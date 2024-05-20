РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8519 посетителей онлайн
Новости
1 839 9

Премьер Финляндии Орпо не исключает частичного открытия границы с РФ

Прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо з

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что границу страны с Россией можно будет попробовать частично открыть, когда будет принят "закон о выдворении".

Об этом Орпо сказал в интервью Yle Radio Suomi, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, согласно разведданным, Россия не изменила свою политику и ситуация на границе остается неизменной.

Несмотря на то, что с приходом весны на границе не было замечено роста незаконных пересечений, в России у границ Финляндии тысячи людей все еще ждут возможности пересечь финскую границу.

"Есть все основания полагать, что если мы откроем пограничный пункт, люди почти наверняка прибудут туда", - отметил Орпо.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Финляндия и еще четыре страны ЕС усиливают контроль за соблюдением санкций против РФ

Законопроект, предусматривающий возвращение просителей убежища в Россию, будет подан на рассмотрение парламента на следующей неделе.

"Когда закон будет принят, мы постараемся осторожно открыть границу. Когда он будет в нашем арсенале, то обдумывая и обсуждая, можно было бы попробовать открыть движение через границу", - отметил Орпо.

По словам премьера, у Финляндии есть желание нормализовать ситуацию, но все зависит от России.

"Мы могли бы попробовать начать с одного пограничного пункта. И если по обе стороны границы будет налажено сотрудничество, это даст возможность открыть и другие", - добавил он.

Читайте также: Финляндия с 15 апреля приостановит работу морских пунктов пропуска на границе с РФ

Автор: 

граница (5260) россия (95413) Финляндия (957) Орпо Петтери (24)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
тролинг 80-го левела.
показать весь комментарий
20.05.2024 09:33 Ответить
Відкривайте, але тільки на вихід.
показать весь комментарий
20.05.2024 09:33 Ответить
Воно вам тре?
показать весь комментарий
20.05.2024 09:36 Ответить
А нашо?
показать весь комментарий
20.05.2024 09:36 Ответить
Торгаші натиснули на фінських політиків. Відкривайте, хто ж вам лікар. Хтось знає, як на суомі написати тег #Прибутокпонадусе?
показать весь комментарий
20.05.2024 09:36 Ответить
Суомі в свій час будували лінії захисту,а не дороги. Тому тепер і ждороги в них хороші
показать весь комментарий
20.05.2024 09:39 Ответить
Краще відновіть лінію Манергейма.
показать весь комментарий
20.05.2024 09:44 Ответить
Росія ніколи не принесе нових можливостей, тільки нові проблеми.
показать весь комментарий
20.05.2024 10:10 Ответить
Похоже, что он не Орпо, а Ордло!
показать весь комментарий
20.05.2024 12:34 Ответить
 
 