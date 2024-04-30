В МИД дополнительно разъяснили решение о прекращении консульских услуг за границей
Министерство иностранных дел опубликовало объяснение относительно решения о временном приостановлении приема новых заявлений о предоставлении консульских услуг для мужчин за рубежом.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт МИД.
В частности, министерство опровергло некоторые мифы, касающиеся временного приостановления приема новых заявлений о предоставлении консульских услуг для мужчин за рубежом.
Миф №1: Решение лишило всех мужчин за рубежом доступа к консульским услугам
Как отмечают в МИД, на самом деле, решение касается только мужчин призывного возраста, которые находятся за рубежом, и временно приостанавливает прием от этой категории граждан новых заявлений на ограниченный период времени.
"После завершения этого периода, прием заявлений продолжится. Мужчины призывного возраста, которые уточнили свои данные в соответствии с требованиями законодательства, смогут подать заявления на получение консульских услуг, получить свой слот в электронной очереди и попасть на прием в консульство", - говорится в сообщении.
Отмечается, что после 23 апреля зарубежные дипломатические учреждения Украины фиксируют уменьшение количества новых заявлений на уровне от 20% до 25%, что свидетельствует о том, что речь идет лишь о временной технической паузе для определенной категории граждан Украины, а не всех мужчин или всех украинцев.
Во время технической паузы в приеме новых заявлений государственные учреждения дорабатывают механизмы военно-учетной работы для учета норм нового закона.
Механизм обновления и проверки военно-учетных данных для мужчин призывного возраста, которые временно находятся за рубежом, сейчас определяется среди доступных вариантов и согласовывается причастными государственными органами.
Как только эта межведомственная работа будет завершена, дипломатические учреждения и МИД обнародуют дополнительные подробные разъяснения.
Миф №2: После указанного решения мужчины призывного возраста за рубежом лишены консульской опеки, в частности в случае чрезвычайных ситуаций
"Указанное решение никоим образом не касается предоставления экстренной консульской помощи гражданам Украины в случае чрезвычайных ситуаций (ДТП, задержания, стихийные бедствия и т.д.)", - подчеркивают в МИД.
И добавляют, что в таких случаях консульские работники предоставляют в рамках законодательства необходимую консульскую помощь в полном объеме всем гражданам Украины, женщинам и мужчинам любого возраста и безотносительно к их статусу относительно военной службы или других особенностей.
Миф №3: Это решение неконституционное, поскольку закон о мобилизации еще не вступил в силу
Защита прав и интересов граждан Украины за рубежом была и остается приоритетом МИД. Техническая пауза в приеме новых заявлений от мужчин призывного возраста обусловлена необходимостью подготовки к вступлению в действие новых правил предоставления консульских услуг для этой категории граждан в связи со вступлением в действие нового закона о мобилизации.
Речь идет не о прекращении предоставления услуг как таковых, а лишь о временном приостановлении приема новых заявлений на получение консульских услуг. Такое решение было вынужденным, поскольку срок их рассмотрения может превышать срок вступления в действие нового законодательства. Цель - обеспечить эффективное и организованное предоставление услуг всем категориям граждан в условиях изменений в законодательной базе.
Срок приостановления приема новых заявлений продиктован временем, которое необходимо для внесения технических изменений в алгоритмы работы информационно-коммуникационных систем, используемых для выполнения соответствующих консульских функций, а также актуализации подзаконных нормативных актов после принятия нового закона.
Миф №4: Решение внезапно остановило предоставление консульских услуг всем мужчинам призывного возраста за рубежом
Как сообщают в пресс-службе, все заявления на получение консульских услуг, поданные до 23 апреля 2024 года в зарубежных дипломатических учреждениях, рассматриваются и обрабатываются консульскими учреждениями в полном объеме, в том числе поданные до этой даты заявления на оформление паспорта гражданина Украины для выезда за границу.
Миф №5: Решение несправедливо по ряду случаев, когда мужчины мобилизационного возраста находятся за границей или на законных основаниях, или выехали вынужденно и не убегали от своего долга защищать Родину
"Решение лишь временно приостанавливает прием новых заявлений на получение консульских услуг до доработки механизмов уточнения военно-учетных данных в соответствии с требованиями законодательства", - говорится в сообщении.
Когда новые механизмы вступят в действие, каждый мужчина призывного возраста, который временно находится за границей, будет иметь возможность уточнить свои учетные данные, в частности дистанционно через электронный кабинет. Если мужчина уточнил свои данные и имеет правовые основания на получение, в соответствии с требованиями законодательства, консульских услуг, он будет иметь такую возможность. Это равные условия и отношение государства к мужчинам в Украине и за рубежом.
Миф №6: Это решение нарушает международные конвенции по защите прав человека
"Решение временное и касается только приема новых заявлений. После уточнения механизмов воплощения нового закона, прием заявлений возобновится. Ни о каком нарушении прав человека в этом случае речь не может идти, ведь каждое государство обновляет и уточняет свое законодательство, что иногда требует внесения изменений в порядок функционирования зарубежных дипломатических учреждений и предоставления консульских услуг", - отмечают в МИД.
Как сообщал Цензор.НЕТ, МИД приказал руководителям всех дипломатических учреждений Украины временно приостановить все консульские действия в отношении граждан призывного возраста.
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Але погано це роблять.
Це рішення НЕ « технічна зупинка»,
а політична помилка.
Дибіли невиліковні
Йдіть ви нах@й швидким і широким кроком! З державою-шулером, державою-аферистом особисто у мене немає ані найменшого бажання мати справи назавжди!
Якщо хтось хоче зіграти в наперстки - будь ласка, ваша воля. Тільки потім не жалійтеся.
-Это не Я!
-Это не Я!
-Это не Я!
ЖОДНОГО СЛОВА про "уточнення військово-облікових даних". Тобто навіть якщо чоловік якось уточнить свої дані в ТЦК через консульство чи електронний кабінет - ніхто йому закордонний паспорт у консульстві не видасть, бо в постанові цих дебілів нічого про це не написано. Розвод на вищому державному рівні
ніколи не вірте нічому, крім офіційних документів
Стаття 17
Захист суверенітету і територіальної цілісності України, забезпечення її економічної та інформаційної безпеки є найважливішими функціями держави, справою всього Українського народу.
Стаття 65
Захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, шанування її державних символів є обов'язком громадян України.
Країна некомпетентних клоунів
Реєстрація: 27.04.2024
НЕ обязанностей, НЕ законов и даже НЕ ст.65, а ПРАВА!!!!
НЕТ НИКАКИХ обязанностей, пока не реализованы ПРАВА!!!
Как вернуть деньги за консульские услуги за границей
Многие возмутившиеся решением правительства отметили, что уже оплатили немалые деньги за консульские услуги за рубежом.
Адвокат Ростислав Кравец отмечает: вернуть деньги можно только по решению суда.
https://vikna.tv/ru/dlia-tebe/novyny-********/prekrashhenie-konsulskih-uslug-dlya-****************-za-graniczej-chto-delat/
Процитую слова зелідора:
«Если верить главным новостям России, то россияне наконец-то отодвигают свои войска от границы с Украиной, однако, если верить слухам, то российские войска стоят на границе, просто украинскую границу немножко отодвигают вперед».
Стиль той самий на мій погляд!
-дискриминация по половому признаку;
- дискриминация по признаку возраста;
- дискриминация по признаку; принадлежности к определенной социальной группе;
- государства ОБЯЗАНЫ выдать КАЖДОМУ своему гражданину ПАСПОРТ и единственным условием для выдачи паспорта есть наличие ГРАЖДАНСТВА !
- нарушение международного права! ( так как юрисдикция Украины НЕ ДЕЙСТВУЕТ за её пределами!Граждане находящиеся за рубежом не подпадают под действие украинского законодательства! Международное право имеет ВЫСШУЮ ЮРИДИЧЕСКУЮ СИЛУ над национальным законодательством! ).