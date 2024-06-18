РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11554 посетителя онлайн
Новости
1 826 6

Графики стабилизационных отключений отменены до 15:00, - ДТЭК

Графіки погодинних відключень світла можуть повернутися

Сегодня, 18 июня графики стабилизационных отключений электроэнергии отменены до 15:00.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ДТЭК.

"По информации от "Укрэнерго", сегодня до 15:00 будем без отключений электричества. С 15:00 и до 24:00 графики стабилизационных отключений будут применяться снова", - говорится в сообщении.

Читайте также: Две зимы у нас гарантированно будут ограничения в электроэнергии, - Харченко

Ранее "Укрэнерго" информировало, что 18 июня с 00:00 свет будут отключать в течение всех суток по всей Украине.

Автор: 

энергетика (2565) отключение света (424)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
О ЩАСТЯ... Сцар тьми ощасливив нас !
показать весь комментарий
18.06.2024 10:19 Ответить
Хмари відсутні? зебилы, составляйте уже похвилинні графики. И как достижение заявляйте: відключення на 38 хвилину - скасовано.
показать весь комментарий
18.06.2024 10:19 Ответить
Прикольно таке читати під торохтіння генераторів.
показать весь комментарий
18.06.2024 10:25 Ответить
У нас хоть по часу стали отключать.
показать весь комментарий
18.06.2024 10:33 Ответить
Брехня, у нас виключили
показать весь комментарий
18.06.2024 11:12 Ответить
 
 