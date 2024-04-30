У МЗС додатково роз’яснили рішення про припинення консульських послуг за кордоном

Міністерство закордонних справ опублікувало пояснення щодо рішення про тимчасове призупинення прийому нових заяв щодо надання консульських послуг для чоловіків за кордоном.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт МЗС.

Так міністерство спростувало деякі міфи, що стосуються тимчасового призупинення прийому нових заяв щодо надання консульських послуг для чоловіків за кордоном.

Міф №1: Рішення позбавило всіх чоловіків за кордоном доступу до консульських послуг

Як зазначають в МЗС, насправді, рішення стосується лише чоловіків призовного віку, які перебувають за кордоном, і тимчасово призупиняє прийом від цієї категорії громадян нових заяв на обмежений період часу.

"Після завершення цього періоду, прийом заяв продовжиться. Чоловіки призовного віку, які уточнили свої дані відповідно до вимог законодавства, матимуть можливість подати заяви на отримання консульських послуг, отримати свій слот в електронній черзі та потрапити на прийом до консульства", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що після 23 квітня закордонні дипломатичні установи України фіксують зменшення кількості нових заяв на рівні від 20% до 25%, що свідчить про те, що йдеться лише про тимчасову технічну паузу для певної категорії громадян України, а не всіх чоловіків чи всіх українців.

Під час технічної паузи в прийомі нових заяв державні установи доопрацьовують механізми військово-облікової роботи для врахування норм нового закону.

Механізм оновлення та перевірки військово-облікових даних для чоловіків призовного віку, які тимчасово перебувають за кордоном, наразі визначається з-поміж доступних варіантів й узгоджується причетними державними органами.

Щойно ця міжвідомча робота буде завершена, дипломатичні установи та МЗС оприлюднять додаткові докладні роз'яснення.

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Міф №2: Після вказаного рішення чоловіки призовного віку за кордоном позбавлені консульської опіки, зокрема у разі надзвичайних ситуацій

"Зазначене рішення жодним чином не стосується надання екстреної консульської допомоги громадянам України в разі надзвичайних ситуацій (ДТП, затримання, стихійні лиха тощо)", - заперечують в МЗС.

Та додають, що у таких випадках консульські працівники надають в межах законодавства необхідну консульську допомогу в повному обсязі всім громадянам України, жінкам і чоловікам будь-якого віку та безвідносно до їхнього статусу щодо військової служби чи інших особливостей.

Міф №3: Це рішення неконституційне, оскільки закон про мобілізацію ще не набрав чинності

Захист прав та інтересів громадян України за кордоном був і залишається пріоритетом МЗС. Технічна пауза в прийомі нових заяв від чоловіків призовного віку зумовлена необхідністю підготовки до вступу в дію нових правил надання консульських послуг для цієї категорії громадян в зв’язку зі вступом в дію нового закону про мобілізацію.

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Йдеться не про припинення надання послуг як таких, а лише про тимчасове призупинення прийому нових заяв на отримання консульських послуг. Таке рішення було вимушеним, оскільки строк їхнього розгляду може перевищувати термін вступу в дію нового законодавства. Мета - забезпечити ефективне та організоване надання послуг усім категоріям громадян в умовах змін в законодавчій базі.

Термін призупинення прийому нових заяв продиктований часом, який необхідний для внесення технічних змін до алгоритмів роботи інформаційно-комунікаційних систем, які використовуються для виконання відповідних консульських функцій, а також актуалізації підзаконних нормативних актів після ухвалення нового закону.

Міф №4: Рішення раптово зупинило надання консульських послуг всім чоловікам призовного віку за кордоном

Як повідомляють у пресслужбі, всі заяви на отримання консульських послуг, подані до 23 квітня 2024 року в закордонних дипломатичних установах, розглядаються та опрацьовуються консульськими установами в повному обсязі, у тому числі подані до цієї дати заяви на оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон.

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Міф №5: Рішення несправедливе щодо низки випадків, коли чоловіки мобілізаційного віку знаходяться за кордоном або на законних підставах, або виїхали вимушено та не втікали від свого обов’язку захищати Батьківщину

"Рішення лише тимчасово призупиняє прийом нових заяв на отримання консульських послуг до доопрацювання механізмів уточнення військово-облікових даних відповідно до вимог законодавства", - йдеться в повідомленні.

Коли нові механізми вступлять в дію, кожен чоловік призовного віку, який тимчасово перебуває за кордоном, матиме можливість уточнити свої облікові дані, зокрема дистанційно через електронний кабінет. Якщо чоловік уточнив свої дані та має правові підстави на отримання, відповідно до вимог законодавства, консульських послуг, він матиме таку можливість. Це рівні умови та ставлення держави до чоловіків в Україні та за кордоном.

Міф №6: Це рішення порушує міжнародні конвенції щодо захисту прав людини

"Рішення тимчасове і стосується лише прийому нових заяв. Після уточнення механізмів втілення нового закону, прийом заяв відновиться. Про жодне порушення прав людини в цьому випадку не може йтися, адже кожна держава оновлює та уточнює своє законодавство, що іноді потребує внесення змін до порядку функціонування закордонних дипломатичних установ і надання консульських послуг", - наголошують в МЗС.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, МЗС наказало керівникам усіх дипломатичних установ України тимчасово призупинити усі консульські дії щодо для громадян призовного віку.