На Харьковщине две сотрудницы миграционной службы потребовали взятку за беспрепятственное изготовление загранпаспорта, - Нацполиция

Начальница одного из отделов госмиграционной службы Харьковской области и ее подчиненная требовали и получали деньги за беспрепятственное оформление паспорта для выезда за границу. В случае отказа платить, запугивали созданием искусственных преград в оформлении документов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила в Департаменте внутренней безопасности Национальной полиции Украины

"Оперативники Харьковского управления Департамента внутренней безопасности Нацполиции установили причастность начальницы одного из отделов госмиграционной службы Харьковщины и ее подчиненной к неправомерным действиям", - говорится в сообщении.

Злоумышленницы, используя свои полномочия, требовали деньги за беспрепятственное оформление паспорта для выезда за границу. Если люди не соглашались платить, запугивали, что создадут препятствия в оформлении документов.

"Правоохранители задокументировали факт получения денег фигурантками во время очередной сделки. Собрав достаточно доказательств, следователи полиции Харьковщины объявили сообщницам подозрения по ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины", - рассказали в Департаменте.

Кроме этого удалось установить еще несколько аналогичных фактов. Злоумышленницам грозит до 10 лет заключения.

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