контолировала каждый евро или доллар .Что зелёные утырки не смогли украсти.
показать весь комментарий
17.06.2024 17:30 Ответить
"ну, два роки ми гарно ПОГУЛЯЛИ - внукам вистачить!" - сказав на це Єрмак.
показать весь комментарий
17.06.2024 17:43 Ответить
я вас запевняю, фінансова розвідка сша, знає про кожний долар, що вкрадений в україні.
показать весь комментарий
17.06.2024 17:44 Ответить
Все одно БУДУТЬ КРАСТИ!
Не так нахабно та не в таких обсягах, але БУДУТЬ.
показать весь комментарий
17.06.2024 17:45 Ответить
Всі крадуть і усюди. Різниця в маштабах. І в тому, що залишається "пересічним" в остатку.
показать весь комментарий
17.06.2024 17:54 Ответить
Поки не вішатимуть, крадіїв на ліхтарях, так і буде продовжуватися!!
Украв, втік за кордон! Потім повернеться, з накладеними грошима в іноземних банках, і буде десь призначений/зачислений за ці гроші, до держСекретарів у якомусь ЦОВВ!!! Схема відпрацьована, ще за часів першого кучмарика!!
Співпадіння??
показать весь комментарий
17.06.2024 18:09 Ответить
Пітсот перший ревізійний орган, а Зельоним все по... Крадуть, і лякають, що якщо не буде допомоги, то здадуть Україну.
показать весь комментарий
17.06.2024 17:46 Ответить
Вибори? Чи ще поскиглимо?
показать весь комментарий
17.06.2024 17:50 Ответить
Ну нарешті! It's better than ever
показать весь комментарий
17.06.2024 17:46 Ответить
ГАПЛИК корупції .
показать весь комментарий
17.06.2024 17:51 Ответить
Еее! Ви шо робите? "Джентльмен джентльмену вірить наслово!"(С)
показать весь комментарий
17.06.2024 17:53 Ответить
Як для КОНТРОЛЮ, так і для ПОВЕРНЕННЯ, виведених з України, млрд з 2019 року!!
Нацбанк, з Рахунковою палатою та купою високооплачуваних АНТИкорупційних структур в Україні, дивно і розгублено мовчать, витріщивши очі!!
Дякуємо Західним Партнерам!!
показать весь комментарий
17.06.2024 18:04 Ответить
Це до чього довело оскотинене стадо Украіну обравши маріонетку в презіденти,і проголосувавши за "нові ліца-слуг наріду" що єврокомісія создає "смотрящіх" за використанням грошей.При Порошенку такого не було,попри відверто проросійских Опоблок,популістів Ляшка,"Батьківщини", "самопомочі".Хоча гроші виділялися стабільно,шла гібрідна війна,частина була окупована.Ніхто в ЄС не думав создовати надзор.
показать весь комментарий
17.06.2024 18:07 Ответить
Вибір українського народу, яким би він не був ,потрібно поважать! То тіки колобаранти та зрадники, розхитують ситуацію.Слава Україні¡ Слава президенту!
показать весь комментарий
17.06.2024 18:10 Ответить
Ідіот,чи подоляцький бот(або рашинський) бо зараз їхвже не відрізниш.
показать весь комментарий
17.06.2024 18:23 Ответить
І ця думка прийшла лише на третій рік війни!!!
показать весь комментарий
17.06.2024 18:18 Ответить
Дістало мабуть.
показать весь комментарий
17.06.2024 19:55 Ответить
Это возмутительно и оскорбительно . Ермак лично оскорблён.
показать весь комментарий
17.06.2024 18:23 Ответить
Обов'язково, треба контролювати надані кошти.
показать весь комментарий
17.06.2024 18:34 Ответить
Хай помітять купюри ізотопами - офіс Єрмака вночі світитиметься без електрики.
показать весь комментарий
17.06.2024 18:49 Ответить
😂😂😂😂
показать весь комментарий
17.06.2024 19:56 Ответить
позорище
тотальное ворье 👎👎👎
показать весь комментарий
17.06.2024 19:13 Ответить
Ще б український Моссад доклався ! Бо те що кровосиси-корупціонери що вбивають українців зворованими мільярдами на оборонці зброї гуманітарці енергетиці - заслуговують найвищої міри покарання
показать весь комментарий
17.06.2024 19:29 Ответить
Вже дістало і ЄС. Зє не вірять взагалі.
показать весь комментарий
17.06.2024 19:57 Ответить
Довимахувалися зелені
показать весь комментарий
17.06.2024 20:29 Ответить
 
 