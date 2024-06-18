Две зимы у нас гарантированно будут ограничения в электроэнергии, - Харченко
Украина минимум два года будет жить в условиях дефицита электроэнергии. Существенно повлиять на ситуация могло бы возвращение под наш контроль Запорожской АЭС.
Об этом в эфире "КИЕВ24" рассказал директор центра исследований энергетики Александр Харченко, информирует Цензор.НЕТ.
"Состояние энергетической системы Украины сейчас - 3 из 12. Если бы нам удалось любым способом вернуться к управлению Запорожской атомной станцией и включить в работу хотя бы 2-3 блока, это был бы огромный фактор, который изменит ситуацию в энергосистеме. Ограничения практически не понадобились бы. Или понадобились бы очень редко", - замечает он.
Харченко объяснил, что без помощи ЗАЭС, две зимы у украинцев гарантированно будут действовать ограничения.
Если этого не произошло, то для восстановления мощностей нам нужно где-то 2 года. То есть две зимы у нас ограничения будут практически гарантированно. На вторую зиму 2025-2026 они будут минимизированы, но, вполне вероятно, что будут", - добавил он.
Ранее Харченко заявлял, что как минимум следующие два года Украине придется жить с дефицитом электроэнергии. И это будет просто нормальным состоянием для украинской энергосистемы.
Удары по украинской энергетике
С 22 марта 2024 года российские захватчики возобновили массированные российские атаки на энергетические объекты Украины. В частности, разрушениям подверглись Бурштынская, Ладыжинская, Змиевская, Трипольская ТЭС, а также две гидроэлектростанции.
В ночь на 8 мая 2024 года войска РФ нанесли по Украине комбинированный удар ракетами различных типов и ударными БпЛА типа "Шахед". Кроме того, как отмечалось, войска РФ атаковали 3 теплоэлектростанции ДТЭК, серьезно повреждено оборудование. Также стало известно, что враг атаковал два объекта критической энергетической инфраструктуры во Львовской области.
7 мая войска РФ нанесли авиационный удар по энергетической инфраструктуре Сумской области.
В ночь на 4 мая враг атаковал энергетическую инфраструктуру Днепропетровщины. В результате обесточилась подстанция, а вместе с ней - две шахты (людей на поверхность не выводили), а также водоканал, промышленные и бытовые потребители.
11 апреля, российские оккупанты полностью разрушили Трипольскую ТЭС, которая была важным поставщиком электроэнергии в Киевской, Черкасской и Житомирской областях.
Группа ДТЭК сообщила, что потеряла 80% генерирующих мощностей компании, из-за российских атак 22 и 29 марта. Вообще с начала полномасштабного вторжения россияне почти 180 раз обстреляли ТЭС ДТЭК.
В Харькове оккупанты полностью разрушили ТЭЦ-5, которая была основным источником тепла в городе. Также в Харьковской области ракетными обстрелами уничтожена Змиевская ТЭС.
22 марта рашисты атаковали Запорожье. Враг попал 8 ракетами по ДнепроГЭС. Плотина выдержала, однако оборудование было разрушено. ДнепроГЭС потеряла обе электростанции.
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простата. то святе і боляче.
а от, дослідження енергетики, то дійсно потужно і переможно.
Бухлонавт-дослідник!
чому два? двадцять два.
і, треба підняти ціну до восьми грн. а, потім, до 20, як у європах.
так ,от як раз на вихідні, вся, можлива побутова техніка і працює, бо люди дома, і поки є світло, вирішують побутові проблеми.
миються, прають, прасують. готують їжу на електроплитах з витяжкою. грають в компах під кондиціонерами. катаються на ліфтах.
Бб.
Ця корумпованість і монопольність влади в Україні заганяє її в такий кут, що може закінчитися для всіх ( окрім Московії) дуже погано.