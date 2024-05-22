Одессит пытался за $8 тыс. договориться с пограничником, чтобы переправить "клиента" в Молдову, - Госпогранслужба. ФОТО

За вознаграждение в 8 тысяч долларов нарушители пытались "договориться" с пограничником, чтобы попасть в Молдову.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе, передает Цензор.НЕТ.

Как сообщается, на границе с Молдовой с поличным задержали одессита, который пытался незаконно переправить в соседнюю страну "клиента". Чтобы реализовать задуманное, они вместе обратились к пограничнику и предложили ему $8000. Военнослужащий участником преступления не стал.

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Нарушители задержаны и сообщено о подозрении в совершении уголовных правонарушений.

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Напомним, ранее сообщалось, что пограничники не будут признавать данные в приложении "Резерв+". Так, для выезда за границу нужно будет предъявить бумажные документы.