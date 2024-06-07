Военнообязанным за границей для получения паспортов необходимо предоставить военно-учетные документы, - СМИ

Начиная с 30 июня, военнообязанные украинцы в возрасте от 18 до 60 лет смогут воспользоваться услугами ГП "Документ" только после того, как покажут свои военно-учетные документы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Судебно-юридическая газета".

"Принятие у граждан за рубежом документов для оформления и обмена паспорта гражданина Украины и загранпаспорта, в том числе - вместо утраченного или похищенного, а также выдача документов филиалом или представительством за рубежом ГП "Документ", будет осуществляться по новому порядку.

Им установлено, что оформление паспорта гражданина Украины и загранпаспорта мужчинам от 18 до 60 лет осуществляется при условии наличия военно-учетных документов", - пишет издание.

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Соответственно, работники учреждения, которое будет оформлять паспорт, должны проверить, действительны ли военно-учетные документы. Проверка будет проводиться в "установленном порядке".

Также отмечается, что нужно показать документ с отметкой, которая будет подтверждать, что гражданин оказался за границей законным способом.

Кабмин принял постановление №648, которым согласована реализация экспериментального проекта по предоставлению административных услуг в сфере миграции за пределами Украины.

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Проект начнет работать 30 июня 2024 года и будет действовать до вступления в силу закона о предоставлении административных услуг гражданам Украины за рубежом, но не более 6 месяцев со дня вступления в силу этого постановления.

Сейчас за рубежом работают 12 центров "Паспортный сервис": в Польше (Варшава, Краков, Вроцлав, Гданьск), Германии (Берлин, Кельн, Мюнхен), Испании (Мадрид, Валенсия), Чехии (Прага), Словакии (Братислава) и Италии (Милан).

Приостановление консульских услуг для украинцев за рубежом

23 апреля ГП "Документ" остановило выдачу документов за рубежом "по техническим причинам".

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что приоритетом сейчас является защита Украины от уничтожения. А пребывание за границей не освобождает гражданина от обязанностей перед Родиной.

В МИД объяснили, что предоставление консульских услуг ограничено временно. Его обещают восстановить в соответствии с изменениями в законодательстве относительно военного учета.

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24 апреля Кабинет Министров запретил пересылать паспорта мужчин в возрасте от 18 до 60 лет за границу. Их можно получить только в Украине. Как объяснили в МИД, это касается только услуг ГП "Документ".

6 мая ГП "Документ" сообщило о возобновлении выдачи готовых документов за рубежом.