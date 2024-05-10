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Новости Санкции против России
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Финляндия и еще четыре страны ЕС ужесточают контроль за соблюдением санкций против РФ

П'ять країн ЄС підписали угоду щодо дотримання санкцій проти РФ.

Польша, Финляндия, и страны Балтии - Эстония, Литва, Латвия - подписали соглашение об усилении контроля за соблюдением санкций Евросоюза против России.

Об этом сообщает Yle со ссылкой на таможню Финляндии, передает Цензор.НЕТ.

Соответствующий документ страны ЕС подписали в Вильнюсе.

Отмечается, что соглашение усилит и унифицирует контроль ЕС за соблюдением визовых требований в отношении России, поскольку внешние границы ЕС играют ключевую роль в предотвращении обхода санкций.

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"Подписав соглашение, мы хотим показать другим странам и компаниям важность тесного сотрудничества для эффективного контроля санкций и внести свой вклад в повышение эффективности санкций", - отметил генеральный директор финской таможни Сами Ракшит.

По словам главы литовской таможни Дарюса Жвиронаса, в будущем планируется расширить санкционные меры контроля, и в ближайшее время к соглашению должно присоединиться еще больше стран.

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россия (95393) санкции (11260) Финляндия (956) Евросоюз (17076)


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спочатку "санкції",які не діють,після чого "посилення санкцій,котрі не діють"
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10.05.2024 11:20 Ответить
 
 