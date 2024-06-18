Украинцы с просроченными паспортами смогут получить вид на жительство в Венгрии
Правительство в Будапеште издало постановление, которое позволяет гражданам Украины получать вид на жительство даже с просроченным загранпаспортом, пока продолжается чрезвычайное положение в Венгрии и в течение шести месяцев после его завершения.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП", об этом говорится в указе венгерского правительства.
Согласно указам от 14 июня, удостоверение личности за рубежом считается действительным во время введенного в Венгрии чрезвычайного положения.
Таким образом, при подаче заявления на получение временного вида на жительство загранпаспорт гражданина Украины, который утратил действительность, считается действующим и по нему можно оформить вид на жительство - в том числе в течение 6 месяцев после окончания чрезвычайного положения в Венгрии.
В то же время эта норма не распространяется на процедуры получения гражданства Венгрии.
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Нехай вимагають громадянства Угорщини як політичні утікачі - тоді це щось значить
Посвідка це папірчик - сьогодні був завтра нема
На малой арнаутской посвідки ціла кантора шльопає
Що таке посвідка? НІЩО
Посвідку я можу сам собі написати