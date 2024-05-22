Одесит намагався за $8 тис. домовитися з прикордонником, щоб переправити "клієнта" до Молдови, - Держприкордонслужба. ФОТО
За винагороду у 8 тисяч доларів порушники намагалися "домовитися" з прикордонником, щоб потрапити до Молдови.
Про це повідомили в Держприкордонслужбі, передає Цензор.НЕТ.
Як повідомляється, на кордоні з Молдовою на гарячому затримали одесита, який намагався незаконно переправити до сусідньої країни "клієнта". Щоб реалізувати задумане, вони разом звернулися до прикордонника і запропонували йому $8000. Військовослужбовець учасником злочину не став.
Порушників затримано та оголошено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що прикордонники не визнаватимуть дані у додатку "Резерв+". Так, для виїзду за кордон потрібно буде пред’явити паперові документи.
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Думаю зараз уроки плавання можуть користуватись великим попитом.