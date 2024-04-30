В МИД дополнительно разъяснили решение о прекращении консульских услуг за границей

Министерство иностранных дел опубликовало объяснение относительно решения о временном приостановлении приема новых заявлений о предоставлении консульских услуг для мужчин за рубежом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт МИД.

В частности, министерство опровергло некоторые мифы, касающиеся временного приостановления приема новых заявлений о предоставлении консульских услуг для мужчин за рубежом.

Миф №1: Решение лишило всех мужчин за рубежом доступа к консульским услугам

Как отмечают в МИД, на самом деле, решение касается только мужчин призывного возраста, которые находятся за рубежом, и временно приостанавливает прием от этой категории граждан новых заявлений на ограниченный период времени.

"После завершения этого периода, прием заявлений продолжится. Мужчины призывного возраста, которые уточнили свои данные в соответствии с требованиями законодательства, смогут подать заявления на получение консульских услуг, получить свой слот в электронной очереди и попасть на прием в консульство", - говорится в сообщении.

Отмечается, что после 23 апреля зарубежные дипломатические учреждения Украины фиксируют уменьшение количества новых заявлений на уровне от 20% до 25%, что свидетельствует о том, что речь идет лишь о временной технической паузе для определенной категории граждан Украины, а не всех мужчин или всех украинцев.

Во время технической паузы в приеме новых заявлений государственные учреждения дорабатывают механизмы военно-учетной работы для учета норм нового закона.

Механизм обновления и проверки военно-учетных данных для мужчин призывного возраста, которые временно находятся за рубежом, сейчас определяется среди доступных вариантов и согласовывается причастными государственными органами.

Как только эта межведомственная работа будет завершена, дипломатические учреждения и МИД обнародуют дополнительные подробные разъяснения.

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Миф №2: После указанного решения мужчины призывного возраста за рубежом лишены консульской опеки, в частности в случае чрезвычайных ситуаций

"Указанное решение никоим образом не касается предоставления экстренной консульской помощи гражданам Украины в случае чрезвычайных ситуаций (ДТП, задержания, стихийные бедствия и т.д.)", - подчеркивают в МИД.

И добавляют, что в таких случаях консульские работники предоставляют в рамках законодательства необходимую консульскую помощь в полном объеме всем гражданам Украины, женщинам и мужчинам любого возраста и безотносительно к их статусу относительно военной службы или других особенностей.

Миф №3: Это решение неконституционное, поскольку закон о мобилизации еще не вступил в силу

Защита прав и интересов граждан Украины за рубежом была и остается приоритетом МИД. Техническая пауза в приеме новых заявлений от мужчин призывного возраста обусловлена необходимостью подготовки к вступлению в действие новых правил предоставления консульских услуг для этой категории граждан в связи со вступлением в действие нового закона о мобилизации.

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Речь идет не о прекращении предоставления услуг как таковых, а лишь о временном приостановлении приема новых заявлений на получение консульских услуг. Такое решение было вынужденным, поскольку срок их рассмотрения может превышать срок вступления в действие нового законодательства. Цель - обеспечить эффективное и организованное предоставление услуг всем категориям граждан в условиях изменений в законодательной базе.

Срок приостановления приема новых заявлений продиктован временем, которое необходимо для внесения технических изменений в алгоритмы работы информационно-коммуникационных систем, используемых для выполнения соответствующих консульских функций, а также актуализации подзаконных нормативных актов после принятия нового закона.

Миф №4: Решение внезапно остановило предоставление консульских услуг всем мужчинам призывного возраста за рубежом

Как сообщают в пресс-службе, все заявления на получение консульских услуг, поданные до 23 апреля 2024 года в зарубежных дипломатических учреждениях, рассматриваются и обрабатываются консульскими учреждениями в полном объеме, в том числе поданные до этой даты заявления на оформление паспорта гражданина Украины для выезда за границу.

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Миф №5: Решение несправедливо по ряду случаев, когда мужчины мобилизационного возраста находятся за границей или на законных основаниях, или выехали вынужденно и не убегали от своего долга защищать Родину

"Решение лишь временно приостанавливает прием новых заявлений на получение консульских услуг до доработки механизмов уточнения военно-учетных данных в соответствии с требованиями законодательства", - говорится в сообщении.

Когда новые механизмы вступят в действие, каждый мужчина призывного возраста, который временно находится за границей, будет иметь возможность уточнить свои учетные данные, в частности дистанционно через электронный кабинет. Если мужчина уточнил свои данные и имеет правовые основания на получение, в соответствии с требованиями законодательства, консульских услуг, он будет иметь такую возможность. Это равные условия и отношение государства к мужчинам в Украине и за рубежом.

Миф №6: Это решение нарушает международные конвенции по защите прав человека

"Решение временное и касается только приема новых заявлений. После уточнения механизмов воплощения нового закона, прием заявлений возобновится. Ни о каком нарушении прав человека в этом случае речь не может идти, ведь каждое государство обновляет и уточняет свое законодательство, что иногда требует внесения изменений в порядок функционирования зарубежных дипломатических учреждений и предоставления консульских услуг", - отмечают в МИД.

Как сообщал Цензор.НЕТ, МИД приказал руководителям всех дипломатических учреждений Украины временно приостановить все консульские действия в отношении граждан призывного возраста.