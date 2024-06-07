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Военнообязанным за границей для получения паспортов необходимо предоставить военно-учетные документы, - СМИ

Видача паспорта України чоловікам за кордоном

Начиная с 30 июня, военнообязанные украинцы в возрасте от 18 до 60 лет смогут воспользоваться услугами ГП "Документ" только после того, как покажут свои военно-учетные документы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Судебно-юридическая газета".

"Принятие у граждан за рубежом документов для оформления и обмена паспорта гражданина Украины и загранпаспорта, в том числе - вместо утраченного или похищенного, а также выдача документов филиалом или представительством за рубежом ГП "Документ", будет осуществляться по новому порядку.

Им установлено, что оформление паспорта гражданина Украины и загранпаспорта мужчинам от 18 до 60 лет осуществляется при условии наличия военно-учетных документов", - пишет издание.

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Соответственно, работники учреждения, которое будет оформлять паспорт, должны проверить, действительны ли военно-учетные документы. Проверка будет проводиться в "установленном порядке".

Также отмечается, что нужно показать документ с отметкой, которая будет подтверждать, что гражданин оказался за границей законным способом.

Кабмин принял постановление №648, которым согласована реализация экспериментального проекта по предоставлению административных услуг в сфере миграции за пределами Украины.

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Проект начнет работать 30 июня 2024 года и будет действовать до вступления в силу закона о предоставлении административных услуг гражданам Украины за рубежом, но не более 6 месяцев со дня вступления в силу этого постановления.

Сейчас за рубежом работают 12 центров "Паспортный сервис": в Польше (Варшава, Краков, Вроцлав, Гданьск), Германии (Берлин, Кельн, Мюнхен), Испании (Мадрид, Валенсия), Чехии (Прага), Словакии (Братислава) и Италии (Милан).

Приостановление консульских услуг для украинцев за рубежом

23 апреля ГП "Документ" остановило выдачу документов за рубежом "по техническим причинам".

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что приоритетом сейчас является защита Украины от уничтожения. А пребывание за границей не освобождает гражданина от обязанностей перед Родиной.

В МИД объяснили, что предоставление консульских услуг ограничено временно. Его обещают восстановить в соответствии с изменениями в законодательстве относительно военного учета.

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24 апреля Кабинет Министров запретил пересылать паспорта мужчин в возрасте от 18 до 60 лет за границу. Их можно получить только в Украине. Как объяснили в МИД, это касается только услуг ГП "Документ".

6 мая ГП "Документ" сообщило о возобновлении выдачи готовых документов за рубежом.
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Топ комментарии
+15
Цим хочуть повернути мільйони чоловіків (заробітчан) призовного віку з закордону в Україну?
Це просто смішно.
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07.06.2024 14:30
+13
Ага, зараз, прям так всі і ломануться з Лондона, Варшави, Парижу, Праги, Нью-Йорку, ітд... у ТЦК по місцю приписки в Україні, щоб оформити військово-обікові документи і опинитися в окопах Донбаса...
Вже навіть Зелі набридло сидіти тут концтаборі, який він створив, і зараз періодично їздить по Європі, світу.
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07.06.2024 14:40
+12
Хотят расспространить концлагерь даже на тех кому посчастливилось от сюда уехать........
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07.06.2024 14:32
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А ще постукати по лобі ЗЕ, болтом на щастя...
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07.06.2024 14:29 Ответить
Цим хочуть повернути мільйони чоловіків (заробітчан) призовного віку з закордону в Україну?
Це просто смішно.
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07.06.2024 14:30 Ответить
Кому вони нахєр потрібні без українських документів?
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07.06.2024 14:35 Ответить
Привіт, а ти все і далі тут тільки в темах про мобілізацію.
На ботофермі єрмачка вам вже підняли зарплату, бо не справляєтесь з завданням?
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07.06.2024 14:44 Ответить
Це ти пасешся тільки у темах про ухилянтів тому мене тільки тут зустрічаєш.
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07.06.2024 14:46 Ответить
Не вгадав, передивись уважно всі теми.
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07.06.2024 14:57 Ответить
Жаба давить? Потрібніщі більше ніж ти уявляєщь.....
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07.06.2024 14:59 Ответить
Спали свій український паспорт і доведи усім, що ти комусь у світі потрібен.
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07.06.2024 15:05 Ответить

Номер лікарні підказати?
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07.06.2024 15:09 Ответить
Тобто без укр паспорта ти ніхто!
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07.06.2024 17:29 Ответить
Знову мимо
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08.06.2024 11:14 Ответить
Як не прискорбно, Але мені не відмовлять як що навіть я буду взагалі без документів.
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07.06.2024 15:13 Ответить
Яка видача паспортів за кордоном???
Лішать гражданства ухилянтов!
Нагадує овоча який казав про "казлов, которые мешают нам жить"
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07.06.2024 14:31 Ответить
Лішать гражданства ухилянтов!....

щоб потім вони не стали балотуватися в преЗеденти....
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07.06.2024 17:01 Ответить
Хотят расспространить концлагерь даже на тех кому посчастливилось от сюда уехать........
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07.06.2024 14:32 Ответить
А навіщо зйобишам українські документи?! Хай уйопує це біосміття під три чорти.
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07.06.2024 14:37 Ответить
Ти перший змиєшся, якщо б відкрили кордони, ухилянт.
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07.06.2024 14:41 Ответить
Ухилянт - це ти. А у мене вільний виїзд з країни. Можу хоч через Кп, можу хоч через гори, можу хоч через тису виїхати.
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07.06.2024 14:45 Ответить
Чого тоді ти іншим указуєш, якщо сам ти ухилянт і навіть не приховуєш цього?
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07.06.2024 14:52 Ответить
Зебіл, поржи. Ти ж для цього клоуна обрав презіком.
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07.06.2024 15:00 Ответить
Ти саме тут і захищаєш його і його беззаконня стосовно мобілізації, ТЦК і порушення прав людей.
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07.06.2024 15:06 Ответить
Так ти сам за це беззаконня проголосував у 2019-му, а не я! Чому до мене претензії???
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07.06.2024 17:37 Ответить
Николай! Если убрать оголтелый фанатичный патриотизм, как у Юрия Бутусова или Стерненко к примеру, и посмотреть на ситуацию здраво, то в ближайшие 10-15 лет делать в Украине нечего ( Я имею ввиду простому гражданскому человеку у которого нет здесь сейчас бизнеса, ценной недвижимости, каких-то исключительных семейных обстоятельств, стабильной работы и т.д).....Государство Украин просто не хочет, да и не в состоянии обеспечить нормальный уровень жизни, стабильность, уверенность в завтрашнем дне, пенсию, безопасность и т.д.. своим гражданам... Поэтому уезжать надо если есть возможность, здоровье и силы.....И дело тут не в патриотизме, а в элементарной логике и истинкте выживания.
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07.06.2024 14:59 Ответить
Напиши, що в твоєму розумінні нормальний рівень життя, і я тобі напишу професії за якими в Україні можна стільки заробити
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07.06.2024 15:01 Ответить
Гарне питання шановний!!! В моєму особистому розумінні, нормальне життя: це зарплатня хоча б 600-700 долларів на місяць, відкриті державні кордони із свободою виїзду і подорожей, нормальні податки і банківська система, яка не блокує картки за вказівкою Гетьманцева за переказ бабусі на ліки, електроживлення яке є завжди і усюди, відсутність бескінечної війни, коли твої діти не сидять у холодних підвалах замість школи під час повітряної тривоги..... П.с. Мені не треба шикарних мерседесів, дорогих вілл, мільйонів на банківському рахунку тощо..... Просто зарплатня, безпека, свобода пересування і відсутність ракет над головою.....Та країна яка дасть мені цей мінімум і буде моєю Батьківщиною!!! Україна років 10-15 цього ще точно не зможе дати......
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07.06.2024 15:10 Ответить
600-700 долл - це майже будь-яка кваліфікована праця у приватному секторі у великих містах.
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07.06.2024 17:31 Ответить
До речі, а що тобі заважало при відкритих кордонах до 24.02.2022 - подорожувати? Бо судячи з твоєї тупості, ти ніколи ніде не був.
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07.06.2024 18:25 Ответить
Ага, зараз, прям так всі і ломануться з Лондона, Варшави, Парижу, Праги, Нью-Йорку, ітд... у ТЦК по місцю приписки в Україні, щоб оформити військово-обікові документи і опинитися в окопах Донбаса...
Вже навіть Зелі набридло сидіти тут концтаборі, який він створив, і зараз періодично їздить по Європі, світу.
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07.06.2024 14:40 Ответить
Є знайомий, у нього робоча віза у Чехії. У цьому році у нього закінчується закордонний паспорт, посольство України новий паспорт не видає. Як ти думаєш, що він буде робити без дійсного паспорта?!
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07.06.2024 14:43 Ответить
А де твої товариші по ботофермі єрмачка, раніше вас декілька тут було в темах про мобілізацію?
Що стосується документів, то ЄС нікого ніколи не видасть любій країні, пока там йде війна і є небезпека для життя людини, і ти це знаєш.
Уряд Німеччини заявив нещодавно, що навіть якщо у громадянина України буде просрочений паспорт, він зможе перебувати там по тимчасовому документу, яка посвідчує особу, виданому німецькою владою.
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07.06.2024 14:50 Ответить
Ти дебіл, я тобі писав про чувака, який ще в 2020-му поїхав по контракту працювати у Чехію. Мова не йде про ухилянтів
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07.06.2024 14:59 Ответить
Буде сидіти в Чехії чи в іншій країні ЄС, стільки скільки захоче, поки йде війна.
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07.06.2024 15:03 Ответить
Опудало, мова йде про офіційну кваліфіковану працю. Сидіти на пособії - це для таких рагулів як ти
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07.06.2024 17:32 Ответить
И что же он будет делать?
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07.06.2024 14:51 Ответить
може на статус біженця подасть?
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07.06.2024 14:51 Ответить
ті хто плили тисою, хто давав хабарі для виїзду, тепер поставили у незручне становище. Ахаха))) какая разніца! хоть паржом (с)
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07.06.2024 14:33 Ответить
Хто тобі сказав таке, в методиці від ботоферми єрмачка таке написано?
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07.06.2024 14:54 Ответить
Чучело тупе, це ти привів до влади клоуна, а не я. Тепер поржи, ідіот.
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07.06.2024 14:57 Ответить
У тебе істерика, ухилянт. Ти приписуєш іншим те, що сам ти робив.
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07.06.2024 15:01 Ответить
Зебіл, то що хужє нє будєт? Чи хужє вже настало?
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07.06.2024 15:03 Ответить
Зебіл це ти, який тут постійно захищає беззаконня зеленої влади.
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07.06.2024 15:16 Ответить
Зебіл, так це ти клоуна вибрав, а не я.
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07.06.2024 17:33 Ответить
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07.06.2024 14:43 Ответить
Так до сраної худоби те так і не дійшло...
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07.06.2024 15:08 Ответить
Странно это всё, рассчитано видимо на внутренний рынок. Мне в Германии со старта спросили: вы загран паспорт хотите обновлять, или вам сделать "внутренний" для Германии?
Короче говоря, я не знаю, кто пострадает от этих понтов, но скорее всего люди живущие и работающие в Германии давно. Им необходим действующий паспорт на работе. А для тех кто по статусу беженца от войны все давно упростили.
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07.06.2024 15:04 Ответить
Якщо немає актуального укр закордонного паспорту, то хєр виїдеш за межі ЄС. Наприклад, у відпустку в Туреччину чи Чорногорію. Я вже не кажу про u4u чи cuet
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07.06.2024 17:51 Ответить
В Европе есть куда съездить без загран, а если сильно захотеть вам за 60 евро сделают райзепасс. Так что это проблема для работающих и она легко решается, а остальным пофиг.
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07.06.2024 17:58 Ответить
слухаємо скавчання ухилянтів про порушення іх прав та свабод...
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07.06.2024 15:18 Ответить
Люди на них скоро полный ... забьют, во ДП"Документ" , а вернее те кто с этого пасется - ЗАВОЮЕТ...)))

Эх... ДП "Документ" ж ой чует, что бабло к ним перестаёт течь о тех кому нужны документы... Так как лбди получают местные документы...)))
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07.06.2024 15:36 Ответить
Це зелені хочуть позбавити можливості голосувати за кордоном, бо у зєлі рейтинг - НУЛЬ. А в Україні зєля собі голосів домалює, докупить, проїде на адмінресурсі.

Все одно у зєлі шансів обратись нема. Вибори.
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07.06.2024 15:43 Ответить
Якраз закордонні зебіли - невиліковні. На них нічого не падає, тому вони восхіщаються бубочкою і його лідерською величчю. Ці категорії якраз треба відрізати від виборчого процесу в Україні
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07.06.2024 17:36 Ответить
А тепер як буде в реальності.
- 1-2 місяці і в Резерв+, буде якась "картка замість військового квитка", пред'явивши яку ДП Документ/посольство видасть паспорт. Це для 99% за кордоном, в кого не буде статусу "в Розшуку"
- з'являться рішали, які все організують для інших 1% пловців через Тису, за певний прайс.
- ті хто не поставить Резерв+ і не заплатить рішалам......спокійно житиме далі. По старих документах. По ЄС, всередині США, Канади і т.п. нормальних країнах зможуть їздити. За межі будуть невеликі проблеми. В Україну їх не вишлють. Невеликі проблеми будуть з якимись певними роботами, але.....
А в Україні, десь приблизно 73% буде і далі чекати, коли замість них приїдуть з-за кордону і підуть воювати інші. Чекатимуть і збиратимуть кошти на власний "човен через Тису". Не забуваючи кричати в Інтернеті на "ухилянтів".
Я не кажу що це добре, це лише опис наслідків незграбних дій влади.
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07.06.2024 16:07 Ответить
Нормальному украинцу достаточно сходить в консульство в Милане что бы ощутить на себе скотское отношение и после этого поменять гражданство.
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07.06.2024 16:58 Ответить
Та, нормально, блатной мужик, как мы привыкли, решает вопросы. Решало . Такой самоуверенный.,как нас приучили.
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07.06.2024 17:17 Ответить
Розмовляє українською.
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07.06.2024 17:18 Ответить
Ну да. Гражданство Італії видають усім охочим. Піши єсчьо. Паржом з тебе🤣🤣🤣
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07.06.2024 17:34 Ответить
Ну так и ржи,сейчас любой беженец получивший работу через почту может поменять свой статус на нормальный вид на жительство.Кстати по своему опыту знаю что раньше они с наших людей в квестурах всю кровь и нервы выматывали.
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07.06.2024 17:57 Ответить
Навіщо мені твоя брехня? Ти вище написав про "памєнять гражданство". Я тобі написав, що неможливо просто так взяти і поміняти. Неможливо! Я тобі пишу це ще раз. По щучьему вєлєнію па маєму хатєнію це не працює
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07.06.2024 18:24 Ответить
В общем на лицо эмигрантофобия.
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07.06.2024 20:17 Ответить
Гадаю що наступ на подвійних громадян і пмжшників за кордоном зроблено щоб приборкати їх до рук, зробити контрольованим бо саме з української закордонної спільноти яка має критичне мислення і надходить потужна критика влади. То навіть можна констатувати і подивитись по коментарях з закордонними прапорцями. І ці всі наші блоги активно моніторяться саме людьми з влади.
Закордонний українець саме і є надзвичайно небезпечний. Він вже мислить іншими категоріями, вимагає до себе поваги в стосунках, знає законодавства, виконує свої зобов'язання до спільноти де мешкає але і вимагає свої права. Знає собі вартість, бо багато починали з нуля і сьогодні є членами суспільства. Багато закінчили вузи за кордоном, отримали спеціальності, і розмовляти і дурити таких набагато важче аніж звичайного українця який мешкає в Україні ( без образи!!!) мало що бачив. Тому буде ще багато спроб влади, яка тенденційно стає авторитарною, або ліквідувати, заткнувши пельку закордонному українцю, або зробити його контрольованим, ускладнивши його життя.
До речі потужним виходом з ситуації було би створення , наприклад, асоціації, тобто української політичної сили за кордоном, яка би могла тиснути та мати вплив на місцеві органи влади і ТД до впливу на допомогу і підтримку України. І то дало би можливість боротися за кожного закордонного українця , затриманого в Україні.
Сила вона завжди в єднанні.
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07.06.2024 18:09 Ответить
 
 