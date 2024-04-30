УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9973 відвідувача онлайн
Новини
10 648 60

У МЗС додатково роз’яснили рішення про припинення консульських послуг за кордоном

МЗС пояснило припинення консульських послуг за кордоном

Міністерство закордонних справ опублікувало пояснення щодо рішення про тимчасове призупинення прийому нових заяв щодо надання консульських послуг для чоловіків за кордоном.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт МЗС.

Так міністерство спростувало деякі міфи, що стосуються тимчасового призупинення прийому нових заяв щодо надання консульських послуг для чоловіків за кордоном.

Міф №1: Рішення позбавило всіх чоловіків за кордоном доступу до консульських послуг

Як зазначають в МЗС, насправді, рішення стосується лише чоловіків призовного віку, які перебувають за кордоном, і тимчасово призупиняє прийом від цієї категорії громадян нових заяв на обмежений період часу.

"Після завершення цього періоду, прийом заяв продовжиться. Чоловіки призовного віку, які уточнили свої дані відповідно до вимог законодавства, матимуть можливість подати заяви на отримання консульських послуг, отримати свій слот в електронній черзі та потрапити на прийом до консульства", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що після 23 квітня закордонні дипломатичні установи України фіксують зменшення кількості нових заяв на рівні від 20% до 25%, що свідчить про те, що йдеться лише про тимчасову технічну паузу для певної категорії громадян України, а не всіх чоловіків чи всіх українців.

Під час технічної паузи в прийомі нових заяв державні установи доопрацьовують механізми військово-облікової роботи для врахування норм нового закону.

Механізм оновлення та перевірки військово-облікових даних для чоловіків призовного віку, які тимчасово перебувають за кордоном, наразі визначається з-поміж доступних варіантів й узгоджується причетними державними органами.

Щойно ця міжвідомча робота буде завершена, дипломатичні установи та МЗС оприлюднять додаткові докладні роз'яснення.

Читайте: Розпорядження МЗС про припинення консульських послуг за кордоном - "напівзаконне". Хочемо роз’яснень, - комітет ВР з нацбезпеки

Міф №2: Після вказаного рішення чоловіки призовного віку за кордоном позбавлені консульської опіки, зокрема у разі надзвичайних ситуацій

"Зазначене рішення жодним чином не стосується надання екстреної консульської допомоги громадянам України в разі надзвичайних ситуацій (ДТП, затримання, стихійні лиха тощо)", - заперечують в МЗС.

Та додають, що у таких випадках консульські працівники надають в межах законодавства необхідну консульську допомогу в повному обсязі всім громадянам України, жінкам і чоловікам будь-якого віку та безвідносно до їхнього статусу щодо військової служби чи інших особливостей.

Міф №3: Це рішення неконституційне, оскільки закон про мобілізацію ще не набрав чинності

Захист прав та інтересів громадян України за кордоном був і залишається пріоритетом МЗС. Технічна пауза в прийомі нових заяв від чоловіків призовного віку зумовлена необхідністю підготовки до вступу в дію нових правил надання консульських послуг для цієї категорії громадян в зв’язку зі вступом в дію нового закону про мобілізацію.

Читайте також: Українське консульство у Польщі та генконсульство в Барселоні призупинили прийом громадян призовного віку (оновлено)

Йдеться не про припинення надання послуг як таких, а лише про тимчасове призупинення прийому нових заяв на отримання консульських послуг. Таке рішення було вимушеним, оскільки строк їхнього розгляду може перевищувати термін вступу в дію нового законодавства. Мета - забезпечити ефективне та організоване надання послуг усім категоріям громадян в умовах змін в законодавчій базі.

Термін призупинення прийому нових заяв продиктований часом, який необхідний для внесення технічних змін до алгоритмів роботи інформаційно-комунікаційних систем, які використовуються для виконання відповідних консульських функцій, а також актуалізації підзаконних нормативних актів після ухвалення нового закону.

Міф №4: Рішення раптово зупинило надання консульських послуг всім чоловікам призовного віку за кордоном

Як повідомляють у пресслужбі, всі заяви на отримання консульських послуг, подані до 23 квітня 2024 року в закордонних дипломатичних установах, розглядаються та опрацьовуються консульськими установами в повному обсязі, у тому числі подані до цієї дати заяви на оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Вбивство українських військових у Німеччині: Кулеба доручив дипломатам тримати справу на особливому контролі

Міф №5: Рішення несправедливе щодо низки випадків, коли чоловіки мобілізаційного віку знаходяться за кордоном або на законних підставах, або виїхали вимушено та не втікали від свого обов’язку захищати Батьківщину

"Рішення лише тимчасово призупиняє прийом нових заяв на отримання консульських послуг до доопрацювання механізмів уточнення військово-облікових даних відповідно до вимог законодавства", - йдеться в повідомленні.

Коли нові механізми вступлять в дію, кожен чоловік призовного віку, який тимчасово перебуває за кордоном, матиме можливість уточнити свої облікові дані, зокрема дистанційно через електронний кабінет. Якщо чоловік уточнив свої дані та має правові підстави на отримання, відповідно до вимог законодавства, консульських послуг, він матиме таку можливість. Це рівні умови та ставлення держави до чоловіків в Україні та за кордоном.

Міф №6: Це рішення порушує міжнародні конвенції щодо захисту прав людини

"Рішення тимчасове і стосується лише прийому нових заяв. Після уточнення механізмів втілення нового закону, прийом заяв відновиться. Про жодне порушення прав людини в цьому випадку не може йтися, адже кожна держава оновлює та уточнює своє законодавство, що іноді потребує внесення змін до порядку функціонування закордонних дипломатичних установ і надання консульських послуг", - наголошують в МЗС.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, МЗС наказало керівникам усіх дипломатичних установ України тимчасово призупинити усі консульські дії щодо для громадян призовного віку.

Автор: 

консульство (308) МЗС (4107) українці (2537)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+29
Ви вже забрезались, клоуни квартальні
показати весь коментар
30.04.2024 20:40
+22
Хтось повірив?
показати весь коментар
30.04.2024 20:42
+22
"Разрушители мифов. Возвращение!"
Йдіть ви нах@й швидким і широким кроком! З державою-шулером, державою-аферистом особисто у мене немає ані найменшого бажання мати справи назавжди!
Якщо хтось хоче зіграти в наперстки - будь ласка, ваша воля. Тільки потім не жалійтеся.
показати весь коментар
30.04.2024 20:48
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ви вже забрезались, клоуни квартальні
показати весь коментар
30.04.2024 20:40 Відповісти
А як тролі Х@йла полюбили цю тему, прямо зміїне кубло зібралось )
показати весь коментар
01.05.2024 07:38 Відповісти
Хтось повірив?
показати весь коментар
30.04.2024 20:42 Відповісти
Абсолютно пох. Навіть не читав. Ці слуги зап..здилися вже давно.
показати весь коментар
30.04.2024 20:56 Відповісти
вся теперішня влада україни - один невиліковний міф
показати весь коментар
30.04.2024 20:44 Відповісти
Виправляют негатив від заяви Кулеби…

Але погано це роблять.

Це рішення НЕ « технічна зупинка»,
а політична помилка.
показати весь коментар
30.04.2024 20:47 Відповісти
Це гарний рецепт на те як позбутися громадян
Дибіли невиліковні
показати весь коментар
30.04.2024 21:54 Відповісти
"Разрушители мифов. Возвращение!"
Йдіть ви нах@й швидким і широким кроком! З державою-шулером, державою-аферистом особисто у мене немає ані найменшого бажання мати справи назавжди!
Якщо хтось хоче зіграти в наперстки - будь ласка, ваша воля. Тільки потім не жалійтеся.
показати весь коментар
30.04.2024 20:48 Відповісти
показати весь коментар
30.04.2024 20:51 Відповісти
Через масовий приїзд чоловіків з-за кордону мусять дати взад)))) влада 🤡🤡🤡. Жаль зебидлоботів, вони так надіялись що приїдуть всі захищати їх дупу, поки вони тут коментарі в підтримку дєрьмака строчать
показати весь коментар
30.04.2024 20:55 Відповісти
Ну. Крали крали, країну прфукали а тепер тішаться марн ми надіями...
показати весь коментар
30.04.2024 21:56 Відповісти
Ми - не всрались , це просто шоколад ....
показати весь коментар
30.04.2024 20:56 Відповісти
Самі себе заспокоюють. )))

показати весь коментар
30.04.2024 21:06 Відповісти
А потом..

-Это не Я!

-Это не Я!

-Это не Я!
показати весь коментар
30.04.2024 21:23 Відповісти
А для мажорів які виїхали?
показати весь коментар
30.04.2024 21:08 Відповісти
Ви реально думаєте що мажор не "порішає" собі паспорт? Тим більше український?
показати весь коментар
30.04.2024 22:18 Відповісти
Викручується зелене міністерство? Пізно, всі зрозуміли його намери. Не потрібно вмикати задню.
показати весь коментар
30.04.2024 21:09 Відповісти
Не влада , а зграя бездарів і недоумків.
показати весь коментар
30.04.2024 21:10 Відповісти
Брешуть, падлюки . В постанові Кабміну від 23.04.2024 #443 ці підараси прямо написали, що пересилання паспортів чоловіків 18-60 до консульських установ не здійснюється (крім тих чоловіків, яким вони дозволили виїжджати за кордон, так ніби ст. 23 Закону про мобілізацію регулює порядок виїзду за кордон).
ЖОДНОГО СЛОВА про "уточнення військово-облікових даних". Тобто навіть якщо чоловік якось уточнить свої дані в ТЦК через консульство чи електронний кабінет - ніхто йому закордонний паспорт у консульстві не видасть, бо в постанові цих дебілів нічого про це не написано. Розвод на вищому державному рівні
показати весь коментар
30.04.2024 21:17 Відповісти
Отут читайте реальний текст постанови:https://biz.ligazakon.net/news/227261_u-mzs-rozyasnili-zmni-shchodo-vidach-pasportv-cholovkam-za-kordonom
ніколи не вірте нічому, крім офіційних документів
показати весь коментар
30.04.2024 21:20 Відповісти
Що трактувати по-різному??? В постанові немає жодного слова про те, що після уточнення військово-облікових даних у ТЦК паспорт видадуть у консульстві. Це просто вигадка чиновників, щоб заманювати людей на військовий облік. Свідома брехня на вищому державному рівні
показати весь коментар
01.05.2024 00:55 Відповісти
Скільки можна мусолити чоловікам що втекли за кордон треба повертатись захищати Батьківщину. Ті хто свідомі самі повернулись. До тих хто не свідомй приймають міри і це правильно. Держава має право. Нічо тих хто втекли за кордоном швидко приучать до порядку.
показати весь коментар
30.04.2024 21:40 Відповісти
Раби мають бути в стійлі!!!!!
показати весь коментар
30.04.2024 21:45 Відповісти
Конституцію читав , придурок ? У кожній країні чоловіки - захисники держави. В Ізраїлі й жінки. Ковідіот.
показати весь коментар
30.04.2024 23:32 Відповісти
Так-то ковідіот і нечитатель конституції Ви. Ознайомтеся, матеріал 9 класу, вивчіть напам'ять.
Стаття 17

Захист суверенітету і територіальної цілісності України, забезпечення її економічної та інформаційної безпеки є найважливішими функціями держави, справою всього Українського народу.
Стаття 65

Захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, шанування її державних символів є обов'язком громадян України.
Країна некомпетентних клоунів
показати весь коментар
01.05.2024 00:28 Відповісти
Бздун а
показати весь коментар
01.05.2024 01:00 Відповісти
По темі є щось? 🤡
показати весь коментар
01.05.2024 01:05 Відповісти
Так.



Реєстрація: 27.04.2024
показати весь коментар
01.05.2024 01:30 Відповісти
І що, вам це заважає Конституцію України вивчити, ковідіот?))))
показати весь коментар
01.05.2024 01:32 Відповісти
Ахах, так ти зареєстроване в 2023🤡🤡🤡🤡, понабирають на зебидлоферму по оголошенню))))
показати весь коментар
01.05.2024 01:33 Відповісти
ст.8 Конституции Украины - в Украине признается и действует ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА, и она является нормой ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ!

НЕ обязанностей, НЕ законов и даже НЕ ст.65, а ПРАВА!!!!
НЕТ НИКАКИХ обязанностей, пока не реализованы ПРАВА!!!
показати весь коментар
01.05.2024 23:05 Відповісти
Ви помиляєтеся, не має держава такого права...
показати весь коментар
30.04.2024 22:20 Відповісти
В какой бригаде служишь, воин?
показати весь коментар
01.05.2024 00:20 Відповісти
Юрисдикция Украина за её пределами НЕ ДЕЙСТВУЕТ и НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ на тех кто ща рубежом!!.
показати весь коментар
01.05.2024 23:06 Відповісти
Мало того, что государство не выполняет свою функцию, так еще и на бабки кинуло, как всегда: деньги за услуги взяли, услуги не оказали, деньги не вернули. ******, а не страна.
показати весь коментар
30.04.2024 21:42 Відповісти
Ну брешеш же, троль кацапський. Якщо не отримав консульську послугу дається рік на повернення грошей. Сходи напиши заяву в посольство і тобі повернуть. Даун.
показати весь коментар
30.04.2024 23:35 Відповісти
Не береши троль зеленый.

Как вернуть деньги за консульские услуги за границей

Многие возмутившиеся решением правительства отметили, что уже оплатили немалые деньги за консульские услуги за рубежом.

Адвокат Ростислав Кравец отмечает: вернуть деньги можно только по решению суда.

https://vikna.tv/ru/dlia-tebe/novyny-********/prekrashhenie-konsulskih-uslug-dlya-****************-za-graniczej-chto-delat/
показати весь коментар
30.04.2024 23:42 Відповісти
А суд у тебя не примет ничего, у тебя документов нет. Да и суд в Украине находится.
показати весь коментар
30.04.2024 23:43 Відповісти
Твій адвокат такий же кацап, як і ти. Порядком надання консульських послуг у наших зду передбачено, що максимальний термін звернення для повернення коштів - рік. Якщо напишеш заяву пізніше , то не повернуть. А що в расісі нормально платити за те, що не отримав ?
показати весь коментар
01.05.2024 00:08 Відповісти
Я украинец в хз каком поколении. Мои предки - Запорожские козаки. А вот ты тролль.
показати весь коментар
01.05.2024 01:33 Відповісти
Ти тпровокатор на службі у Х@ йла , а не українець
показати весь коментар
01.05.2024 07:21 Відповісти
Однозначно, это я подкупил консульства, чтобы они кинули украинцев. Потом подкупил адвоката, чтобы он соврал. А потом украинские СМИ, чтобы они врали. Вот ты у нас правдоруб и настоящий патриот. Даже по флагу ясно, что с фронта пишешь.
показати весь коментар
01.05.2024 09:45 Відповісти
Ти перекручуєш факти і працюєш по методичці, кацапотроль .
показати весь коментар
01.05.2024 10:00 Відповісти
Тролль - это ты. Ты тут врешь. А пишу правду с пруфами. Так что ты тпровокатор на службі у Х@ йла.
показати весь коментар
01.05.2024 10:04 Відповісти
Скажи: «Паляниця », козаче
показати весь коментар
01.05.2024 12:14 Відповісти
Конститція не порушена - вона призупинена. Нікого не нагадує?
Процитую слова зелідора:
«Если верить главным новостям России, то россияне наконец-то отодвигают свои войска от границы с Украиной, однако, если верить слухам, то российские войска стоят на границе, просто украинскую границу немножко отодвигают вперед».
Стиль той самий на мій погляд!
показати весь коментар
30.04.2024 21:43 Відповісти
ну як оціх телепнів брати у ЄС?
показати весь коментар
30.04.2024 21:57 Відповісти
Так саме ви говорили про безвіз)))
показати весь коментар
01.05.2024 10:01 Відповісти
Мы все поняли, просто техническая пауза. А мы просто с сыном пошли на 5ти-летнюю визу подаваться. С возможностью через 3 года получить гражданство другой страны. Паспорта действительные, справки ещё зимой получили для визы, но после отбоя в комитете обороны ВР, решили не подаваться. Теперь понятно, что имеем дело с наперсточниками.
показати весь коментар
30.04.2024 21:58 Відповісти
Тетяно, Вам з сином загрожує мобілізація? Ч
показати весь коментар
30.04.2024 23:37 Відповісти
закономірність "зелених зрадників"Своїми діями і заявами обгадити Україну.після чого спроба пояснити і оправдатися.що сморід не від них..Тут і рашистської пропоганди не потрібно" слуги" успішно самі впораються.правда під керівництвом фсб
показати весь коментар
30.04.2024 23:06 Відповісти
Але ж гарно написали . Але ж паспорти по якій причині не видають готові? Яка технічна підготовка потрібна, щоб видати просто паспорт? Ох, довбані клоуни-брехуни
показати весь коментар
01.05.2024 00:29 Відповісти
Гей , кацапня! Замість того, щоб пастися наЦензорі, ідіть робити селфі на мосту. Атакамс наближаються !
показати весь коментар
01.05.2024 07:43 Відповісти
Это:

-дискриминация по половому признаку;

- дискриминация по признаку возраста;

- дискриминация по признаку; принадлежности к определенной социальной группе;
- государства ОБЯЗАНЫ выдать КАЖДОМУ своему гражданину ПАСПОРТ и единственным условием для выдачи паспорта есть наличие ГРАЖДАНСТВА !

- нарушение международного права! ( так как юрисдикция Украины НЕ ДЕЙСТВУЕТ за её пределами!Граждане находящиеся за рубежом не подпадают под действие украинского законодательства! Международное право имеет ВЫСШУЮ ЮРИДИЧЕСКУЮ СИЛУ над национальным законодательством! ).
показати весь коментар
01.05.2024 22:57 Відповісти
 
 