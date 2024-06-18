Две зимы у нас гарантированно будут ограничения в электроэнергии, - Харченко

Украина минимум два года будет жить в условиях дефицита электроэнергии. Существенно повлиять на ситуация могло бы возвращение под наш контроль Запорожской АЭС.

Об этом в эфире "КИЕВ24" рассказал директор центра исследований энергетики Александр Харченко, информирует Цензор.НЕТ.

"Состояние энергетической системы Украины сейчас - 3 из 12. Если бы нам удалось любым способом вернуться к управлению Запорожской атомной станцией и включить в работу хотя бы 2-3 блока, это был бы огромный фактор, который изменит ситуацию в энергосистеме. Ограничения практически не понадобились бы. Или понадобились бы очень редко", - замечает он.

Харченко объяснил, что без помощи ЗАЭС, две зимы у украинцев гарантированно будут действовать ограничения.

Если этого не произошло, то для восстановления мощностей нам нужно где-то 2 года. То есть две зимы у нас ограничения будут практически гарантированно. На вторую зиму 2025-2026 они будут минимизированы, но, вполне вероятно, что будут", - добавил он.

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Ранее Харченко заявлял, что как минимум следующие два года Украине придется жить с дефицитом электроэнергии. И это будет просто нормальным состоянием для украинской энергосистемы.

Удары по украинской энергетике

С 22 марта 2024 года российские захватчики возобновили массированные российские атаки на энергетические объекты Украины. В частности, разрушениям подверглись Бурштынская, Ладыжинская, Змиевская, Трипольская ТЭС, а также две гидроэлектростанции.

В ночь на 8 мая 2024 года войска РФ нанесли по Украине комбинированный удар ракетами различных типов и ударными БпЛА типа "Шахед". Кроме того, как отмечалось, войска РФ атаковали 3 теплоэлектростанции ДТЭК, серьезно повреждено оборудование. Также стало известно, что враг атаковал два объекта критической энергетической инфраструктуры во Львовской области.

7 мая войска РФ нанесли авиационный удар по энергетической инфраструктуре Сумской области.

В ночь на 4 мая враг атаковал энергетическую инфраструктуру Днепропетровщины. В результате обесточилась подстанция, а вместе с ней - две шахты (людей на поверхность не выводили), а также водоканал, промышленные и бытовые потребители.

11 апреля, российские оккупанты полностью разрушили Трипольскую ТЭС, которая была важным поставщиком электроэнергии в Киевской, Черкасской и Житомирской областях.

Группа ДТЭК сообщила, что потеряла 80% генерирующих мощностей компании, из-за российских атак 22 и 29 марта. Вообще с начала полномасштабного вторжения россияне почти 180 раз обстреляли ТЭС ДТЭК.

В Харькове оккупанты полностью разрушили ТЭЦ-5, которая была основным источником тепла в городе. Также в Харьковской области ракетными обстрелами уничтожена Змиевская ТЭС.

22 марта рашисты атаковали Запорожье. Враг попал 8 ракетами по ДнепроГЭС. Плотина выдержала, однако оборудование было разрушено. ДнепроГЭС потеряла обе электростанции.

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