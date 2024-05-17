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Новини
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МЗС відновлює надання консульських послуг для чоловіків за кордоном за умови пред’явлення військово-облікових документів

черга на отримання закордонного паспорта в ДП Докумнет у Варшаві

Закордонні дипломатичні установи України із 18 травня відновлять прийом заяв на вчинення консульських дій чоловікам призовного віку, що був призупинений 23 квітня.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС.

Як пояснили в МЗС, з 18 травня чоловіки віком 18-60 років, які перебувають/проживають за кордоном, мають можливість подати заяви на отримання консульських послуг. Згідно з новим законодавством, поряд із документами, які необхідні для отримання обраної консульської послуги, такі заявники мають також подати свій військово-обліковий документ у паперовому (ВОД) або електронному вигляді (е-ВОД).

При цьому паперовий документ можна буде подавати лише до початку роботи електронного кабінету призовника, в якому кожен зможе самостійно сформувати електронний документ.

Паперовим військово-обліковим документом є посвідчення про приписку до призовної дільниці (видається призовникам) або військовий квиток чи тимчасове посвідчення військовозобов’язаного (видається військовозобов’язаним).

е-ВОД - це електронний документ, який відображається у застосунку на смартфоні користувача та містить перевірені дані з Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів. Починаючи з 18 червня його можна буде сформувати самостійно після актуалізації власних даних в електронному кабінеті призовника. Зісканувавши код зі смартфона заявника консул зможе у режимі реального часу отримати підтвердження актуальності військово-облікових даних заявника та можливості отримати консульську послугу.

Також читайте: Кулеба про зупинку прийому документів за кордоном: "Перебування за кордоном не звільняє громадянина від обов’язків перед Батьківщиною"

Також громадянин України може скористатися тимчасовою альтернативною опцією: стати на тимчасовий консульський облік чи оновити свої дані консульського обліку, і тоді подати заяву на отримання консульської послуги, не маючи електронного чи паперового військово-облікового документа.

Паперовий чи електронний військово-обліковий документ для отримання консульських послуг можна не подавати у трьох випадках.

  • По-перше, якщо йдеться про оформлення посвідчення особи на повернення в Україну (т.зв. "білий паспорт")
  • По-друге, коли консульська дія вчиняється в інтересах дитини, другий з батьків якої є іноземцем або особою без громадянства
  • По-третє, якщо за консульською послугою звертається арештований або позбавлений волі заявник.

Читайте також: Рішення Кабміну щодо зміни порядку видачі паспортів чоловікам стосується тільки послуг ДП "Документ", - МЗС

Призупинення консульських послуг для українців за кордоном

23 квітня ДП "Документ" припинило видачу документів за кордоном "з технічних причин".

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що головним пріоритетом зараз є захист України від знищення. А перебування за кордоном не звільняє громадянина від обов’язків перед Батьківщиною.

В МЗС пояснили, що надання консульських послуг обмежено тимчасово. Його обіцяють відновити відповідно до змін у законодавстві щодо військового обліку.

24 квітня Кабінет Міністрів заборонив пересилати паспорти чоловіків віком від 18 до 60 років за кордон. Іх можна отримати тільки в Україні. Як пояснили в МЗС, це стосується тільки послуг ДП "Документ".

6 травня ДП "Документ" повідомило про відновлення видачи готових документів за кордоном.

Автор: 

закордонний паспорт (185) МЗС (4109) посольство України (284)


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Топ коментарі
+16
Притрушений, ти вже остограмився бачу і мужно кинувся в бій на свому пропердженому дивані, правда на захід ,а не в бік кацапів🤣
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17.05.2024 20:11
+13
мудаче, я тобі сотий раз повторювати не буду щодо себе і про тебе. ти й так знаєш ціну собі, але однак запитаю тут ще раз (вже питав тебе, рагуля): ти в ТЦК вже був, чи може вже у військах, чи може на фронті чи аж на нулі може? а якщо ні, то закрий хавало, гнидо, ти не маєш права навіть справжнім ухилянтам щось ляпати, не те що таким, як я.
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17.05.2024 20:12
+13
а я зараз тебе запитаю - ти гнидо воювало можливо, чи хоча б зброю тримало в руках? чи тільки сраку дермаково-подляцькій шушері лижеш? І закрийся, бо на відміну від тебе, всього такого у броні я був 300 і 400 і останнє дає взнаки ще й зараз і як сказали лікарі - то все твоє до фінішу. тому пішов ти на
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17.05.2024 20:21
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Хороша спроба
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17.05.2024 19:34 Відповісти
Розшифрую ваше повідомлення. Хороша спроба товаришу воєнком. Але фіг вам, а не нова вілла в Іспанії.
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17.05.2024 19:43 Відповісти
Радистка Кет курить )
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17.05.2024 19:52 Відповісти
"Також громадянин України може скористатися тимчасовою альтернативною опцією: стати на тимчасовий консульський облік чи оновити свої дані консульського обліку, і тоді подати заяву на отримання консульської послуги, не маючи електронного чи паперового військово-облікового документа." --- а я думав, коли ж випливе справжня мета цього ґвалту )))
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17.05.2024 19:36 Відповісти
Клоун, ти з'****** з України, то нахєр тобі послуги від ненависної тобі країни. Іди вже гвалтуй унітази у турецькій забігайлівці.
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17.05.2024 20:08 Відповісти
Притрушений, ти вже остограмився бачу і мужно кинувся в бій на свому пропердженому дивані, правда на захід ,а не в бік кацапів🤣
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17.05.2024 20:11 Відповісти
притрушений - буде твоє нове поганяло на цьому форумі, бо сцикливий мамкин ухилянт, вже всім приїлося.
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17.05.2024 20:18 Відповісти
мудаче, я тобі сотий раз повторювати не буду щодо себе і про тебе. ти й так знаєш ціну собі, але однак запитаю тут ще раз (вже питав тебе, рагуля): ти в ТЦК вже був, чи може вже у військах, чи може на фронті чи аж на нулі може? а якщо ні, то закрий хавало, гнидо, ти не маєш права навіть справжнім ухилянтам щось ляпати, не те що таким, як я.
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17.05.2024 20:12 Відповісти
"мудаче" - твоєї мамки синок. Будеш в Україні тоді будеш задавати мені такі питання. А так ти звичайний "мудаче"
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17.05.2024 20:16 Відповісти
а я зараз тебе запитаю - ти гнидо воювало можливо, чи хоча б зброю тримало в руках? чи тільки сраку дермаково-подляцькій шушері лижеш? І закрийся, бо на відміну від тебе, всього такого у броні я був 300 і 400 і останнє дає взнаки ще й зараз і як сказали лікарі - то все твоє до фінішу. тому пішов ти на
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17.05.2024 20:21 Відповісти
Кукурікнуло з під жінчиної спідниці недорозуміння,яке шукає кого відправити самість себе воювати, поки воно начиняється пивасом
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17.05.2024 20:26 Відповісти
Цікаво що робити тим хто на постійному консульському обліку(МПЖ ще називають), які до них пастки будуть і жо якого військомату їм скажуть приписуватись
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17.05.2024 20:08 Відповісти
Супер! Всіх, хто незаконно змився (система шлях, відрядження і т.і) подати на розшук і повернути!
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17.05.2024 19:39 Відповісти
Ну якщо у ланці є людина( консул що відсканує)- тоді ніяякої реальної заборони неіснує. За гроші будь- який консул правильно одсканує
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17.05.2024 19:39 Відповісти
Як завжди зіпсували повітря в міжнародному форматі що зелені що святий той, кого тут прийнято тільки хвалити, а тепер щось белькочуть. Ну тупиє.
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17.05.2024 19:42 Відповісти
Теж саме чекає і банківські картки. Щоб далі користуватися банківською карткою, треба буде принести до банку військовий квиток.
Тобто, до паспорту і коду, добавлять ще і квиток.
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17.05.2024 19:42 Відповісти
Всім пофігу. З громадянства виписують вже не чекаючи указу бубочки.
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17.05.2024 19:46 Відповісти
З громадянства без боневтіка не можуть "виписати", а ось надати нове можуть. Це трохи різне, але напрямок зрозумілий
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17.05.2024 22:26 Відповісти
Я таки починаю не те що замислюватись, а вже майже переконуюсь, що нас не просто так заганяють у цифровий світ... навіть після того, як доведено ненадійність програмних кодів цих всіх склепаних на скору руку програмульок!
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17.05.2024 19:49 Відповісти
поясніть будь ласка, а в чому проблема онлайн за кордоном обновити свої данні? Чому так волають? Ніхто ж не притягне насильно в Україну бубочек, яких мама не для війни народила. Так страшно, що й на кнопочку у телефоні не нажмуть.
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17.05.2024 19:50 Відповісти
Ви мабуть вчора народилися. Коли даєш адресу на неї приходить повістка і неважливо де людина хоч на Марсі. Достатньо криміналізувати неявку і ось готовий привід подати в міжнародний розшук.
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17.05.2024 19:53 Відповісти
Не зовсім так, адже з точки зору законодавства, наприклад, Німеччини людина не порушила жодних законів. От візьмем наприклад петуШарія, який в Україні під слідством, але Іспанія його і не думала видавати. Те ж саме буде і з чоловіками за кордоном. Тим більше, що подібне переслідування вже можна вважати політичним, і просити будь-де в світі політичного притулку. І повірте, дадуть
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17.05.2024 19:57 Відповісти
Ідея у тому, щоб виписати штраф і накласти арешт на майно. Кому нічого втрачати, ніяких важелів впливу немає
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17.05.2024 22:31 Відповісти
і чудово
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17.05.2024 23:21 Відповісти
Щоб витягнути рибку з води, спочатку треба щоб вона заковтнула гачок, а решта - справа техніки.
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17.05.2024 19:54 Відповісти
Проблема в тому, що це "поки що" немає електроних повісток на ВЛК. Але ж ніхто не забороняє нашим розумникам виписати виклик на ВЛК з-за кордону кудись в Херсонську область, чи в Харків. І, як Ви розумієте, людина туди не поїде, а це вже буде привід впаяти штраф, потім після невиплати штрафа - суд, виконавча служба і нарешті арешт майна. Для цього все і робиться, щоб черговий воєнком собі майна "надибав" навіть не беручи хабаря
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17.05.2024 20:00 Відповісти
Як це немає...Они уже объявили,что после уточнения данных,в личный кабинет может прийти повестка на прохождение ВЛК...Я вчера в аналогичной теме спрашивал,зачем тогда обновлять данные тем кто за границей...Потому как им прийдет вызов на ВЛК,они не прибыли-штраф автоматом 17тыс...Заехал потом в Украину на Пасху допустим могилы родычей проведать,а назад уже и не выпустят-должник...Я уже не говорю о том что штрафом может быть несколько и начнут подавать взыскания в испонительную службу с арестом майна...Приезжай тогда,судись-раз недоволен...Вот в чем вопрос..
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17.05.2024 20:18 Відповісти
вам их жалко? пусть платят
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17.05.2024 23:22 Відповісти
У меня обостренное чувство справедливости А справедливостью и адекватными законами,здесь к сожалению и не пахнет
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17.05.2024 23:38 Відповісти
в чем несправедливость? все справедливо
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18.05.2024 00:29 Відповісти
Победа разума над здравым смыслом,это все равно что кинуть бомбу в демографическую яму.
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17.05.2024 19:54 Відповісти
Навіщо туловіща , які не збираються повертатися в Україну консульські послуги? Ідіть у російське посольство - там вам видадуть паспорт "нормальної країни" і забудете Україну як страшний сон.
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17.05.2024 20:12 Відповісти
Мабуть людині, яка не знає, що в українській нема слова "туловіще", кацапська філія ФСБ за кордоном ближче ніж українське консульство. У кацапів тут порад не питають, їм дорога у напрямку підводного крейсера.
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17.05.2024 22:41 Відповісти
Так їм треба, то е мусор
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17.05.2024 20:21 Відповісти
Як добре що нормальні люди виїхали з того пекла і зараз не живуть з таким чудом як ти.
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17.05.2024 22:46 Відповісти
Уклонисти, ваші паспорти стануть аркушем паперу, ви будете на рівнині з біженцями з Африки. А вони спритнiши, як отримувати допомогу, та нiчого не робити.
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17.05.2024 21:39 Відповісти
Ще один знавець біженців і української з кацапським акцентом. Вчи мову, бо грошей не отримаєш від кураторів
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17.05.2024 22:45 Відповісти
Що за висер ти написав, ухилянт то українець, а хто за мобілізацію то кацап, у вас ботоферма зовсім з глузду з'їхала.
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21.05.2024 03:45 Відповісти
Коро ты в Украине будете завидовать африканским беженцам в Европе...
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18.05.2024 01:32 Відповісти
Ідіть на₴#й
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17.05.2024 22:17 Відповісти
задля гарматного м'яса країна не боіться бути дурепою в глазах міжнародного суспільства
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17.05.2024 23:23 Відповісти
затасуйте свої консульські послуги собі в очко
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17.05.2024 23:56 Відповісти
 
 