Графики стабилизационных отключений отменены до 15:00, - ДТЭК
Сегодня, 18 июня графики стабилизационных отключений электроэнергии отменены до 15:00.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ДТЭК.
"По информации от "Укрэнерго", сегодня до 15:00 будем без отключений электричества. С 15:00 и до 24:00 графики стабилизационных отключений будут применяться снова", - говорится в сообщении.
Ранее "Укрэнерго" информировало, что 18 июня с 00:00 свет будут отключать в течение всех суток по всей Украине.
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