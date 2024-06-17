ЕБРР изучает возможность увеличения финансирования на возобновление энергосистемы Украины

Европейский банк реконструкции и развития изучает возможность увеличения поддержки, чтобы помочь Украине преодолеть критический дефицит электроэнергии перед приближением третьей зимы в военное время.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg, об этом рассказала президент банка Одиль Рено-Бассо.

Как отмечается, в результате российских атак уничтожено 80% угольных электростанций и треть гидроэлектростанций, что заставило Украину ввести масштабные отключения электроэнергии для домохозяйств и предприятий. Центральный банк втрое сократил расходы на займы и снизил прогноз роста экономики частично из-за атак на энергетические предприятия.

Сообщается, что в этом месяце ЕБРР выделил 300 млн евро на помощь государственным энергетическим компаниям в ремонте поврежденных объектов и строительстве новых децентрализованных генерирующих мощностей. По словам президента лондонского кредитора, финансирование еще может увеличиться.

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"Это своего рода начало, отправная точка, она может быть выше. Мы изучаем, как мы можем оказать поддержку и развить систему производства электроэнергии", - сказала Рено-Бассо и добавила, что частные компании также смогут претендовать на финансирование.

По ее словам, ЕБРР продолжит оказывать поддержку от 1,5 до 2 миллиардов евро в год для инфраструктуры, энергетической безопасности, восстановления и модернизации. После того, как Россия перешла от атак на энергетические сети на уничтожение электростанций, "бизнесу необходимо диверсифицировать поставки", - сказала Рено-Бассо.

Отмечается также, что экономические риски могут быть усилены мобилизационной кампанией, чтобы помочь отразить вторжение Кремля.

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"Поддержка экономики очень важна, поскольку вам нужны налоговые поступления, электричество, общественный транспорт и персонал, способный это делать. Все это нужно сбалансировать", - отметила Рено-Бассо.

Таким образом, сохранение программы Международного валютного фонда "будет очень важным", и властям придется провести антикоррупционные реформы в соответствии с соглашением, чтобы обеспечить дальнейшую поддержку, помимо выплаты кредита в размере 2,2 млрд долларов для покрытия бюджета.

Сейчас прогноз по финансированию Украины до конца этого года является стабильным, поскольку зарубежные партнеры, скорее всего, выполнят свои обязательства по поддержке страны, сказал Рено-Бассо.

"Но 2025 год, особенно зима, будет сложным. Нужно больше ясности относительно того, как покрыть финансовый дефицит", - добавила она.

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