Финляндия и еще четыре страны ЕС ужесточают контроль за соблюдением санкций против РФ
Польша, Финляндия, и страны Балтии - Эстония, Литва, Латвия - подписали соглашение об усилении контроля за соблюдением санкций Евросоюза против России.
Об этом сообщает Yle со ссылкой на таможню Финляндии, передает Цензор.НЕТ.
Соответствующий документ страны ЕС подписали в Вильнюсе.
Отмечается, что соглашение усилит и унифицирует контроль ЕС за соблюдением визовых требований в отношении России, поскольку внешние границы ЕС играют ключевую роль в предотвращении обхода санкций.
"Подписав соглашение, мы хотим показать другим странам и компаниям важность тесного сотрудничества для эффективного контроля санкций и внести свой вклад в повышение эффективности санкций", - отметил генеральный директор финской таможни Сами Ракшит.
По словам главы литовской таможни Дарюса Жвиронаса, в будущем планируется расширить санкционные меры контроля, и в ближайшее время к соглашению должно присоединиться еще больше стран.
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