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Одесит намагався за $8 тис. домовитися з прикордонником, щоб переправити "клієнта" до Молдови, - Держприкордонслужба. ФОТО

За винагороду у 8 тисяч доларів порушники намагалися "домовитися" з прикордонником, щоб потрапити до Молдови.

Про це повідомили в Держприкордонслужбі, передає Цензор.НЕТ.

Як повідомляється, на кордоні з Молдовою на гарячому затримали одесита, який намагався незаконно переправити до сусідньої країни "клієнта". Щоб реалізувати задумане, вони разом звернулися до прикордонника і запропонували йому $8000. Військовослужбовець учасником злочину не став.

Також дивіться: На Буковині затримали киянина, який намагався потрапити до Румунії за фальшивими документами від ТЦК, - ДПСУ. ФОТО

Порушники кордону

Порушників затримано та оголошено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень.

Порушники кордону

Дивіться: Тіло чоловіка виявили у Тисі за 10 метрів від румунського берега, - ДПСУ. ФОТО

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що прикордонники не визнаватимуть дані у додатку "Резерв+". Так, для виїзду за кордон потрібно буде пред’явити паперові документи.

Автор: 

хабар (4703) Держприкордонслужба ДПСУ (5985) кордон (4767)


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Скільки ж запросили з "клієнта" якщо лише на хабар одному прикордоннику запропонували 8 штук баксів?! Оце ж ціни так ціни!!!!
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22.05.2024 12:49 Відповісти
видно клієнт плавати не вмів.
Думаю зараз уроки плавання можуть користуватись великим попитом.
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22.05.2024 13:00 Відповісти
Вони що, реально думали що прикордонник тупий лох і погодиться на $8000, коли середні тарифи $12000-15000? Що за люди - жодної поваги до мужніх захисників західних кордонів.
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22.05.2024 13:00 Відповісти
Чому хлопці втікють із перлини України Одеси подалі від раю пана Зеленського? Їх що, не влаштовує асфальт? Дивіться, поляки пруть тисячами в день до нас на роботи. Все як обіцяв простой мальчік. І долар повернувся на позначку 8. Кінець епохи бідності пройшов і ніхто більше не купує пів вароеника в магазині, борщовий набор майже безкоштовний, зуб дає **********.
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22.05.2024 13:20 Відповісти
 
 