У МЗС додатково роз’яснили рішення про припинення консульських послуг за кордоном
Міністерство закордонних справ опублікувало пояснення щодо рішення про тимчасове призупинення прийому нових заяв щодо надання консульських послуг для чоловіків за кордоном.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт МЗС.
Так міністерство спростувало деякі міфи, що стосуються тимчасового призупинення прийому нових заяв щодо надання консульських послуг для чоловіків за кордоном.
Міф №1: Рішення позбавило всіх чоловіків за кордоном доступу до консульських послуг
Як зазначають в МЗС, насправді, рішення стосується лише чоловіків призовного віку, які перебувають за кордоном, і тимчасово призупиняє прийом від цієї категорії громадян нових заяв на обмежений період часу.
"Після завершення цього періоду, прийом заяв продовжиться. Чоловіки призовного віку, які уточнили свої дані відповідно до вимог законодавства, матимуть можливість подати заяви на отримання консульських послуг, отримати свій слот в електронній черзі та потрапити на прийом до консульства", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що після 23 квітня закордонні дипломатичні установи України фіксують зменшення кількості нових заяв на рівні від 20% до 25%, що свідчить про те, що йдеться лише про тимчасову технічну паузу для певної категорії громадян України, а не всіх чоловіків чи всіх українців.
Під час технічної паузи в прийомі нових заяв державні установи доопрацьовують механізми військово-облікової роботи для врахування норм нового закону.
Механізм оновлення та перевірки військово-облікових даних для чоловіків призовного віку, які тимчасово перебувають за кордоном, наразі визначається з-поміж доступних варіантів й узгоджується причетними державними органами.
Щойно ця міжвідомча робота буде завершена, дипломатичні установи та МЗС оприлюднять додаткові докладні роз'яснення.
Міф №2: Після вказаного рішення чоловіки призовного віку за кордоном позбавлені консульської опіки, зокрема у разі надзвичайних ситуацій
"Зазначене рішення жодним чином не стосується надання екстреної консульської допомоги громадянам України в разі надзвичайних ситуацій (ДТП, затримання, стихійні лиха тощо)", - заперечують в МЗС.
Та додають, що у таких випадках консульські працівники надають в межах законодавства необхідну консульську допомогу в повному обсязі всім громадянам України, жінкам і чоловікам будь-якого віку та безвідносно до їхнього статусу щодо військової служби чи інших особливостей.
Міф №3: Це рішення неконституційне, оскільки закон про мобілізацію ще не набрав чинності
Захист прав та інтересів громадян України за кордоном був і залишається пріоритетом МЗС. Технічна пауза в прийомі нових заяв від чоловіків призовного віку зумовлена необхідністю підготовки до вступу в дію нових правил надання консульських послуг для цієї категорії громадян в зв’язку зі вступом в дію нового закону про мобілізацію.
Йдеться не про припинення надання послуг як таких, а лише про тимчасове призупинення прийому нових заяв на отримання консульських послуг. Таке рішення було вимушеним, оскільки строк їхнього розгляду може перевищувати термін вступу в дію нового законодавства. Мета - забезпечити ефективне та організоване надання послуг усім категоріям громадян в умовах змін в законодавчій базі.
Термін призупинення прийому нових заяв продиктований часом, який необхідний для внесення технічних змін до алгоритмів роботи інформаційно-комунікаційних систем, які використовуються для виконання відповідних консульських функцій, а також актуалізації підзаконних нормативних актів після ухвалення нового закону.
Міф №4: Рішення раптово зупинило надання консульських послуг всім чоловікам призовного віку за кордоном
Як повідомляють у пресслужбі, всі заяви на отримання консульських послуг, подані до 23 квітня 2024 року в закордонних дипломатичних установах, розглядаються та опрацьовуються консульськими установами в повному обсязі, у тому числі подані до цієї дати заяви на оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон.
Міф №5: Рішення несправедливе щодо низки випадків, коли чоловіки мобілізаційного віку знаходяться за кордоном або на законних підставах, або виїхали вимушено та не втікали від свого обов’язку захищати Батьківщину
"Рішення лише тимчасово призупиняє прийом нових заяв на отримання консульських послуг до доопрацювання механізмів уточнення військово-облікових даних відповідно до вимог законодавства", - йдеться в повідомленні.
Коли нові механізми вступлять в дію, кожен чоловік призовного віку, який тимчасово перебуває за кордоном, матиме можливість уточнити свої облікові дані, зокрема дистанційно через електронний кабінет. Якщо чоловік уточнив свої дані та має правові підстави на отримання, відповідно до вимог законодавства, консульських послуг, він матиме таку можливість. Це рівні умови та ставлення держави до чоловіків в Україні та за кордоном.
Міф №6: Це рішення порушує міжнародні конвенції щодо захисту прав людини
"Рішення тимчасове і стосується лише прийому нових заяв. Після уточнення механізмів втілення нового закону, прийом заяв відновиться. Про жодне порушення прав людини в цьому випадку не може йтися, адже кожна держава оновлює та уточнює своє законодавство, що іноді потребує внесення змін до порядку функціонування закордонних дипломатичних установ і надання консульських послуг", - наголошують в МЗС.
Як повідомляв Цензор.НЕТ, МЗС наказало керівникам усіх дипломатичних установ України тимчасово призупинити усі консульські дії щодо для громадян призовного віку.
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Але погано це роблять.
Це рішення НЕ « технічна зупинка»,
а політична помилка.
Дибіли невиліковні
Йдіть ви нах@й швидким і широким кроком! З державою-шулером, державою-аферистом особисто у мене немає ані найменшого бажання мати справи назавжди!
Якщо хтось хоче зіграти в наперстки - будь ласка, ваша воля. Тільки потім не жалійтеся.
-Это не Я!
-Это не Я!
-Это не Я!
ЖОДНОГО СЛОВА про "уточнення військово-облікових даних". Тобто навіть якщо чоловік якось уточнить свої дані в ТЦК через консульство чи електронний кабінет - ніхто йому закордонний паспорт у консульстві не видасть, бо в постанові цих дебілів нічого про це не написано. Розвод на вищому державному рівні
ніколи не вірте нічому, крім офіційних документів
Стаття 17
Захист суверенітету і територіальної цілісності України, забезпечення її економічної та інформаційної безпеки є найважливішими функціями держави, справою всього Українського народу.
Стаття 65
Захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, шанування її державних символів є обов'язком громадян України.
Країна некомпетентних клоунів
Реєстрація: 27.04.2024
НЕ обязанностей, НЕ законов и даже НЕ ст.65, а ПРАВА!!!!
НЕТ НИКАКИХ обязанностей, пока не реализованы ПРАВА!!!
Как вернуть деньги за консульские услуги за границей
Многие возмутившиеся решением правительства отметили, что уже оплатили немалые деньги за консульские услуги за рубежом.
Адвокат Ростислав Кравец отмечает: вернуть деньги можно только по решению суда.
https://vikna.tv/ru/dlia-tebe/novyny-********/prekrashhenie-konsulskih-uslug-dlya-****************-za-graniczej-chto-delat/
Процитую слова зелідора:
«Если верить главным новостям России, то россияне наконец-то отодвигают свои войска от границы с Украиной, однако, если верить слухам, то российские войска стоят на границе, просто украинскую границу немножко отодвигают вперед».
Стиль той самий на мій погляд!
-дискриминация по половому признаку;
- дискриминация по признаку возраста;
- дискриминация по признаку; принадлежности к определенной социальной группе;
- государства ОБЯЗАНЫ выдать КАЖДОМУ своему гражданину ПАСПОРТ и единственным условием для выдачи паспорта есть наличие ГРАЖДАНСТВА !
- нарушение международного права! ( так как юрисдикция Украины НЕ ДЕЙСТВУЕТ за её пределами!Граждане находящиеся за рубежом не подпадают под действие украинского законодательства! Международное право имеет ВЫСШУЮ ЮРИДИЧЕСКУЮ СИЛУ над национальным законодательством! ).