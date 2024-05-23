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На Харьковщине две сотрудницы миграционной службы потребовали взятку за беспрепятственное изготовление загранпаспорта, - Нацполиция

ДВБ Нацполіції

Начальница одного из отделов госмиграционной службы Харьковской области и ее подчиненная требовали и получали деньги за беспрепятственное оформление паспорта для выезда за границу. В случае отказа платить, запугивали созданием искусственных преград в оформлении документов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила в Департаменте внутренней безопасности Национальной полиции Украины

"Оперативники Харьковского управления Департамента внутренней безопасности Нацполиции установили причастность начальницы одного из отделов госмиграционной службы Харьковщины и ее подчиненной к неправомерным действиям", - говорится в сообщении.

Злоумышленницы, используя свои полномочия, требовали деньги за беспрепятственное оформление паспорта для выезда за границу. Если люди не соглашались платить, запугивали, что создадут препятствия в оформлении документов.

"Правоохранители задокументировали факт получения денег фигурантками во время очередной сделки. Собрав достаточно доказательств, следователи полиции Харьковщины объявили сообщницам подозрения по ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины", - рассказали в Департаменте.

Кроме этого удалось установить еще несколько аналогичных фактов. Злоумышленницам грозит до 10 лет заключения.

Также смотрите: Одессит пытался за $8 тыс. договориться с пограничником, чтобы переправить "клиента" в Молдову, - Госпогранслужба. ФОТО

дбв,нацполіції

Автор: 

взятка (6154) загранпаспорт (199) Нацполиция (16437)


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Топ комментарии
+4
Це у них в крові, підсвідомо!!
Безкарність привладних, породжує КРИВАВІ наслідки…
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23.05.2024 11:13
+3
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23.05.2024 11:07
+2
А хіба Вовчанськ далеко ? Які проблеми.
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23.05.2024 11:19
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23.05.2024 11:07 Ответить
Це у них в крові, підсвідомо!!
Безкарність привладних, породжує КРИВАВІ наслідки…
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23.05.2024 11:13 Ответить
А хіба Вовчанськ далеко ? Які проблеми.
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23.05.2024 11:19 Ответить
Співробітниці ж не лисі? - значить все иде по накатаніи
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23.05.2024 11:19 Ответить
Ось такі і голосували за ЗЕ, бо жити по законам європейської країни їм ніяк не подобається - не буде ніякої бази для примусу дати хабар. Тому і...з'їли всіх, хто примушував жити по закону, а не "па панятіям".
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23.05.2024 11:37 Ответить
нагадай "картата ковдра Насірова" в якому році була?
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23.05.2024 11:51 Ответить
Шо, позеленілий, тобі все покою немає, все гівенця підкидуєш? Мабуть тебе, убогого, і зараз все влаштовує. Хоча, кацапам же ж завжди "какаразніца".
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23.05.2024 13:51 Ответить
Сер Гєй, а можна "висратись" не просто так, а в контексті мого питання? Зважаючи на твій ІР (навіть не пишу що ухилянт) буде вельми цікаво
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23.05.2024 17:31 Ответить
Товаріщ Степанов, іді ...за своїм корабльом! Так зрозуміліше?
І про твоє дебільне питання про ту "ковдру" - вона хоч була! І це був початок, яких вата і зебуїни миттєво зупинили в 19-му. До речі, ця "ковдра" ще й досі тягнеться(вже ***** 5 років твої любимці при владі!!). Так шо, уйобок, вчи матчасть і не з'їжжай в "патріотизм" - на цьому ресурсі ти вже гарно засвітився, товарісЧь. Завдяки таким ватанам, як ти, вся Україна зараз харкає кров'ю, а ти тут корчиш з себе патріота. Школота ти був, є і завжди будеш.
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23.05.2024 18:37 Ответить
який ти порожній, навіть шкода але сміливий! шкода що віртуальний
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23.05.2024 18:59 Ответить
дуже давно на території підвладній римській імперії місцеві жителі ненавиділи митників, що збирали мито в казну риму. І от один митар прийшов до Вчителя і питає: мене всі вважають грішником і ненавидять. що мені зробити аби я не відчував мук совісті. На що йому Вчитель відповів: бери з людей лиш те, що тобі наказано по службі твоїй і ні шелягом більше. І ти чистий будеш перед Творцем.
А ці паскуди певно не вчилися хрестиянській етиці і маючи посади вимагали більше ніж по закону. Якщо їх не просто звільнять а ще й посадять, то буде справедливо згідно закону і з точки зору нашої (а не їхньої) етики.
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23.05.2024 11:50 Ответить
Випадковість? Ні! Система!
"На Одещині судитимуть працівника Державної міграційної служби, який вимагав хабар за підтвердження дітям громадянства України. Встановлено, що службовець вимагав $3000 за не створення штучних перепон при оформленні та видачі довідок про підтвердження громадянства України 5 дітям, батьком яких є іноземець. Під час передачі хабаря держслужбовця затримали. Наразі його відсторонено від займаної посади."
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23.05.2024 11:55 Ответить
Корупцію влада хоче зберегти понад усе.
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23.05.2024 12:30 Ответить
 
 