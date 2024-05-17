МИД возобновляет предоставление консульских услуг для мужчин за границей при условии предоставления военно-учетных документов

Зарубежные дипломатические учреждения Украины с 18 мая возобновят прием заявлений на совершение консульских действий мужчинам призывного возраста, который был приостановлен 23 апреля.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.

Как пояснили в МИД, с 18 мая мужчины в возрасте 18-60 лет, которые находятся/проживают за рубежом, имеют возможность подать заявления на получение консульских услуг. Согласно новому законодательству, наряду с документами, которые необходимы для получения выбранной консульской услуги, такие заявители должны также подать свой военно-учетный документ в бумажном (ВУД) или электронном виде (е-ВУД).

При этом бумажный документ можно будет подавать только до начала работы электронного кабинета призывника, в котором каждый сможет самостоятельно сформировать электронный документ.

Бумажным военно-учетным документом является удостоверение о приписке к призывному участку (выдается призывникам) или военный билет или временное удостоверение военнообязанного (выдается военнообязанным).

е-ВУД - это электронный документ, который отображается в приложении на смартфоне пользователя и содержит проверенные данные из Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов. Начиная с 18 июня его можно будет сформировать самостоятельно после актуализации собственных данных в электронном кабинете призывника. Сосканировав код со смартфона заявителя консул сможет в режиме реального времени получить подтверждение актуальности военно-учетных данных заявителя и возможности получить консульскую услугу.

Читайте также: Кулеба и Сикорский обсудили укрепление украинской ПВО и евроинтеграцию

Также гражданин Украины может воспользоваться временной альтернативной опцией: стать на временный консульский учет или обновить свои данные консульского учета, и тогда подать заявление на получение консульской услуги, не имея электронного или бумажного военно-учетного документа.

Бумажный или электронный военно-учетный документ для получения консульских услуг можно не подавать в трех случаях.

Во-первых, если речь идет об оформлении удостоверения личности на возвращение в Украину (т.н. "белый паспорт").

Во-вторых, когда консульское действие совершается в интересах ребенка, второй из родителей которого является иностранцем или лицом без гражданства.

В-третьих, если за консульской услугой обращается арестованный или лишенный свободы заявитель.

Читайте также: В МИД дополнительно разъяснили решение о прекращении консульских услуг за границей