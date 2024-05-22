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Одессит пытался за $8 тыс. договориться с пограничником, чтобы переправить "клиента" в Молдову, - Госпогранслужба. ФОТО

За вознаграждение в 8 тысяч долларов нарушители пытались "договориться" с пограничником, чтобы попасть в Молдову.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе, передает Цензор.НЕТ.

Как сообщается, на границе с Молдовой с поличным задержали одессита, который пытался незаконно переправить в соседнюю страну "клиента". Чтобы реализовать задуманное, они вместе обратились к пограничнику и предложили ему $8000. Военнослужащий участником преступления не стал.

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Порушники кордону

Нарушители задержаны и сообщено о подозрении в совершении уголовных правонарушений.

Порушники кордону

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Напомним, ранее сообщалось, что пограничники не будут признавать данные в приложении "Резерв+". Так, для выезда за границу нужно будет предъявить бумажные документы.

Автор: 

взятка (6159) Госпогранслужба (6431) граница (5269)


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Скільки ж запросили з "клієнта" якщо лише на хабар одному прикордоннику запропонували 8 штук баксів?! Оце ж ціни так ціни!!!!
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22.05.2024 12:49 Ответить
видно клієнт плавати не вмів.
Думаю зараз уроки плавання можуть користуватись великим попитом.
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22.05.2024 13:00 Ответить
Вони що, реально думали що прикордонник тупий лох і погодиться на $8000, коли середні тарифи $12000-15000? Що за люди - жодної поваги до мужніх захисників західних кордонів.
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22.05.2024 13:00 Ответить
Чому хлопці втікють із перлини України Одеси подалі від раю пана Зеленського? Їх що, не влаштовує асфальт? Дивіться, поляки пруть тисячами в день до нас на роботи. Все як обіцяв простой мальчік. І долар повернувся на позначку 8. Кінець епохи бідності пройшов і ніхто більше не купує пів вароеника в магазині, борщовий набор майже безкоштовний, зуб дає **********.
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22.05.2024 13:20 Ответить
 
 