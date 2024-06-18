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Новости
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Две зимы у нас гарантированно будут ограничения в электроэнергии, - Харченко

енергетика

Украина минимум два года будет жить в условиях дефицита электроэнергии. Существенно повлиять на ситуация могло бы возвращение под наш контроль Запорожской АЭС.

Об этом в эфире "КИЕВ24" рассказал директор центра исследований энергетики Александр Харченко, информирует Цензор.НЕТ.

"Состояние энергетической системы Украины сейчас - 3 из 12. Если бы нам удалось любым способом вернуться к управлению Запорожской атомной станцией и включить в работу хотя бы 2-3 блока, это был бы огромный фактор, который изменит ситуацию в энергосистеме. Ограничения практически не понадобились бы. Или понадобились бы очень редко", - замечает он.

Харченко объяснил, что без помощи ЗАЭС, две зимы у украинцев гарантированно будут действовать ограничения.

Если этого не произошло, то для восстановления мощностей нам нужно где-то 2 года. То есть две зимы у нас ограничения будут практически гарантированно. На вторую зиму 2025-2026 они будут минимизированы, но, вполне вероятно, что будут", - добавил он.

Читайте: ЕБРР изучает возможность увеличения финансирования на возобновление энергосистемы Украины

Ранее Харченко заявлял, что как минимум следующие два года Украине придется жить с дефицитом электроэнергии. И это будет просто нормальным состоянием для украинской энергосистемы.

Удары по украинской энергетике

С 22 марта 2024 года российские захватчики возобновили массированные российские атаки на энергетические объекты Украины. В частности, разрушениям подверглись Бурштынская, Ладыжинская, Змиевская, Трипольская ТЭС, а также две гидроэлектростанции.

В ночь на 8 мая 2024 года войска РФ нанесли по Украине комбинированный удар ракетами различных типов и ударными БпЛА типа "Шахед". Кроме того, как отмечалось, войска РФ атаковали 3 теплоэлектростанции ДТЭК, серьезно повреждено оборудование. Также стало известно, что враг атаковал два объекта критической энергетической инфраструктуры во Львовской области.

7 мая войска РФ нанесли авиационный удар по энергетической инфраструктуре Сумской области.

В ночь на 4 мая враг атаковал энергетическую инфраструктуру Днепропетровщины. В результате обесточилась подстанция, а вместе с ней - две шахты (людей на поверхность не выводили), а также водоканал, промышленные и бытовые потребители.

11 апреля, российские оккупанты полностью разрушили Трипольскую ТЭС, которая была важным поставщиком электроэнергии в Киевской, Черкасской и Житомирской областях.

Группа ДТЭК сообщила, что потеряла 80% генерирующих мощностей компании, из-за российских атак 22 и 29 марта. Вообще с начала полномасштабного вторжения россияне почти 180 раз обстреляли ТЭС ДТЭК.

В Харькове оккупанты полностью разрушили ТЭЦ-5, которая была основным источником тепла в городе. Также в Харьковской области ракетными обстрелами уничтожена Змиевская ТЭС.

22 марта рашисты атаковали Запорожье. Враг попал 8 ракетами по ДнепроГЭС. Плотина выдержала, однако оборудование было разрушено. ДнепроГЭС потеряла обе электростанции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Укрзализныця" начала отменять электрички из-за дефицита электроэнергии

Автор: 

энергетика (2565) отключение света (424)


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Топ комментарии
+7
"Директор центру дослідження енергетики...." Потужно. А є директор центру дослідження простати? І ***** 100% же ж заброньований.
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18.06.2024 09:21
+7
Ще два роки Україна зелених дятлів при владі не винесе!
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18.06.2024 09:36
+4
ну, от, під це і розрахунки. за два роки, доканати україну і розбігтися.
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18.06.2024 09:40
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"Директор центру дослідження енергетики...." Потужно. А є директор центру дослідження простати? І ***** 100% же ж заброньований.
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18.06.2024 09:21 Ответить
нєнє.
простата. то святе і боляче.
а от, дослідження енергетики, то дійсно потужно і переможно.
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18.06.2024 09:23 Ответить
На фронт цих всіх уйобків.
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18.06.2024 09:45 Ответить
Для чого публікувати Бла-Бла-Бла цього директора центра досліджень алкоголю у пляшці?
Бухлонавт-дослідник!

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18.06.2024 09:30 Ответить
понеслось гімно від експердів.
чому два? двадцять два.
і, треба підняти ціну до восьми грн. а, потім, до 20, як у європах.
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18.06.2024 09:22 Ответить
То вони все до того й ведуть...бо якось дивно, що на вихідні електрику не вимикають, а у будні дні аж бігом. І вішають локшину на вуха про роботу підприємств та установ..можна подумати, що на вихідних люди економлять електрику. І пралки з бойлерами та кондиціонерами не працюють..
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18.06.2024 09:29 Ответить
ага.
так ,от як раз на вихідні, вся, можлива побутова техніка і працює, бо люди дома, і поки є світло, вирішують побутові проблеми.
миються, прають, прасують. готують їжу на електроплитах з витяжкою. грають в компах під кондиціонерами. катаються на ліфтах.
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18.06.2024 09:38 Ответить
От і мені дивний цей расклад. А ще дивно, коли світло вирубають, зате ліхтарі всі смалять, вивіски, трамваї табунами бігають і ліфти працюють..
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18.06.2024 09:48 Ответить
У нас вимикають. Якщо у вас не вимикають, то це не означає, щоне вимикають нікому. Вилазьте з булбашки
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18.06.2024 09:44 Ответить
Бульбашку собі залиште. До вас зміст написаного не дійшов.
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18.06.2024 09:46 Ответить
Дякую, ви дуже люб'язна. Але мені ваша бульбашка не потрібна. Сподіваюсь, вас не образить відмова прийняти подарунок?
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18.06.2024 15:44 Ответить
Дякую, зробіть так, як я вище написала. Своє залиште при собі. І навчіться вже й читати та розуміти прочитане.

Бб.
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18.06.2024 16:25 Ответить
в ЄС ,тарифи на електроенергію для населення,в багатьох країнах , майже на половину менші,як в Україні .Хіба що за виключенням Іалії, де тариф 5 грн з копійками за квт.
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18.06.2024 09:33 Ответить
а от, радники завхоза, кажуть геть інше.
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18.06.2024 09:39 Ответить
зелені беруть світове саме те, що їм вигідно. Високі ціни. А ось зарплатні, пенсії, соцзабезпечення - то ні..скоро приклад з расєї почнуть брати..
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18.06.2024 16:27 Ответить
а якщо поміняти в один день все керівництво, котре продає електроенергію і оббирає українців ,як "липу" і деректорів дослідницьких центрів,котрі гризуть кістку із столу енергограбіжників українського народу,та наслати пару ревізорів з енергетичного сою ЄС .то мова про недостатнюкількість електроенергі для народу України перестане вестися взагалі...
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18.06.2024 09:30 Ответить
Ото ваше поміняти - в мене чомусь читається як розстріляти..
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18.06.2024 16:29 Ответить
Ваше*
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18.06.2024 16:30 Ответить
Д'якую
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18.06.2024 17:49 Ответить
Ще два роки Україна зелених дятлів при владі не винесе!
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18.06.2024 09:36 Ответить
ну, от, під це і розрахунки. за два роки, доканати україну і розбігтися.
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18.06.2024 09:40 Ответить
Дааа. І звичайно ж то всьо - Порошенко, свинарчуки і байденовська омерика. А Бубачка, хароший, він нє крадьот, його абманівают, а цого няня Єрмак просто не млюоже фсьо контроліровать.... Один знайомий недавній япий прихильник Зєлєнского і порохоненависник став прозрівати на однк око саме після піднчюяття тарифів на е/е. І то він ще платіжки не бачив. До Зєлєнского у нього просипається страшна люмпен-пролетарська ненависть ************* до грошового мішка, який статки набив украденими і видуреними грішми. Така ненависть знесла з трону романових.
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18.06.2024 10:38 Ответить
Ну не треба романових порівнювати з зеленими крадунами
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18.06.2024 19:06 Ответить
Треба. Такі ж аферисти. Шлезвіг-Голштейнські, що зробилися Романовими.
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18.06.2024 19:46 Ответить
Тому терміново потрібно підняти тарифи на електроенергію знову!
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18.06.2024 11:17 Ответить
А чому не прийняли допомогу від Туреччини 3 кораблі електростанції? Чи привикли тільки красти? Таке бачення, що в Україні, працюють всі заводи, нема окупованих територій, а споживання залишилося на рівні 91 року. Чи не пора порахувати споживання та виробництво електроенергії? Рахувати зменшення виробництва електроенергії, та не рахувати зменшення споживачів електроенергії це хитрощі для крадіння грошей, які надають Західні країни та праця на ворога.
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18.06.2024 11:49 Ответить
Та не мєлочіться. Кажіть вже, що найближчі 10 років. А якщо будете гавкать про нелегітимність влади, то і на 20.
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18.06.2024 11:52 Ответить
- Ну не мелочись... Наденька. ©

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18.06.2024 13:24 Ответить
Впевнений , що якщо видати закони, що хто завгодно в Україні може продукувати електроенергію і продавати її країні, то дефіцит покриється дуже швидко. Навіть може створитися профіцит. Але в Україні діють монопольні поняття і тому мало того що українці сидітимуть при відключеннях, так ще і сплачуватимуть в рахунках "відбудову" розтрощеної енергосистеми, що їм не належить.
Ця корумпованість і монопольність влади в Україні заганяє її в такий кут, що може закінчитися для всіх ( окрім Московії) дуже погано.
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18.06.2024 14:11 Ответить
 
 