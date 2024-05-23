На Харківщині дві співробітниці міграційної служби вимагали хабар за безперешкодне виготовлення закордонного паспорта, - Нацполіція

Начальниця одного з відділів держміграційної служби Харківської області та її підлегла вимагали та отримували гроші за безперешкодне оформлення паспорта для виїзду за кордон. У разі відмови платити, залякували створенням штучних перепон в оформленні документів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила у Департаменті внутрішньої безпеки Національної поліції України

"Оперативники Харківського управління Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції встановили причетність начальниці одного з відділів держміграційної служби Харківщини та її підлеглої до неправомірних дій", - йдеться в повідомленні.

Зловмисниці. використовуючи свої повноваження, вимагали гроші за безперешкодне оформлення паспорта для виїзду за кордон. Якщо люди не погоджувалися платити, залякували, що створять перешкоди в оформленні документів.

"Правоохоронці задокументували факт отримання грошей фігурантками під час чергової оборудки. Зібравши достатньо доказів, слідчі поліції Харківщини оголосили спільницям підозри за ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України", - розповіли у Департаменті.

Окрім цього вдалося встановити ще декілька аналогічних фактів. Зловмисницям загрожує до 10 років ув’язнення.

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