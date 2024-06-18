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США "намеренно затягивают" обучение украинских пилотов на F-16, - The Times

f-16

Украина должна получить более 60 F-16, но, вероятно, будет иметь только 20 подготовленных пилотов. В США объясняют это тем, что другие страны опережают украинских пилотов в очереди на тренировки, поэтому они не могут нарушить свои обязательства перед ними.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Times.

Кроме того, в Пентагоне заявили, что украинские пилоты испытывают трудности со знанием английского языка и с программой полетов. Минобороны США также считает, что "прогресс обучения на самолетах F-16 достаточно скудный".

В свою очередь глава специальной парламентской комиссии по вооружениям и боеприпасам Александра Устинова в комментарии The Times заявила о "намеренном затягивании" США обучения украинских пилотов на истребителях на F-16. При этом задержка свидетельствует о том, что до конца года в Украине, скорее всего, будет всего 20 пилотов, которые завершили полную подготовку для полетов на F-16.

"Пока что мы будем иметь меньше подготовленных пилотов, чем истребителей", - добавила она.

Как напоминают журналисты The Times, Бельгия, Дания, Нидерланды и Норвегия обязались передать Украине более 60 истребителей F-16. Ожидается, что первые самолеты Украина получит уже в этом году, но пока неясно, когда они начнут выполнять боевые задачи.

В то же время Устинова сообщила, что пока только восемь украинских пилотов проходят подготовку в Тусоне (штат Аризона, США), а еще 12 проходят обучение на авиабазе в Дании. Третья учебная программа в Румынии еще не началась. Устинова подтвердила, что Киев обратился к Вашингтону с просьбой предоставить еще как минимум десять мест для обучения пилотов, но его просьба была отклонена.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Франция через два года подготовит 26 украинских военных летчиков на F-16, - Le Monde

В разговоре с Киевом Вашингтон заявил, что другие страны опережают украинских пилотов в очереди на места для тренировок и что он не будет нарушать свои обязательства перед ними. Официальный представитель Министерства обороны США также заявлял, что украинские пилоты испытывают трудности со знанием английского языка, а также с программой полетов, заявляя, что "прогресс обучения на самолетах F-16 довольно скудный".

Такие утверждения Устинова считает "смехотворными".

"Это не аргументы, это отговорки, и они продолжают придумывать их снова и снова", - сказала она.

Автор: 

США (26889) военные учения (3459) F-16 (561)


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Топ комментарии
+31
....... вашу мать!!! Так запропонуйте відставним пілотам інших країн контракти. І докомплеткуйтесь!!! В світі повно льотчиків які вже у відставці, з різних причин, але ще здатні літати і виконувати завдання.
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18.06.2024 10:54
+25
А з віджимом ядєрки не "затягували", скоти цинічні
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18.06.2024 10:55
+22
План Джейка Салівана, розтягнути війну, щоб не злити Росію, а там видно буде.

Заходом управляють офісні ЛГБТ ліберали, ці люди по своїй природі - слабохарактерні, по вуличному туповаті, безініціативні.

Вони не можуть побороти незаконну міграцію уже 20 років, розтягують прийняття серйозних рішень, поки ультра-праві не виграють вибори, тоді цих туповатих ЛГБТ лібералів викинуть на смітник історії.
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18.06.2024 11:07
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... четвертий рівень англійської мови дають тільки випускникам цівільних авіаційних закладів. Там навчання йде з першого курса до закінчення. У військових закладах пілотам дають мінімальний рівень знань стосовно англійської. Більш уваги ( двомісячні курси при ХУПС) проходили транспортники ті вертольотчики..які йшли у міссії ООН. Про інших курсантів і мови не йшло. Для транспортників ще колись проводили чотирьохмісячні курси у цівільних авіаційних закладах... бо вони літали за кордон. Потім закрили цю тему. Про пілотів інших видів авіації і мови не йшло. Якщо транспортному екіпажу трреба вести зв*язок з цівільними секторами повітряного руху .як в Україні..так і за кордоном... то винищувач спілкується тільки зі своїм керівником польотів..чи офіцером бойового керування на російській... І мови не знає ні керівник..ні ОБК ні сам льотчик. І це РЕАЛЬНІСТЬ!
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18.06.2024 18:37 Ответить
Як у нас англійську вивчають я добре знаю. Лічені одиниці щось розуміють. Щось, а не вільно спілкуватися.
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18.06.2024 19:12 Ответить
Цинізм держдепу США вражає: НЕ виконати повною мірою зобов'язання за Будапештським меморандумом можна,
балансувати на російсько-українській війні ,на межі (Росія ніколи не переможе/ Україна ніколи не програє) - можна, а ось поміняти черговість виконання заявок на навчання пілотів F-16 - НІ, НІЯК НЕ МОЖНА. Просто якийсь треш.
ГАНЬБА БАЙДЕНУ !
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18.06.2024 18:58 Ответить
Кремлеботи - ви наркомани?

1.) Будапештськие меморандум - це декларативна заява!

2.) Вони його виконують! Хоча де-юре не винні цього робити! Хто дає нам стільки грошей та зброї? Щоб ви там всі (кремлеботи) посдихали.
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19.06.2024 01:32 Ответить
передадуть тоді, коли рашка буде готова їх збивати, і коли F-16 нічого кардинально не змінять на полі бою, нажаль...

вже проходили це з Абрамсами
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18.06.2024 19:20 Ответить
В країні з понад 40млн.населення нема здорових людей,котрі вчили англійську мову і хочуть захищати Україну?
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18.06.2024 19:31 Ответить
Але ж там крім англійської потрібна військова освіта пілота винищувача.
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18.06.2024 19:58 Ответить
З 42 млн!
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18.06.2024 20:21 Ответить
Виявляється у Байдена знову збрехали, в наявності є величезна кількість місць для навчання льотчиків!

"Военно-воздушные силы США фиксируют увеличение нехватки пилотов более чем в два раза за последние 14 лет. Об этом сообщил заместитель начальника штаба ВВС США генерал Эдриан Спейн



"Это не новая проблема. 14 лет назад нам не хватало порядка 800 пилотов, сейчас это число выросло до 1,8 тыс. или около того", - сказал он, выступая на конференции, организованной Американской ассоциацией военно-воздушных и космических сил США.

Спейн, отвечающий за проведение операций американских ВВС, уточнил, что программу подготовки проходят порядка 1,3 тыс. летчиков ежегодно.

Генерал подтвердил, что ВВС США сократили общее число летных часов с 1,1 млн до 1,06 млн в год. "Моя цель состоит в том, чтобы преодолеть этот рубеж, поскольку он слишком мал для истинных требований к готовности сил, которые у нас есть, и операторов, которые у нас есть, однако мы не достигали налета более 1,1 млн часов в течение очень долгого времени", - отметил он.
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18.06.2024 19:59 Ответить
Член зеленой команды, опять все виновата только не зеленский. Все ставят палки в колеса зеленскому. Иди на шашлыки.
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18.06.2024 19:59 Ответить
Я уже писал неоднократно что эксплуатация ф16 стоит сумасшедшие деньги, не говоря уже про ракетно-бомбовою нагрузку. Вполне возможно что один вылет будет стоить 2-3 миллиона, не считая риска потерять самолёт и пилота.
Поэтому обучение это хорошо, но нужно нанимать существующих пилотов, за любые деньги. Их достаточно много и не всем нужно разрешение их страны на участие.
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18.06.2024 20:00 Ответить
Неужели, так и не доходит? Пока идёт война, никаких самолётов Украина не получит - ни Ф-16, ни миражей, ни шведских грипенов. Обещаний - сколько угодно. Потихоньку будут обучать пилотов, но самолётов - ни фига. После окончания войны - дадут, если будет кому.
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18.06.2024 20:24 Ответить
как же так...
например в рамштайне 50+ стран
горы обещали свернуть
как дошло, до собрать денег на снаряды которые нашла Чехия
так только 18 стран, пообещали
а фактически выделели только 4 страны

очень мощные партнеры....
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18.06.2024 20:47 Ответить
ну ка расскажи, гнида ху#ловская, когда американци предавали украинцев?
с Крима небось постишь под украинским флагом или с окупированних територий
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18.06.2024 20:47 Ответить
Фсбешний бот,він і в Африці бот.
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18.06.2024 20:59 Ответить
Ще одне прикандичене з кацапським прізвищем грає на сторону кремля і обсирає союзників
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18.06.2024 20:43 Ответить
Не була проти корупційного закону Олени Шуляк і проголосувала за легалізацію маріхуани, коротше з Зе цирку мавпочка
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18.06.2024 21:01 Ответить
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18.06.2024 21:02 Ответить
кончені дерьмократи піндосовські грають на руку ***** та всіма силами гальмують нам домогу
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18.06.2024 22:28 Ответить
рашистська агентура при "байді" працює потужно .Тут і Сало йван і Кірба з Мілєром відробляють по повній програмі "хліб куйла".котрий рясно политий кровю українського народу" ,сучі дітки
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18.06.2024 22:42 Ответить
Да у вас семь пятниц на неделе, то Трамп плохой, теперь Байден.
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18.06.2024 22:56 Ответить
Не має абсолютно ніякого значення ,хто працює проти України і її народу .Є "американська політика", в котрій і Трамп і Байден одинаково на "подтанцовке" у куйла .Без п'ятниць
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18.06.2024 23:02 Ответить
Очень интересно узнать кто может заставить США подтанцовывать, ну и самое главное, каким образом кто-то заставляет США выполнять любые прихоти. Потому что вы сами себе противоречите, дни на пролёт здесь рассказываете что США самые, самые и никто не может ими помыкать.
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18.06.2024 23:28 Ответить
не ліпіть горбатого "замполіт" своїми запитаннями,котрі Вас видають.Тепер давайте відповідайте .Чому США затягують навчання українських пілотів, не надавали більше як пів- року допомоги Україні.Чи може в США немає достатньої кількості F-16.систем ППО танків ракет різьного радіусу дії???Чому США проти вступу України в НАТО (а хіба куйлу не вигідно,щоб Україна не була в НАТО?)Чому США не дозволяють наносити удари в глиб території3,14дерації?(мабуть просто так, бо це вигідно для України ???Чому США не хочуть.щоб ціна на рашистську нафту була нижчою від 60 баксів ?Мабуть теж вигідно для України ?Де і в якому місці про "прольоти" Ви прочитали,що США (((самые, самые и никто не может ими помыкать. )))???
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19.06.2024 09:29 Ответить
Це *******...
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18.06.2024 22:59 Ответить
де тут rino rino?
Чекаю комент про святого байдена, тупих пілотів і будьоновку за вухами The Times.
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19.06.2024 00:06 Ответить
А не пам"ятають америкоси, що у нас черга ще з 1994 року, за Будапештським меморандумом про захист України? Світ такий настав, що вірити нікому. Але ми здолаємо ту москальську орду! Слава Героям!
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19.06.2024 00:24 Ответить
Мирная конференция по Украине в Швейцарии не была переговорами из-за отсутствия России. Об этом заявила постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд. Она подчеркнула, что для урегулирования конфликта необходимо участие обеих сторон.
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19.06.2024 00:32 Ответить
США "навмисно затягують" навчання українських пілотів на F-16
----------------------------
Чем дальше в лес.......
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19.06.2024 01:14 Ответить
Хтось з вас тупих iстеричних баранiв пробував вивчити англiйску мову з нуля до рiвня коли ви можете вiльно говорити i розумiти мову по радiо за один рiк? Коли треба пiв дня на всяких тренажерах, читати тех лiтературу на тiй же незнайомiй мовi i даже нема коли в туалет сходити?

Це практично неможливо. Хлопцям насправдi важко, не того шо тупi чи iх саботують. Мова необхiдна для тренування насправдi набагато важча нiж користування лiтаком!
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19.06.2024 02:42 Ответить
А з ким наші пілоти будуть спілкуватись по радіо англійською мовою під час боїв над Донбасом? З ким? В Пентагон будут телефонувати? Звісно, ні… Вони будуть спілкуватись українською і добре розуміти один одного. Так якого біса ти пишеш таку муйню. Надали перекладачів, натренувались і вперед звіздячить орків по українські.
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19.06.2024 05:54 Ответить
Ти блiн взагалi безмозковий дибiл чи просто пiсля стакану горiлочки притворяешся? Переводчик в кабiнi лiтака на головi пiлота пiд час тренувальних мiсiй буде сидiти i все перекладати? Чи десь на командному пунктi за 300 км вiд лiтака який на бойовому вильотi? Швидкi команди iнструктора, вверх, вниз, нажми те нажми се, який показник тут який там, потяни те, пiдкрути се... ти увляеш буде перекладач гундосити а iнструктор в цей час буде мовчати ждати поки перекладач не замкне пельку? Ти як це свою бревноподiбною головою це уявляеш?

Такi блiн барани експерти в коментарiях сидять...
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19.06.2024 06:27 Ответить
В очередной раз подтверждается, что им не надо скорой украинской победы, им надо, чтоб этот процесс тянулся долго.
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19.06.2024 05:21 Ответить
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