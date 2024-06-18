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Новости Агрессия России против Украины
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ПВО сбила 10 из 10 ударных БпЛА, - Воздушные силы

ппо

В ночь на 18 июня российские захватчики атаковали Украину 10 ударными БпЛА типа "Shahed-131/136". Их запустили из района Приморско-Ахтарска.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

"В результате боевой работы расчетами мобильных огневых групп Сил обороны Украины и зенитными ракетными подразделениями Воздушных Сил все "шахеды" сбиты в Запорожской и Днепропетровской областях", - говорится в сообщении.

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Робота ППО 18 червня

Автор: 

ПВО (2784) Воздушные силы (2340)


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хлопці знають напрямки, хлопці мають хист!
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18.06.2024 07:32 Ответить
Близько 02:20 ночі продеренчало над головою в в напрямку центра міста , якщо цю херню збили , то за містом на протилежному від мене боці.
******** пролетіла увесь Дніпро навпростець...
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18.06.2024 08:34 Ответить
Фсбешники роздивляються хфото і один одному,он то бачиш рило сидить,то наш
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18.06.2024 08:59 Ответить
 
 