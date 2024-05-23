УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5351 відвідувач онлайн
Новини
1 917 13

На Харківщині дві співробітниці міграційної служби вимагали хабар за безперешкодне виготовлення закордонного паспорта, - Нацполіція

ДВБ Нацполіції

Начальниця одного з відділів держміграційної служби Харківської області та її підлегла вимагали та отримували гроші за безперешкодне оформлення паспорта для виїзду за кордон. У разі відмови платити, залякували створенням штучних перепон в оформленні документів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила у Департаменті внутрішньої безпеки Національної поліції України

"Оперативники Харківського управління Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції встановили причетність начальниці одного з відділів держміграційної служби Харківщини та її підлеглої до неправомірних дій", - йдеться в повідомленні.

Зловмисниці. використовуючи свої повноваження, вимагали гроші за безперешкодне оформлення паспорта для виїзду за кордон. Якщо люди не погоджувалися платити, залякували, що створять перешкоди в оформленні документів.

"Правоохоронці задокументували факт отримання грошей фігурантками під час чергової оборудки. Зібравши достатньо доказів, слідчі поліції Харківщини оголосили спільницям підозри за ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України", - розповіли у Департаменті.

Окрім цього вдалося встановити ще декілька аналогічних фактів. Зловмисницям загрожує до 10 років ув’язнення.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Одесит намагався за $8 тис. домовитися з прикордонником, щоб переправити "клієнта" до Молдови, - Держприкордонслужба. ФОТО

дбв,нацполіції

Автор: 

хабар (4696) закордонний паспорт (185) Нацполіція (15142)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+4
Це у них в крові, підсвідомо!!
Безкарність привладних, породжує КРИВАВІ наслідки…
показати весь коментар
23.05.2024 11:13
+3
показати весь коментар
23.05.2024 11:07
+2
А хіба Вовчанськ далеко ? Які проблеми.
показати весь коментар
23.05.2024 11:19
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
23.05.2024 11:07 Відповісти
Це у них в крові, підсвідомо!!
Безкарність привладних, породжує КРИВАВІ наслідки…
показати весь коментар
23.05.2024 11:13 Відповісти
А хіба Вовчанськ далеко ? Які проблеми.
показати весь коментар
23.05.2024 11:19 Відповісти
Співробітниці ж не лисі? - значить все иде по накатаніи
показати весь коментар
23.05.2024 11:19 Відповісти
Ось такі і голосували за ЗЕ, бо жити по законам європейської країни їм ніяк не подобається - не буде ніякої бази для примусу дати хабар. Тому і...з'їли всіх, хто примушував жити по закону, а не "па панятіям".
показати весь коментар
23.05.2024 11:37 Відповісти
нагадай "картата ковдра Насірова" в якому році була?
показати весь коментар
23.05.2024 11:51 Відповісти
Шо, позеленілий, тобі все покою немає, все гівенця підкидуєш? Мабуть тебе, убогого, і зараз все влаштовує. Хоча, кацапам же ж завжди "какаразніца".
показати весь коментар
23.05.2024 13:51 Відповісти
Сер Гєй, а можна "висратись" не просто так, а в контексті мого питання? Зважаючи на твій ІР (навіть не пишу що ухилянт) буде вельми цікаво
показати весь коментар
23.05.2024 17:31 Відповісти
Товаріщ Степанов, іді ...за своїм корабльом! Так зрозуміліше?
І про твоє дебільне питання про ту "ковдру" - вона хоч була! І це був початок, яких вата і зебуїни миттєво зупинили в 19-му. До речі, ця "ковдра" ще й досі тягнеться(вже ***** 5 років твої любимці при владі!!). Так шо, уйобок, вчи матчасть і не з'їжжай в "патріотизм" - на цьому ресурсі ти вже гарно засвітився, товарісЧь. Завдяки таким ватанам, як ти, вся Україна зараз харкає кров'ю, а ти тут корчиш з себе патріота. Школота ти був, є і завжди будеш.
показати весь коментар
23.05.2024 18:37 Відповісти
який ти порожній, навіть шкода але сміливий! шкода що віртуальний
показати весь коментар
23.05.2024 18:59 Відповісти
дуже давно на території підвладній римській імперії місцеві жителі ненавиділи митників, що збирали мито в казну риму. І от один митар прийшов до Вчителя і питає: мене всі вважають грішником і ненавидять. що мені зробити аби я не відчував мук совісті. На що йому Вчитель відповів: бери з людей лиш те, що тобі наказано по службі твоїй і ні шелягом більше. І ти чистий будеш перед Творцем.
А ці паскуди певно не вчилися хрестиянській етиці і маючи посади вимагали більше ніж по закону. Якщо їх не просто звільнять а ще й посадять, то буде справедливо згідно закону і з точки зору нашої (а не їхньої) етики.
показати весь коментар
23.05.2024 11:50 Відповісти
Випадковість? Ні! Система!
"На Одещині судитимуть працівника Державної міграційної служби, який вимагав хабар за підтвердження дітям громадянства України. Встановлено, що службовець вимагав $3000 за не створення штучних перепон при оформленні та видачі довідок про підтвердження громадянства України 5 дітям, батьком яких є іноземець. Під час передачі хабаря держслужбовця затримали. Наразі його відсторонено від займаної посади."
показати весь коментар
23.05.2024 11:55 Відповісти
Корупцію влада хоче зберегти понад усе.
показати весь коментар
23.05.2024 12:30 Відповісти
 
 