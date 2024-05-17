МЗС відновлює надання консульських послуг для чоловіків за кордоном за умови пред’явлення військово-облікових документів

Закордонні дипломатичні установи України із 18 травня відновлять прийом заяв на вчинення консульських дій чоловікам призовного віку, що був призупинений 23 квітня.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС.

Як пояснили в МЗС, з 18 травня чоловіки віком 18-60 років, які перебувають/проживають за кордоном, мають можливість подати заяви на отримання консульських послуг. Згідно з новим законодавством, поряд із документами, які необхідні для отримання обраної консульської послуги, такі заявники мають також подати свій військово-обліковий документ у паперовому (ВОД) або електронному вигляді (е-ВОД).

При цьому паперовий документ можна буде подавати лише до початку роботи електронного кабінету призовника, в якому кожен зможе самостійно сформувати електронний документ.

Паперовим військово-обліковим документом є посвідчення про приписку до призовної дільниці (видається призовникам) або військовий квиток чи тимчасове посвідчення військовозобов’язаного (видається військовозобов’язаним).

е-ВОД - це електронний документ, який відображається у застосунку на смартфоні користувача та містить перевірені дані з Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів. Починаючи з 18 червня його можна буде сформувати самостійно після актуалізації власних даних в електронному кабінеті призовника. Зісканувавши код зі смартфона заявника консул зможе у режимі реального часу отримати підтвердження актуальності військово-облікових даних заявника та можливості отримати консульську послугу.

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Також громадянин України може скористатися тимчасовою альтернативною опцією: стати на тимчасовий консульський облік чи оновити свої дані консульського обліку, і тоді подати заяву на отримання консульської послуги, не маючи електронного чи паперового військово-облікового документа.

Паперовий чи електронний військово-обліковий документ для отримання консульських послуг можна не подавати у трьох випадках.

По-перше, якщо йдеться про оформлення посвідчення особи на повернення в Україну (т.зв. "білий паспорт")

По-друге, коли консульська дія вчиняється в інтересах дитини, другий з батьків якої є іноземцем або особою без громадянства

По-третє, якщо за консульською послугою звертається арештований або позбавлений волі заявник.

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Призупинення консульських послуг для українців за кордоном

23 квітня ДП "Документ" припинило видачу документів за кордоном "з технічних причин".

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що головним пріоритетом зараз є захист України від знищення. А перебування за кордоном не звільняє громадянина від обов’язків перед Батьківщиною.

В МЗС пояснили, що надання консульських послуг обмежено тимчасово. Його обіцяють відновити відповідно до змін у законодавстві щодо військового обліку.

24 квітня Кабінет Міністрів заборонив пересилати паспорти чоловіків віком від 18 до 60 років за кордон. Іх можна отримати тільки в Україні. Як пояснили в МЗС, це стосується тільки послуг ДП "Документ".

6 травня ДП "Документ" повідомило про відновлення видачи готових документів за кордоном.