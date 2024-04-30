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В МИД дополнительно разъяснили решение о прекращении консульских услуг за границей

МЗС пояснило припинення консульських послуг за кордоном

Министерство иностранных дел опубликовало объяснение относительно решения о временном приостановлении приема новых заявлений о предоставлении консульских услуг для мужчин за рубежом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт МИД.

В частности, министерство опровергло некоторые мифы, касающиеся временного приостановления приема новых заявлений о предоставлении консульских услуг для мужчин за рубежом.

Миф №1: Решение лишило всех мужчин за рубежом доступа к консульским услугам

Как отмечают в МИД, на самом деле, решение касается только мужчин призывного возраста, которые находятся за рубежом, и временно приостанавливает прием от этой категории граждан новых заявлений на ограниченный период времени.

"После завершения этого периода, прием заявлений продолжится. Мужчины призывного возраста, которые уточнили свои данные в соответствии с требованиями законодательства, смогут подать заявления на получение консульских услуг, получить свой слот в электронной очереди и попасть на прием в консульство", - говорится в сообщении.

Отмечается, что после 23 апреля зарубежные дипломатические учреждения Украины фиксируют уменьшение количества новых заявлений на уровне от 20% до 25%, что свидетельствует о том, что речь идет лишь о временной технической паузе для определенной категории граждан Украины, а не всех мужчин или всех украинцев.

Во время технической паузы в приеме новых заявлений государственные учреждения дорабатывают механизмы военно-учетной работы для учета норм нового закона.

Механизм обновления и проверки военно-учетных данных для мужчин призывного возраста, которые временно находятся за рубежом, сейчас определяется среди доступных вариантов и согласовывается причастными государственными органами.

Как только эта межведомственная работа будет завершена, дипломатические учреждения и МИД обнародуют дополнительные подробные разъяснения.

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Миф №2: После указанного решения мужчины призывного возраста за рубежом лишены консульской опеки, в частности в случае чрезвычайных ситуаций

"Указанное решение никоим образом не касается предоставления экстренной консульской помощи гражданам Украины в случае чрезвычайных ситуаций (ДТП, задержания, стихийные бедствия и т.д.)", - подчеркивают в МИД.

И добавляют, что в таких случаях консульские работники предоставляют в рамках законодательства необходимую консульскую помощь в полном объеме всем гражданам Украины, женщинам и мужчинам любого возраста и безотносительно к их статусу относительно военной службы или других особенностей.

Миф №3: Это решение неконституционное, поскольку закон о мобилизации еще не вступил в силу

Защита прав и интересов граждан Украины за рубежом была и остается приоритетом МИД. Техническая пауза в приеме новых заявлений от мужчин призывного возраста обусловлена необходимостью подготовки к вступлению в действие новых правил предоставления консульских услуг для этой категории граждан в связи со вступлением в действие нового закона о мобилизации.

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Речь идет не о прекращении предоставления услуг как таковых, а лишь о временном приостановлении приема новых заявлений на получение консульских услуг. Такое решение было вынужденным, поскольку срок их рассмотрения может превышать срок вступления в действие нового законодательства. Цель - обеспечить эффективное и организованное предоставление услуг всем категориям граждан в условиях изменений в законодательной базе.

Срок приостановления приема новых заявлений продиктован временем, которое необходимо для внесения технических изменений в алгоритмы работы информационно-коммуникационных систем, используемых для выполнения соответствующих консульских функций, а также актуализации подзаконных нормативных актов после принятия нового закона.

Миф №4: Решение внезапно остановило предоставление консульских услуг всем мужчинам призывного возраста за рубежом

Как сообщают в пресс-службе, все заявления на получение консульских услуг, поданные до 23 апреля 2024 года в зарубежных дипломатических учреждениях, рассматриваются и обрабатываются консульскими учреждениями в полном объеме, в том числе поданные до этой даты заявления на оформление паспорта гражданина Украины для выезда за границу.

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Миф №5: Решение несправедливо по ряду случаев, когда мужчины мобилизационного возраста находятся за границей или на законных основаниях, или выехали вынужденно и не убегали от своего долга защищать Родину

"Решение лишь временно приостанавливает прием новых заявлений на получение консульских услуг до доработки механизмов уточнения военно-учетных данных в соответствии с требованиями законодательства", - говорится в сообщении.

Когда новые механизмы вступят в действие, каждый мужчина призывного возраста, который временно находится за границей, будет иметь возможность уточнить свои учетные данные, в частности дистанционно через электронный кабинет. Если мужчина уточнил свои данные и имеет правовые основания на получение, в соответствии с требованиями законодательства, консульских услуг, он будет иметь такую возможность. Это равные условия и отношение государства к мужчинам в Украине и за рубежом.

Миф №6: Это решение нарушает международные конвенции по защите прав человека

"Решение временное и касается только приема новых заявлений. После уточнения механизмов воплощения нового закона, прием заявлений возобновится. Ни о каком нарушении прав человека в этом случае речь не может идти, ведь каждое государство обновляет и уточняет свое законодательство, что иногда требует внесения изменений в порядок функционирования зарубежных дипломатических учреждений и предоставления консульских услуг", - отмечают в МИД.

Как сообщал Цензор.НЕТ, МИД приказал руководителям всех дипломатических учреждений Украины временно приостановить все консульские действия в отношении граждан призывного возраста.

Автор: 

консульство (469) МИД (6934) украинцы (3861)


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Топ комментарии
+29
Ви вже забрезались, клоуни квартальні
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30.04.2024 20:40
+22
Хтось повірив?
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30.04.2024 20:42
+22
"Разрушители мифов. Возвращение!"
Йдіть ви нах@й швидким і широким кроком! З державою-шулером, державою-аферистом особисто у мене немає ані найменшого бажання мати справи назавжди!
Якщо хтось хоче зіграти в наперстки - будь ласка, ваша воля. Тільки потім не жалійтеся.
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30.04.2024 20:48
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Правила форума Совет форумчан
Ви вже забрезались, клоуни квартальні
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30.04.2024 20:40 Ответить
А як тролі Х@йла полюбили цю тему, прямо зміїне кубло зібралось )
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01.05.2024 07:38 Ответить
Хтось повірив?
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30.04.2024 20:42 Ответить
Абсолютно пох. Навіть не читав. Ці слуги зап..здилися вже давно.
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30.04.2024 20:56 Ответить
вся теперішня влада україни - один невиліковний міф
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30.04.2024 20:44 Ответить
Виправляют негатив від заяви Кулеби…

Але погано це роблять.

Це рішення НЕ « технічна зупинка»,
а політична помилка.
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30.04.2024 20:47 Ответить
Це гарний рецепт на те як позбутися громадян
Дибіли невиліковні
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30.04.2024 21:54 Ответить
"Разрушители мифов. Возвращение!"
Йдіть ви нах@й швидким і широким кроком! З державою-шулером, державою-аферистом особисто у мене немає ані найменшого бажання мати справи назавжди!
Якщо хтось хоче зіграти в наперстки - будь ласка, ваша воля. Тільки потім не жалійтеся.
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30.04.2024 20:48 Ответить
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30.04.2024 20:51 Ответить
Через масовий приїзд чоловіків з-за кордону мусять дати взад)))) влада 🤡🤡🤡. Жаль зебидлоботів, вони так надіялись що приїдуть всі захищати їх дупу, поки вони тут коментарі в підтримку дєрьмака строчать
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30.04.2024 20:55 Ответить
Ну. Крали крали, країну прфукали а тепер тішаться марн ми надіями...
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30.04.2024 21:56 Ответить
Ми - не всрались , це просто шоколад ....
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30.04.2024 20:56 Ответить
Самі себе заспокоюють. )))

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30.04.2024 21:06 Ответить
А потом..

-Это не Я!

-Это не Я!

-Это не Я!
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30.04.2024 21:23 Ответить
А для мажорів які виїхали?
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30.04.2024 21:08 Ответить
Ви реально думаєте що мажор не "порішає" собі паспорт? Тим більше український?
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30.04.2024 22:18 Ответить
Викручується зелене міністерство? Пізно, всі зрозуміли його намери. Не потрібно вмикати задню.
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30.04.2024 21:09 Ответить
Не влада , а зграя бездарів і недоумків.
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30.04.2024 21:10 Ответить
Брешуть, падлюки . В постанові Кабміну від 23.04.2024 #443 ці підараси прямо написали, що пересилання паспортів чоловіків 18-60 до консульських установ не здійснюється (крім тих чоловіків, яким вони дозволили виїжджати за кордон, так ніби ст. 23 Закону про мобілізацію регулює порядок виїзду за кордон).
ЖОДНОГО СЛОВА про "уточнення військово-облікових даних". Тобто навіть якщо чоловік якось уточнить свої дані в ТЦК через консульство чи електронний кабінет - ніхто йому закордонний паспорт у консульстві не видасть, бо в постанові цих дебілів нічого про це не написано. Розвод на вищому державному рівні
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30.04.2024 21:17 Ответить
Отут читайте реальний текст постанови:https://biz.ligazakon.net/news/227261_u-mzs-rozyasnili-zmni-shchodo-vidach-pasportv-cholovkam-za-kordonom
ніколи не вірте нічому, крім офіційних документів
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30.04.2024 21:20 Ответить
Що трактувати по-різному??? В постанові немає жодного слова про те, що після уточнення військово-облікових даних у ТЦК паспорт видадуть у консульстві. Це просто вигадка чиновників, щоб заманювати людей на військовий облік. Свідома брехня на вищому державному рівні
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01.05.2024 00:55 Ответить
Скільки можна мусолити чоловікам що втекли за кордон треба повертатись захищати Батьківщину. Ті хто свідомі самі повернулись. До тих хто не свідомй приймають міри і це правильно. Держава має право. Нічо тих хто втекли за кордоном швидко приучать до порядку.
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30.04.2024 21:40 Ответить
Раби мають бути в стійлі!!!!!
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30.04.2024 21:45 Ответить
Конституцію читав , придурок ? У кожній країні чоловіки - захисники держави. В Ізраїлі й жінки. Ковідіот.
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30.04.2024 23:32 Ответить
Так-то ковідіот і нечитатель конституції Ви. Ознайомтеся, матеріал 9 класу, вивчіть напам'ять.
Стаття 17

Захист суверенітету і територіальної цілісності України, забезпечення її економічної та інформаційної безпеки є найважливішими функціями держави, справою всього Українського народу.
Стаття 65

Захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, шанування її державних символів є обов'язком громадян України.
Країна некомпетентних клоунів
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01.05.2024 00:28 Ответить
Бздун а
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01.05.2024 01:00 Ответить
По темі є щось? 🤡
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01.05.2024 01:05 Ответить
Так.



Реєстрація: 27.04.2024
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01.05.2024 01:30 Ответить
І що, вам це заважає Конституцію України вивчити, ковідіот?))))
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01.05.2024 01:32 Ответить
Ахах, так ти зареєстроване в 2023🤡🤡🤡🤡, понабирають на зебидлоферму по оголошенню))))
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01.05.2024 01:33 Ответить
ст.8 Конституции Украины - в Украине признается и действует ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА, и она является нормой ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ!

НЕ обязанностей, НЕ законов и даже НЕ ст.65, а ПРАВА!!!!
НЕТ НИКАКИХ обязанностей, пока не реализованы ПРАВА!!!
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01.05.2024 23:05 Ответить
Ви помиляєтеся, не має держава такого права...
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30.04.2024 22:20 Ответить
В какой бригаде служишь, воин?
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01.05.2024 00:20 Ответить
Юрисдикция Украина за её пределами НЕ ДЕЙСТВУЕТ и НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ на тех кто ща рубежом!!.
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01.05.2024 23:06 Ответить
Мало того, что государство не выполняет свою функцию, так еще и на бабки кинуло, как всегда: деньги за услуги взяли, услуги не оказали, деньги не вернули. ******, а не страна.
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30.04.2024 21:42 Ответить
Ну брешеш же, троль кацапський. Якщо не отримав консульську послугу дається рік на повернення грошей. Сходи напиши заяву в посольство і тобі повернуть. Даун.
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30.04.2024 23:35 Ответить
Не береши троль зеленый.

Как вернуть деньги за консульские услуги за границей

Многие возмутившиеся решением правительства отметили, что уже оплатили немалые деньги за консульские услуги за рубежом.

Адвокат Ростислав Кравец отмечает: вернуть деньги можно только по решению суда.

https://vikna.tv/ru/dlia-tebe/novyny-********/prekrashhenie-konsulskih-uslug-dlya-****************-za-graniczej-chto-delat/
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30.04.2024 23:42 Ответить
А суд у тебя не примет ничего, у тебя документов нет. Да и суд в Украине находится.
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30.04.2024 23:43 Ответить
Твій адвокат такий же кацап, як і ти. Порядком надання консульських послуг у наших зду передбачено, що максимальний термін звернення для повернення коштів - рік. Якщо напишеш заяву пізніше , то не повернуть. А що в расісі нормально платити за те, що не отримав ?
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01.05.2024 00:08 Ответить
Я украинец в хз каком поколении. Мои предки - Запорожские козаки. А вот ты тролль.
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01.05.2024 01:33 Ответить
Ти тпровокатор на службі у Х@ йла , а не українець
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01.05.2024 07:21 Ответить
Однозначно, это я подкупил консульства, чтобы они кинули украинцев. Потом подкупил адвоката, чтобы он соврал. А потом украинские СМИ, чтобы они врали. Вот ты у нас правдоруб и настоящий патриот. Даже по флагу ясно, что с фронта пишешь.
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01.05.2024 09:45 Ответить
Ти перекручуєш факти і працюєш по методичці, кацапотроль .
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01.05.2024 10:00 Ответить
Тролль - это ты. Ты тут врешь. А пишу правду с пруфами. Так что ты тпровокатор на службі у Х@ йла.
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01.05.2024 10:04 Ответить
Скажи: «Паляниця », козаче
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01.05.2024 12:14 Ответить
Конститція не порушена - вона призупинена. Нікого не нагадує?
Процитую слова зелідора:
«Если верить главным новостям России, то россияне наконец-то отодвигают свои войска от границы с Украиной, однако, если верить слухам, то российские войска стоят на границе, просто украинскую границу немножко отодвигают вперед».
Стиль той самий на мій погляд!
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30.04.2024 21:43 Ответить
ну як оціх телепнів брати у ЄС?
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30.04.2024 21:57 Ответить
Так саме ви говорили про безвіз)))
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01.05.2024 10:01 Ответить
Мы все поняли, просто техническая пауза. А мы просто с сыном пошли на 5ти-летнюю визу подаваться. С возможностью через 3 года получить гражданство другой страны. Паспорта действительные, справки ещё зимой получили для визы, но после отбоя в комитете обороны ВР, решили не подаваться. Теперь понятно, что имеем дело с наперсточниками.
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30.04.2024 21:58 Ответить
Тетяно, Вам з сином загрожує мобілізація? Ч
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30.04.2024 23:37 Ответить
закономірність "зелених зрадників"Своїми діями і заявами обгадити Україну.після чого спроба пояснити і оправдатися.що сморід не від них..Тут і рашистської пропоганди не потрібно" слуги" успішно самі впораються.правда під керівництвом фсб
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30.04.2024 23:06 Ответить
Але ж гарно написали . Але ж паспорти по якій причині не видають готові? Яка технічна підготовка потрібна, щоб видати просто паспорт? Ох, довбані клоуни-брехуни
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01.05.2024 00:29 Ответить
Гей , кацапня! Замість того, щоб пастися наЦензорі, ідіть робити селфі на мосту. Атакамс наближаються !
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01.05.2024 07:43 Ответить
Это:

-дискриминация по половому признаку;

- дискриминация по признаку возраста;

- дискриминация по признаку; принадлежности к определенной социальной группе;
- государства ОБЯЗАНЫ выдать КАЖДОМУ своему гражданину ПАСПОРТ и единственным условием для выдачи паспорта есть наличие ГРАЖДАНСТВА !

- нарушение международного права! ( так как юрисдикция Украины НЕ ДЕЙСТВУЕТ за её пределами!Граждане находящиеся за рубежом не подпадают под действие украинского законодательства! Международное право имеет ВЫСШУЮ ЮРИДИЧЕСКУЮ СИЛУ над национальным законодательством! ).
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01.05.2024 22:57 Ответить
 
 