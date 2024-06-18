США "намеренно затягивают" обучение украинских пилотов на F-16, - The Times

Украина должна получить более 60 F-16, но, вероятно, будет иметь только 20 подготовленных пилотов. В США объясняют это тем, что другие страны опережают украинских пилотов в очереди на тренировки, поэтому они не могут нарушить свои обязательства перед ними.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Times.

Кроме того, в Пентагоне заявили, что украинские пилоты испытывают трудности со знанием английского языка и с программой полетов. Минобороны США также считает, что "прогресс обучения на самолетах F-16 достаточно скудный".

В свою очередь глава специальной парламентской комиссии по вооружениям и боеприпасам Александра Устинова в комментарии The Times заявила о "намеренном затягивании" США обучения украинских пилотов на истребителях на F-16. При этом задержка свидетельствует о том, что до конца года в Украине, скорее всего, будет всего 20 пилотов, которые завершили полную подготовку для полетов на F-16.

"Пока что мы будем иметь меньше подготовленных пилотов, чем истребителей", - добавила она.

Как напоминают журналисты The Times, Бельгия, Дания, Нидерланды и Норвегия обязались передать Украине более 60 истребителей F-16. Ожидается, что первые самолеты Украина получит уже в этом году, но пока неясно, когда они начнут выполнять боевые задачи.

В то же время Устинова сообщила, что пока только восемь украинских пилотов проходят подготовку в Тусоне (штат Аризона, США), а еще 12 проходят обучение на авиабазе в Дании. Третья учебная программа в Румынии еще не началась. Устинова подтвердила, что Киев обратился к Вашингтону с просьбой предоставить еще как минимум десять мест для обучения пилотов, но его просьба была отклонена.

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В разговоре с Киевом Вашингтон заявил, что другие страны опережают украинских пилотов в очереди на места для тренировок и что он не будет нарушать свои обязательства перед ними. Официальный представитель Министерства обороны США также заявлял, что украинские пилоты испытывают трудности со знанием английского языка, а также с программой полетов, заявляя, что "прогресс обучения на самолетах F-16 довольно скудный".

Такие утверждения Устинова считает "смехотворными".

"Это не аргументы, это отговорки, и они продолжают придумывать их снова и снова", - сказала она.