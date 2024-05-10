Фінляндія та ще чотири країни ЄС посилюють контроль за дотриманням санкцій проти РФ

Польща, Фінляндія, та країни Балтії - Естонія, Литва, Латвія - підписали угоду про посилення контролю за дотриманням санкцій Євросоюзу проти Росії.

Про це повідомляє Yle з посиланням на митницю Фінляндії, передає Цензор.НЕТ.

Відповідний документ країни ЄС підписали у Вільнюсі.

Зазначається, що угода посилить та уніфікує контроль ЄС за дотриманням візових вимог щодо Росії, оскільки зовнішні кордони ЄС відіграють ключову роль у запобіганні обходу санкцій.

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"Підписавши угоду, ми хочемо показати іншим країнам та компаніям важливість тісної співпраці для ефективного контролю санкцій та зробити свій внесок у підвищення ефективності санкцій", - зазначив генеральний директор фінської митниці Самі Ракшіт.

За словами глави литовської митниці Дарюса Жвіронаса, у майбутньому планується розширити санкційні заходи контролю, і найближчим часом до угоди має приєднатися ще більше країн.