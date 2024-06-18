США "намеренно затягивают" обучение украинских пилотов на F-16, - The Times
Украина должна получить более 60 F-16, но, вероятно, будет иметь только 20 подготовленных пилотов. В США объясняют это тем, что другие страны опережают украинских пилотов в очереди на тренировки, поэтому они не могут нарушить свои обязательства перед ними.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Times.
Кроме того, в Пентагоне заявили, что украинские пилоты испытывают трудности со знанием английского языка и с программой полетов. Минобороны США также считает, что "прогресс обучения на самолетах F-16 достаточно скудный".
В свою очередь глава специальной парламентской комиссии по вооружениям и боеприпасам Александра Устинова в комментарии The Times заявила о "намеренном затягивании" США обучения украинских пилотов на истребителях на F-16. При этом задержка свидетельствует о том, что до конца года в Украине, скорее всего, будет всего 20 пилотов, которые завершили полную подготовку для полетов на F-16.
"Пока что мы будем иметь меньше подготовленных пилотов, чем истребителей", - добавила она.
Как напоминают журналисты The Times, Бельгия, Дания, Нидерланды и Норвегия обязались передать Украине более 60 истребителей F-16. Ожидается, что первые самолеты Украина получит уже в этом году, но пока неясно, когда они начнут выполнять боевые задачи.
В то же время Устинова сообщила, что пока только восемь украинских пилотов проходят подготовку в Тусоне (штат Аризона, США), а еще 12 проходят обучение на авиабазе в Дании. Третья учебная программа в Румынии еще не началась. Устинова подтвердила, что Киев обратился к Вашингтону с просьбой предоставить еще как минимум десять мест для обучения пилотов, но его просьба была отклонена.
В разговоре с Киевом Вашингтон заявил, что другие страны опережают украинских пилотов в очереди на места для тренировок и что он не будет нарушать свои обязательства перед ними. Официальный представитель Министерства обороны США также заявлял, что украинские пилоты испытывают трудности со знанием английского языка, а также с программой полетов, заявляя, что "прогресс обучения на самолетах F-16 довольно скудный".
Такие утверждения Устинова считает "смехотворными".
"Это не аргументы, это отговорки, и они продолжают придумывать их снова и снова", - сказала она.
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балансувати на російсько-українській війні ,на межі (Росія ніколи не переможе/ Україна ніколи не програє) - можна, а ось поміняти черговість виконання заявок на навчання пілотів F-16 - НІ, НІЯК НЕ МОЖНА. Просто якийсь треш.
ГАНЬБА БАЙДЕНУ !
1.) Будапештськие меморандум - це декларативна заява!
2.) Вони його виконують! Хоча де-юре не винні цього робити! Хто дає нам стільки грошей та зброї? Щоб ви там всі (кремлеботи) посдихали.
вже проходили це з Абрамсами
"Военно-воздушные силы США фиксируют увеличение нехватки пилотов более чем в два раза за последние 14 лет. Об этом сообщил заместитель начальника штаба ВВС США генерал Эдриан Спейн
"Это не новая проблема. 14 лет назад нам не хватало порядка 800 пилотов, сейчас это число выросло до 1,8 тыс. или около того", - сказал он, выступая на конференции, организованной Американской ассоциацией военно-воздушных и космических сил США.
Спейн, отвечающий за проведение операций американских ВВС, уточнил, что программу подготовки проходят порядка 1,3 тыс. летчиков ежегодно.
Генерал подтвердил, что ВВС США сократили общее число летных часов с 1,1 млн до 1,06 млн в год. "Моя цель состоит в том, чтобы преодолеть этот рубеж, поскольку он слишком мал для истинных требований к готовности сил, которые у нас есть, и операторов, которые у нас есть, однако мы не достигали налета более 1,1 млн часов в течение очень долгого времени", - отметил он.
Поэтому обучение это хорошо, но нужно нанимать существующих пилотов, за любые деньги. Их достаточно много и не всем нужно разрешение их страны на участие.
например в рамштайне 50+ стран
горы обещали свернуть
как дошло, до собрать денег на снаряды которые нашла Чехия
так только 18 стран, пообещали
а фактически выделели только 4 страны
очень мощные партнеры....
с Крима небось постишь под украинским флагом или с окупированних територий
Чекаю комент про святого байдена, тупих пілотів і будьоновку за вухами The Times.
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Чем дальше в лес.......
Це практично неможливо. Хлопцям насправдi важко, не того шо тупi чи iх саботують. Мова необхiдна для тренування насправдi набагато важча нiж користування лiтаком!
Такi блiн барани експерти в коментарiях сидять...