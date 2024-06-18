ПВО сбила 10 из 10 ударных БпЛА, - Воздушные силы
В ночь на 18 июня российские захватчики атаковали Украину 10 ударными БпЛА типа "Shahed-131/136". Их запустили из района Приморско-Ахтарска.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.
"В результате боевой работы расчетами мобильных огневых групп Сил обороны Украины и зенитными ракетными подразделениями Воздушных Сил все "шахеды" сбиты в Запорожской и Днепропетровской областях", - говорится в сообщении.
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