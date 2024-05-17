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МИД возобновляет предоставление консульских услуг для мужчин за границей при условии предоставления военно-учетных документов

документ,варшава,дп,польща

Зарубежные дипломатические учреждения Украины с 18 мая возобновят прием заявлений на совершение консульских действий мужчинам призывного возраста, который был приостановлен 23 апреля.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.

Как пояснили в МИД, с 18 мая мужчины в возрасте 18-60 лет, которые находятся/проживают за рубежом, имеют возможность подать заявления на получение консульских услуг. Согласно новому законодательству, наряду с документами, которые необходимы для получения выбранной консульской услуги, такие заявители должны также подать свой военно-учетный документ в бумажном (ВУД) или электронном виде (е-ВУД).

При этом бумажный документ можно будет подавать только до начала работы электронного кабинета призывника, в котором каждый сможет самостоятельно сформировать электронный документ.

Бумажным военно-учетным документом является удостоверение о приписке к призывному участку (выдается призывникам) или военный билет или временное удостоверение военнообязанного (выдается военнообязанным).

е-ВУД - это электронный документ, который отображается в приложении на смартфоне пользователя и содержит проверенные данные из Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов. Начиная с 18 июня его можно будет сформировать самостоятельно после актуализации собственных данных в электронном кабинете призывника. Сосканировав код со смартфона заявителя консул сможет в режиме реального времени получить подтверждение актуальности военно-учетных данных заявителя и возможности получить консульскую услугу.

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Также гражданин Украины может воспользоваться временной альтернативной опцией: стать на временный консульский учет или обновить свои данные консульского учета, и тогда подать заявление на получение консульской услуги, не имея электронного или бумажного военно-учетного документа.

Бумажный или электронный военно-учетный документ для получения консульских услуг можно не подавать в трех случаях.

  • Во-первых, если речь идет об оформлении удостоверения личности на возвращение в Украину (т.н. "белый паспорт").
  • Во-вторых, когда консульское действие совершается в интересах ребенка, второй из родителей которого является иностранцем или лицом без гражданства.
  • В-третьих, если за консульской услугой обращается арестованный или лишенный свободы заявитель.

Читайте также: В МИД дополнительно разъяснили решение о прекращении консульских услуг за границей

Автор: 

загранпаспорт (199) МИД (6935) посольство Украины (333)


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Топ комментарии
+16
Притрушений, ти вже остограмився бачу і мужно кинувся в бій на свому пропердженому дивані, правда на захід ,а не в бік кацапів🤣
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17.05.2024 20:11
+13
мудаче, я тобі сотий раз повторювати не буду щодо себе і про тебе. ти й так знаєш ціну собі, але однак запитаю тут ще раз (вже питав тебе, рагуля): ти в ТЦК вже був, чи може вже у військах, чи може на фронті чи аж на нулі може? а якщо ні, то закрий хавало, гнидо, ти не маєш права навіть справжнім ухилянтам щось ляпати, не те що таким, як я.
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17.05.2024 20:12
+13
а я зараз тебе запитаю - ти гнидо воювало можливо, чи хоча б зброю тримало в руках? чи тільки сраку дермаково-подляцькій шушері лижеш? І закрийся, бо на відміну від тебе, всього такого у броні я був 300 і 400 і останнє дає взнаки ще й зараз і як сказали лікарі - то все твоє до фінішу. тому пішов ти на
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17.05.2024 20:21
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Хороша спроба
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17.05.2024 19:34 Ответить
Розшифрую ваше повідомлення. Хороша спроба товаришу воєнком. Але фіг вам, а не нова вілла в Іспанії.
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17.05.2024 19:43 Ответить
Радистка Кет курить )
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17.05.2024 19:52 Ответить
"Також громадянин України може скористатися тимчасовою альтернативною опцією: стати на тимчасовий консульський облік чи оновити свої дані консульського обліку, і тоді подати заяву на отримання консульської послуги, не маючи електронного чи паперового військово-облікового документа." --- а я думав, коли ж випливе справжня мета цього ґвалту )))
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17.05.2024 19:36 Ответить
Клоун, ти з'****** з України, то нахєр тобі послуги від ненависної тобі країни. Іди вже гвалтуй унітази у турецькій забігайлівці.
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17.05.2024 20:08 Ответить
Притрушений, ти вже остограмився бачу і мужно кинувся в бій на свому пропердженому дивані, правда на захід ,а не в бік кацапів🤣
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17.05.2024 20:11 Ответить
притрушений - буде твоє нове поганяло на цьому форумі, бо сцикливий мамкин ухилянт, вже всім приїлося.
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17.05.2024 20:18 Ответить
мудаче, я тобі сотий раз повторювати не буду щодо себе і про тебе. ти й так знаєш ціну собі, але однак запитаю тут ще раз (вже питав тебе, рагуля): ти в ТЦК вже був, чи може вже у військах, чи може на фронті чи аж на нулі може? а якщо ні, то закрий хавало, гнидо, ти не маєш права навіть справжнім ухилянтам щось ляпати, не те що таким, як я.
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17.05.2024 20:12 Ответить
"мудаче" - твоєї мамки синок. Будеш в Україні тоді будеш задавати мені такі питання. А так ти звичайний "мудаче"
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17.05.2024 20:16 Ответить
а я зараз тебе запитаю - ти гнидо воювало можливо, чи хоча б зброю тримало в руках? чи тільки сраку дермаково-подляцькій шушері лижеш? І закрийся, бо на відміну від тебе, всього такого у броні я був 300 і 400 і останнє дає взнаки ще й зараз і як сказали лікарі - то все твоє до фінішу. тому пішов ти на
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17.05.2024 20:21 Ответить
Кукурікнуло з під жінчиної спідниці недорозуміння,яке шукає кого відправити самість себе воювати, поки воно начиняється пивасом
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17.05.2024 20:26 Ответить
Цікаво що робити тим хто на постійному консульському обліку(МПЖ ще називають), які до них пастки будуть і жо якого військомату їм скажуть приписуватись
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17.05.2024 20:08 Ответить
Супер! Всіх, хто незаконно змився (система шлях, відрядження і т.і) подати на розшук і повернути!
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17.05.2024 19:39 Ответить
Ну якщо у ланці є людина( консул що відсканує)- тоді ніяякої реальної заборони неіснує. За гроші будь- який консул правильно одсканує
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17.05.2024 19:39 Ответить
Як завжди зіпсували повітря в міжнародному форматі що зелені що святий той, кого тут прийнято тільки хвалити, а тепер щось белькочуть. Ну тупиє.
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17.05.2024 19:42 Ответить
Теж саме чекає і банківські картки. Щоб далі користуватися банківською карткою, треба буде принести до банку військовий квиток.
Тобто, до паспорту і коду, добавлять ще і квиток.
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17.05.2024 19:42 Ответить
Всім пофігу. З громадянства виписують вже не чекаючи указу бубочки.
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17.05.2024 19:46 Ответить
З громадянства без боневтіка не можуть "виписати", а ось надати нове можуть. Це трохи різне, але напрямок зрозумілий
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17.05.2024 22:26 Ответить
Я таки починаю не те що замислюватись, а вже майже переконуюсь, що нас не просто так заганяють у цифровий світ... навіть після того, як доведено ненадійність програмних кодів цих всіх склепаних на скору руку програмульок!
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17.05.2024 19:49 Ответить
поясніть будь ласка, а в чому проблема онлайн за кордоном обновити свої данні? Чому так волають? Ніхто ж не притягне насильно в Україну бубочек, яких мама не для війни народила. Так страшно, що й на кнопочку у телефоні не нажмуть.
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17.05.2024 19:50 Ответить
Ви мабуть вчора народилися. Коли даєш адресу на неї приходить повістка і неважливо де людина хоч на Марсі. Достатньо криміналізувати неявку і ось готовий привід подати в міжнародний розшук.
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17.05.2024 19:53 Ответить
Не зовсім так, адже з точки зору законодавства, наприклад, Німеччини людина не порушила жодних законів. От візьмем наприклад петуШарія, який в Україні під слідством, але Іспанія його і не думала видавати. Те ж саме буде і з чоловіками за кордоном. Тим більше, що подібне переслідування вже можна вважати політичним, і просити будь-де в світі політичного притулку. І повірте, дадуть
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17.05.2024 19:57 Ответить
Ідея у тому, щоб виписати штраф і накласти арешт на майно. Кому нічого втрачати, ніяких важелів впливу немає
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17.05.2024 22:31 Ответить
і чудово
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17.05.2024 23:21 Ответить
Щоб витягнути рибку з води, спочатку треба щоб вона заковтнула гачок, а решта - справа техніки.
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17.05.2024 19:54 Ответить
Проблема в тому, що це "поки що" немає електроних повісток на ВЛК. Але ж ніхто не забороняє нашим розумникам виписати виклик на ВЛК з-за кордону кудись в Херсонську область, чи в Харків. І, як Ви розумієте, людина туди не поїде, а це вже буде привід впаяти штраф, потім після невиплати штрафа - суд, виконавча служба і нарешті арешт майна. Для цього все і робиться, щоб черговий воєнком собі майна "надибав" навіть не беручи хабаря
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17.05.2024 20:00 Ответить
Як це немає...Они уже объявили,что после уточнения данных,в личный кабинет может прийти повестка на прохождение ВЛК...Я вчера в аналогичной теме спрашивал,зачем тогда обновлять данные тем кто за границей...Потому как им прийдет вызов на ВЛК,они не прибыли-штраф автоматом 17тыс...Заехал потом в Украину на Пасху допустим могилы родычей проведать,а назад уже и не выпустят-должник...Я уже не говорю о том что штрафом может быть несколько и начнут подавать взыскания в испонительную службу с арестом майна...Приезжай тогда,судись-раз недоволен...Вот в чем вопрос..
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17.05.2024 20:18 Ответить
вам их жалко? пусть платят
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17.05.2024 23:22 Ответить
У меня обостренное чувство справедливости А справедливостью и адекватными законами,здесь к сожалению и не пахнет
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17.05.2024 23:38 Ответить
в чем несправедливость? все справедливо
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18.05.2024 00:29 Ответить
Победа разума над здравым смыслом,это все равно что кинуть бомбу в демографическую яму.
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17.05.2024 19:54 Ответить
Навіщо туловіща , які не збираються повертатися в Україну консульські послуги? Ідіть у російське посольство - там вам видадуть паспорт "нормальної країни" і забудете Україну як страшний сон.
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17.05.2024 20:12 Ответить
Мабуть людині, яка не знає, що в українській нема слова "туловіще", кацапська філія ФСБ за кордоном ближче ніж українське консульство. У кацапів тут порад не питають, їм дорога у напрямку підводного крейсера.
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17.05.2024 22:41 Ответить
Так їм треба, то е мусор
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17.05.2024 20:21 Ответить
Як добре що нормальні люди виїхали з того пекла і зараз не живуть з таким чудом як ти.
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17.05.2024 22:46 Ответить
Уклонисти, ваші паспорти стануть аркушем паперу, ви будете на рівнині з біженцями з Африки. А вони спритнiши, як отримувати допомогу, та нiчого не робити.
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17.05.2024 21:39 Ответить
Ще один знавець біженців і української з кацапським акцентом. Вчи мову, бо грошей не отримаєш від кураторів
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17.05.2024 22:45 Ответить
Що за висер ти написав, ухилянт то українець, а хто за мобілізацію то кацап, у вас ботоферма зовсім з глузду з'їхала.
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21.05.2024 03:45 Ответить
Коро ты в Украине будете завидовать африканским беженцам в Европе...
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18.05.2024 01:32 Ответить
Ідіть на₴#й
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17.05.2024 22:17 Ответить
задля гарматного м'яса країна не боіться бути дурепою в глазах міжнародного суспільства
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17.05.2024 23:23 Ответить
затасуйте свої консульські послуги собі в очко
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17.05.2024 23:56 Ответить
 
 