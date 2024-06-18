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Украинцы с просроченными паспортами смогут получить вид на жительство в Венгрии

Угорщина легалізує українців з протермінованими паспортами

Правительство в Будапеште издало постановление, которое позволяет гражданам Украины получать вид на жительство даже с просроченным загранпаспортом, пока продолжается чрезвычайное положение в Венгрии и в течение шести месяцев после его завершения.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП", об этом говорится в указе венгерского правительства.

Согласно указам от 14 июня, удостоверение личности за рубежом считается действительным во время введенного в Венгрии чрезвычайного положения.

Таким образом, при подаче заявления на получение временного вида на жительство загранпаспорт гражданина Украины, который утратил действительность, считается действующим и по нему можно оформить вид на жительство - в том числе в течение 6 месяцев после окончания чрезвычайного положения в Венгрии.

В то же время эта норма не распространяется на процедуры получения гражданства Венгрии.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Военнообязанным за рубежом для получения паспортов необходимо предоставить военно-учетные документы, - СМИ

Автор: 

беженцы (1645) Венгрия (1965) паспорт (1181) украинцы (3865)


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Топ комментарии
+6
Зроблено спеціально для українських чоловіків утікачів від війни. Прямо зи шкіри лізе щоб послабити Україну.
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18.06.2024 11:31
+4
Справжні друзі *****.
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18.06.2024 12:02
+3
Абсолютно нормальна справа.
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18.06.2024 11:52
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Нащо їм посвідки? Вони всі громадяни Орбанії
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18.06.2024 11:08 Ответить
Зроблено спеціально для українських чоловіків утікачів від війни. Прямо зи шкіри лізе щоб послабити Україну.
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18.06.2024 11:31 Ответить
Як там в Румунії? )
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18.06.2024 12:00 Ответить
Я не знаю як там в ромунії і чому цензор показує ромунський прапорець
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18.06.2024 13:20 Ответить
Пряма дорога до безправного бомжа
Нехай вимагають громадянства Угорщини як політичні утікачі - тоді це щось значить
Посвідка це папірчик - сьогодні був завтра нема
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18.06.2024 12:09 Ответить
це якраз Україна хоче зробити всіх безправними бомжами. А угорщина дає можливість жити, працювати, і вільно подорожувати ЕС - що ще потрібно? Ну без громадянства, але хоч так.
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18.06.2024 14:08 Ответить
Ну это как бы сейчас делает вся Европа, просто название и процедура у всех разная.
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18.06.2024 11:48 Ответить
Абсолютно нормальна справа.
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18.06.2024 11:52 Ответить
А-ха-ха...
На малой арнаутской посвідки ціла кантора шльопає
Що таке посвідка? НІЩО
Посвідку я можу сам собі написати
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18.06.2024 12:11 Ответить
написав би, жив би у Монако
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18.06.2024 13:46 Ответить
Вот как поступают настоящие друзья!
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18.06.2024 11:55 Ответить
Справжні друзі *****.
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18.06.2024 12:02 Ответить
 
 