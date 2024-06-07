Военнообязанным за границей для получения паспортов необходимо предоставить военно-учетные документы, - СМИ
Начиная с 30 июня, военнообязанные украинцы в возрасте от 18 до 60 лет смогут воспользоваться услугами ГП "Документ" только после того, как покажут свои военно-учетные документы.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Судебно-юридическая газета".
"Принятие у граждан за рубежом документов для оформления и обмена паспорта гражданина Украины и загранпаспорта, в том числе - вместо утраченного или похищенного, а также выдача документов филиалом или представительством за рубежом ГП "Документ", будет осуществляться по новому порядку.
Им установлено, что оформление паспорта гражданина Украины и загранпаспорта мужчинам от 18 до 60 лет осуществляется при условии наличия военно-учетных документов", - пишет издание.
Соответственно, работники учреждения, которое будет оформлять паспорт, должны проверить, действительны ли военно-учетные документы. Проверка будет проводиться в "установленном порядке".
Также отмечается, что нужно показать документ с отметкой, которая будет подтверждать, что гражданин оказался за границей законным способом.
Кабмин принял постановление №648, которым согласована реализация экспериментального проекта по предоставлению административных услуг в сфере миграции за пределами Украины.
Проект начнет работать 30 июня 2024 года и будет действовать до вступления в силу закона о предоставлении административных услуг гражданам Украины за рубежом, но не более 6 месяцев со дня вступления в силу этого постановления.
Сейчас за рубежом работают 12 центров "Паспортный сервис": в Польше (Варшава, Краков, Вроцлав, Гданьск), Германии (Берлин, Кельн, Мюнхен), Испании (Мадрид, Валенсия), Чехии (Прага), Словакии (Братислава) и Италии (Милан).
Приостановление консульских услуг для украинцев за рубежом
23 апреля ГП "Документ" остановило выдачу документов за рубежом "по техническим причинам".
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что приоритетом сейчас является защита Украины от уничтожения. А пребывание за границей не освобождает гражданина от обязанностей перед Родиной.
В МИД объяснили, что предоставление консульских услуг ограничено временно. Его обещают восстановить в соответствии с изменениями в законодательстве относительно военного учета.
24 апреля Кабинет Министров запретил пересылать паспорта мужчин в возрасте от 18 до 60 лет за границу. Их можно получить только в Украине. Как объяснили в МИД, это касается только услуг ГП "Документ".
6 мая ГП "Документ" сообщило о возобновлении выдачи готовых документов за рубежом.
Пожалуйста, подождите...
Це просто смішно.
На ботофермі єрмачка вам вже підняли зарплату, бо не справляєтесь з завданням?
Номер лікарні підказати?
Лішать гражданства ухилянтов!
Нагадує овоча який казав про "казлов, которые мешают нам жить"
щоб потім вони не стали балотуватися в преЗеденти....
Вже навіть Зелі набридло сидіти тут концтаборі, який він створив, і зараз періодично їздить по Європі, світу.
Що стосується документів, то ЄС нікого ніколи не видасть любій країні, пока там йде війна і є небезпека для життя людини, і ти це знаєш.
Уряд Німеччини заявив нещодавно, що навіть якщо у громадянина України буде просрочений паспорт, він зможе перебувати там по тимчасовому документу, яка посвідчує особу, виданому німецькою владою.
Короче говоря, я не знаю, кто пострадает от этих понтов, но скорее всего люди живущие и работающие в Германии давно. Им необходим действующий паспорт на работе. А для тех кто по статусу беженца от войны все давно упростили.
Эх... ДП "Документ" ж ой чует, что бабло к ним перестаёт течь о тех кому нужны документы... Так как лбди получают местные документы...)))
Все одно у зєлі шансів обратись нема. Вибори.
- 1-2 місяці і в Резерв+, буде якась "картка замість військового квитка", пред'явивши яку ДП Документ/посольство видасть паспорт. Це для 99% за кордоном, в кого не буде статусу "в Розшуку"
- з'являться рішали, які все організують для інших 1% пловців через Тису, за певний прайс.
- ті хто не поставить Резерв+ і не заплатить рішалам......спокійно житиме далі. По старих документах. По ЄС, всередині США, Канади і т.п. нормальних країнах зможуть їздити. За межі будуть невеликі проблеми. В Україну їх не вишлють. Невеликі проблеми будуть з якимись певними роботами, але.....
А в Україні, десь приблизно 73% буде і далі чекати, коли замість них приїдуть з-за кордону і підуть воювати інші. Чекатимуть і збиратимуть кошти на власний "човен через Тису". Не забуваючи кричати в Інтернеті на "ухилянтів".
Я не кажу що це добре, це лише опис наслідків незграбних дій влади.
Закордонний українець саме і є надзвичайно небезпечний. Він вже мислить іншими категоріями, вимагає до себе поваги в стосунках, знає законодавства, виконує свої зобов'язання до спільноти де мешкає але і вимагає свої права. Знає собі вартість, бо багато починали з нуля і сьогодні є членами суспільства. Багато закінчили вузи за кордоном, отримали спеціальності, і розмовляти і дурити таких набагато важче аніж звичайного українця який мешкає в Україні ( без образи!!!) мало що бачив. Тому буде ще багато спроб влади, яка тенденційно стає авторитарною, або ліквідувати, заткнувши пельку закордонному українцю, або зробити його контрольованим, ускладнивши його життя.
До речі потужним виходом з ситуації було би створення , наприклад, асоціації, тобто української політичної сили за кордоном, яка би могла тиснути та мати вплив на місцеві органи влади і ТД до впливу на допомогу і підтримку України. І то дало би можливість боротися за кожного закордонного українця , затриманого в Україні.
Сила вона завжди в єднанні.