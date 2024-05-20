Премьер Финляндии Орпо не исключает частичного открытия границы с РФ

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что границу страны с Россией можно будет попробовать частично открыть, когда будет принят "закон о выдворении".

Об этом Орпо сказал в интервью Yle Radio Suomi, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, согласно разведданным, Россия не изменила свою политику и ситуация на границе остается неизменной.

Несмотря на то, что с приходом весны на границе не было замечено роста незаконных пересечений, в России у границ Финляндии тысячи людей все еще ждут возможности пересечь финскую границу.

"Есть все основания полагать, что если мы откроем пограничный пункт, люди почти наверняка прибудут туда", - отметил Орпо.

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Законопроект, предусматривающий возвращение просителей убежища в Россию, будет подан на рассмотрение парламента на следующей неделе.

"Когда закон будет принят, мы постараемся осторожно открыть границу. Когда он будет в нашем арсенале, то обдумывая и обсуждая, можно было бы попробовать открыть движение через границу", - отметил Орпо.

По словам премьера, у Финляндии есть желание нормализовать ситуацию, но все зависит от России.

"Мы могли бы попробовать начать с одного пограничного пункта. И если по обе стороны границы будет налажено сотрудничество, это даст возможность открыть и другие", - добавил он.

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