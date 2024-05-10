Финляндия и еще четыре страны ЕС ужесточают контроль за соблюдением санкций против РФ

Польша, Финляндия, и страны Балтии - Эстония, Литва, Латвия - подписали соглашение об усилении контроля за соблюдением санкций Евросоюза против России.

Об этом сообщает Yle со ссылкой на таможню Финляндии, передает Цензор.НЕТ.

Соответствующий документ страны ЕС подписали в Вильнюсе.

Отмечается, что соглашение усилит и унифицирует контроль ЕС за соблюдением визовых требований в отношении России, поскольку внешние границы ЕС играют ключевую роль в предотвращении обхода санкций.

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"Подписав соглашение, мы хотим показать другим странам и компаниям важность тесного сотрудничества для эффективного контроля санкций и внести свой вклад в повышение эффективности санкций", - отметил генеральный директор финской таможни Сами Ракшит.

По словам главы литовской таможни Дарюса Жвиронаса, в будущем планируется расширить санкционные меры контроля, и в ближайшее время к соглашению должно присоединиться еще больше стран.