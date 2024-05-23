На Харківщині дві співробітниці міграційної служби вимагали хабар за безперешкодне виготовлення закордонного паспорта, - Нацполіція
Начальниця одного з відділів держміграційної служби Харківської області та її підлегла вимагали та отримували гроші за безперешкодне оформлення паспорта для виїзду за кордон. У разі відмови платити, залякували створенням штучних перепон в оформленні документів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила у Департаменті внутрішньої безпеки Національної поліції України
"Оперативники Харківського управління Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції встановили причетність начальниці одного з відділів держміграційної служби Харківщини та її підлеглої до неправомірних дій", - йдеться в повідомленні.
Зловмисниці. використовуючи свої повноваження, вимагали гроші за безперешкодне оформлення паспорта для виїзду за кордон. Якщо люди не погоджувалися платити, залякували, що створять перешкоди в оформленні документів.
"Правоохоронці задокументували факт отримання грошей фігурантками під час чергової оборудки. Зібравши достатньо доказів, слідчі поліції Харківщини оголосили спільницям підозри за ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України", - розповіли у Департаменті.
Окрім цього вдалося встановити ще декілька аналогічних фактів. Зловмисницям загрожує до 10 років ув’язнення.
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Безкарність привладних, породжує КРИВАВІ наслідки…
І про твоє дебільне питання про ту "ковдру" - вона хоч була! І це був початок, яких вата і зебуїни миттєво зупинили в 19-му. До речі, ця "ковдра" ще й досі тягнеться(вже ***** 5 років твої любимці при владі!!). Так шо, уйобок, вчи матчасть і не з'їжжай в "патріотизм" - на цьому ресурсі ти вже гарно засвітився, товарісЧь. Завдяки таким ватанам, як ти, вся Україна зараз харкає кров'ю, а ти тут корчиш з себе патріота. Школота ти був, є і завжди будеш.
А ці паскуди певно не вчилися хрестиянській етиці і маючи посади вимагали більше ніж по закону. Якщо їх не просто звільнять а ще й посадять, то буде справедливо згідно закону і з точки зору нашої (а не їхньої) етики.
"На Одещині судитимуть працівника Державної міграційної служби, який вимагав хабар за підтвердження дітям громадянства України. Встановлено, що службовець вимагав $3000 за не створення штучних перепон при оформленні та видачі довідок про підтвердження громадянства України 5 дітям, батьком яких є іноземець. Під час передачі хабаря держслужбовця затримали. Наразі його відсторонено від займаної посади."