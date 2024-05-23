На Харьковщине две сотрудницы миграционной службы потребовали взятку за беспрепятственное изготовление загранпаспорта, - Нацполиция
Начальница одного из отделов госмиграционной службы Харьковской области и ее подчиненная требовали и получали деньги за беспрепятственное оформление паспорта для выезда за границу. В случае отказа платить, запугивали созданием искусственных преград в оформлении документов.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила в Департаменте внутренней безопасности Национальной полиции Украины
"Оперативники Харьковского управления Департамента внутренней безопасности Нацполиции установили причастность начальницы одного из отделов госмиграционной службы Харьковщины и ее подчиненной к неправомерным действиям", - говорится в сообщении.
Злоумышленницы, используя свои полномочия, требовали деньги за беспрепятственное оформление паспорта для выезда за границу. Если люди не соглашались платить, запугивали, что создадут препятствия в оформлении документов.
"Правоохранители задокументировали факт получения денег фигурантками во время очередной сделки. Собрав достаточно доказательств, следователи полиции Харьковщины объявили сообщницам подозрения по ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины", - рассказали в Департаменте.
Кроме этого удалось установить еще несколько аналогичных фактов. Злоумышленницам грозит до 10 лет заключения.
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Безкарність привладних, породжує КРИВАВІ наслідки…
І про твоє дебільне питання про ту "ковдру" - вона хоч була! І це був початок, яких вата і зебуїни миттєво зупинили в 19-му. До речі, ця "ковдра" ще й досі тягнеться(вже ***** 5 років твої любимці при владі!!). Так шо, уйобок, вчи матчасть і не з'їжжай в "патріотизм" - на цьому ресурсі ти вже гарно засвітився, товарісЧь. Завдяки таким ватанам, як ти, вся Україна зараз харкає кров'ю, а ти тут корчиш з себе патріота. Школота ти був, є і завжди будеш.
А ці паскуди певно не вчилися хрестиянській етиці і маючи посади вимагали більше ніж по закону. Якщо їх не просто звільнять а ще й посадять, то буде справедливо згідно закону і з точки зору нашої (а не їхньої) етики.
"На Одещині судитимуть працівника Державної міграційної служби, який вимагав хабар за підтвердження дітям громадянства України. Встановлено, що службовець вимагав $3000 за не створення штучних перепон при оформленні та видачі довідок про підтвердження громадянства України 5 дітям, батьком яких є іноземець. Під час передачі хабаря держслужбовця затримали. Наразі його відсторонено від займаної посади."