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У ЄС упевнені, що санкції проти РФ працюють: Їхня мета не обвалити економіку РФ, а запобігти посиленню агресії проти України

стано,пітер

У Єврокомісії вважають, що запроваджені проти Росії санкції працюють, і їхня мета - не обвалити економіку РФ, а ускладнити Путіну можливість посилювати агресію проти України.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це на брифінгу в Брюсселі заявив речник зовнішньополітичної служби ЄС Петер Стано.

Стано наголосив, що метою європейських санкцій є не обвалити російську економіку, а, разом з іншими інструментами, ускладнити Володимиру Путіну можливість посилювати свою агресію проти України.

"Хоча санкції є середньо- та довгостроковим заходом, який демонструє свою повну ефективність лише у середньо- і довгостроковій перспективі, ми вже можемо сказати, що санкції насправді працюють. Тому що Путін не досягнув жодної зі своїх цілей, з якими він почав цю незаконну агресію проти України", – сказав Стано.

Також читайте: ЄС відреагував на плани РФ провести навчання із застосування ядерної зброї: Кремль зацікавлений у подальшій ескалації

Він зазначив, що Путін хотів захопити Київ за три дні та зруйнувати Україну і знищити український народ.

"Та Україна відбилася, з підтримкою ЄС. І єдине, що залишається Путіну – це підступно обстрілювати ракетами та дронами цивільні цілі по всій Україні та вести довгу війну на виснаження на Сході України", – наголосив речник.

Читайте: "Ми даємо все, що вона просить для захисту", - речник ЄС Стано про допомогу Україні у відбитті ракетних атак

Нагадаємо, раніше речник зовнішньополітичної служби ЄС Петер Стано заявив, що Євросоюз не відмовився визнавати Володимира Путіна президентом Росії, оскільки щодо цього питання не змогли дійти консенсусу всі держави-члени. Ткож він запевнив, що участь кількох дипломатів ЄС у так званій "інавгурації" Путіна у вівторок не ставить під сумнів позицію Євросоюзу про підтримку України.

Автор: 

санкції (11773) Євросоюз (13327) Стано Петер (110)


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Топ коментарі
+16
ну так, не треба обвалювати, інакше вони не зможуть робити ракети та нітрувати толуол. А ми ще років десять протримаємось.
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08.05.2024 16:03
+13
І досі не можуть зрозуміти, що кацапи скоріше їсти не будуть, ніж зменшать фінансування війни. Йшов третій рік...
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08.05.2024 16:03
+13
без обвалу економіки агресія триватиме
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08.05.2024 16:05
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Хаи - рашка - в такому темпі нас і ******* - молодці
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08.05.2024 16:03 Відповісти
ну так, не треба обвалювати, інакше вони не зможуть робити ракети та нітрувати толуол. А ми ще років десять протримаємось.
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08.05.2024 16:03 Відповісти
І досі не можуть зрозуміти, що кацапи скоріше їсти не будуть, ніж зменшать фінансування війни. Йшов третій рік...
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08.05.2024 16:03 Відповісти
без обвалу економіки агресія триватиме
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08.05.2024 16:05 Відповісти
та інтенсивність ударів наростатиме
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08.05.2024 16:09 Відповісти
Тобто мета не зупинити агресію, щоб не посилилася. Хай буде на такому рівні, але не сильніша. Мда.
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08.05.2024 16:05 Відповісти
Обвалення економіки рф і є запоьіганням агресії рф. Причому не тільки проти України.
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08.05.2024 16:05 Відповісти
Ящо раптом буде падати їх еконміка, то підтримайте, дайте їм грошей.

Схоже, що він не зовсім розуміє, що таке війна
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08.05.2024 16:06 Відповісти
просто європейські поцифісти у Брюселі ще не розуміють - якщо не впаде економіка рф, то через п'ять років проти армії ЄС (у якій доречі буде воювати і родичі цього Стано) будуть воювати і українці, які не встигнуть втікті від окупації.
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08.05.2024 16:24 Відповісти
Вони там зовсім ідіоти, чи просто лицемірні покидьки? Тобто, не придушити паРашу, щоб вона забралася з України, а дозволяти їй в Україні вчиняти роками геноцид, аби тільки далі не йшла?
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08.05.2024 16:07 Відповісти
думаю, просто ідіоти, які ще й до того хворі на інфантильний поцифізм.
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08.05.2024 16:25 Відповісти
Благословив нас Господь союзниками..
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08.05.2024 16:29 Відповісти
ну, союзників ми не вибирали, на відміну від влади. Які вже є....
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08.05.2024 16:32 Відповісти
Вибори влади в 19 - це вже була катастрофа. Імбецильна зелена какістократія у війну може коштувати держави.
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08.05.2024 16:35 Відповісти
Це не є благословення Господа....АНТИХРИСТА БЛАГОСЛОВЕННЯ ЦЕ
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08.05.2024 16:34 Відповісти
Вони з іншої планети.
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08.05.2024 16:08 Відповісти
З такими санкціями вони будуть ще років десять нас будуть террорезувати , невже не зрозуміло що вони гівно будуть жрати аби тільки воювати. Треба вже ж вивчити урок, як Рейган развалював совок, повністю перекравши нафтовий краник.
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08.05.2024 16:09 Відповісти
якщо не обрушити їхню "iканомiку", вони будуть посилювати агресiю. бо вони нiчого окрiм ненавистi i смертi не виробляють. а євродовбо#би казочки розказують..
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08.05.2024 16:09 Відповісти
Санкції працюють, на думку ЄС.
І саме тому економіка рашки росте, і саме тому у пуйла ще більше коштів та можливостей ще більше вбивати українців .
Європа задоволена, пуйло теж, санкції працюють, ага... швидше проти українців.
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08.05.2024 16:10 Відповісти
Ось і проговорились. Тобто ворога треба любити та не давати померти. Бо не хочуть перемоги України. Тільки трішки ослабити щоб на них не нападав.
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08.05.2024 16:17 Відповісти
Путін прочитавши це безглуздя сміється з цих ідіотів.
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08.05.2024 16:22 Відповісти
Європейці в ступорі бо не мають власної армії. 35 000 солдат бундесверу це не армія. Ті мізерні кошти які вони десятиліттями витрачали на оборону призвело до того що єдина боєздатна сила в Європі це Франція. Решта країн з військової точки зору недієздатні бо не забезпечені ******** зброєю і не мають достатньої кількості підготовлених військових. Тому просто "тягнуть час" і намагаються швидко надолужити відставання.В кінцевому результаті Європа стане боєздатною, але до того часу Україна залишиться в руїнах. Можна запустити виробництво зброї швидше, але тоді бюргери мають трошки скоротити побутові витрати. Щось я не бачу там бажання відмовитись від лишньої франзузської булочки і тірольської сосиски...
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08.05.2024 16:27 Відповісти
У Єврокомісії вважають, що запроваджені проти Росії санкції працюють, і їхня мета - не обвалити економіку РФ, а давати рашистському світовому терористу і вбивці українського народу можливість посилювати агресію проти України і збільшувати кількість жертв серед українців .та знищення України...шлюхи
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08.05.2024 16:31 Відповісти
як це "не обвалити", рашизм тотально підлягає знищенню, він проник у кожну дірку ох...его нарота
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08.05.2024 16:36 Відповісти
" ...і їхня мета - не обвалити економіку РФ, а ..."
Это называется делать хорошую мину при плохой игре. На самом деле ни у Европы, ни у США нет реальных рычагов и механизмов для обвала экономики РФ.
Вспоминается старый анекдот:
Строительство ведется из рук вон плохо, деньги разворовали, рабочих не хватает, нарушены все сроки и пр. и пр. Заказчик возмущен нарушением всех графиков и присылает на стройку комиссию.
Директор строительной компании вызывает бригадира и говорит: "Придумывай что хочешь, но комиссии надо втереть что у нас все под контролем и стройка идет по графику"
Приезжает комиссия. Заходят на объект и в это время, обваливается стена (из говна и палок). Бригадир невозмутимо смотрит на часы, потом в чертежи: "О, всё точно по графику!"
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08.05.2024 16:36 Відповісти
З того усього, що говориться і відбувається, можна зробити висновок, ЄС висралось на Україну і їх зовсім не цікавить скільки українців гине щодня. Дати опір путіну і його шоблі в ЄС і НАТО не можуть, бо бояться екскалації і ядерної війни,то розрахунок у них видно такий, чим довше війна, тим більше здатних воювати загине з обох сторін і навіть, якщо путін захопить Україну, не буде з ким пертися на НАТО. Все стає просто очевидно за більш як два роки кровопролитної війни.
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08.05.2024 16:42 Відповісти
цей Стано, виявляється, з тої самої шобли заморозчиків конфлікту....
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08.05.2024 16:43 Відповісти
...Ну й дурня ж .
Так війна ніколи не припиниться . Бо - ускладнити це означає продовження війни але з більшими труднощами для агресора . А от обвал економіки русні - означає неможливість подальшого ведення війни через крах економіки країни агресора .
Європа і досі не зняла рожеві окуляри , і думає що все якось - само собою устаканиться . пц !!
Русня кинула виклик західній цивілізації .!! Не Україні .
Альо , гараж ,, та просніться ж ви нарешті .!
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08.05.2024 17:02 Відповісти
Якщо ви думаєте, що санкції працюють тоді кацапи не воюють.
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08.05.2024 19:37 Відповісти
Бред какой-то! Они сами -то понимают, что говорят? Как можно предотвратить усиление агрессии против Украины не обрушив экономику рашки? Не будет экономики- не будет денег на выплаты ублюдкам, убивающих нас, не будет бабла на создание новых орудий убийств! Двойная европейская мораль.
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08.05.2024 19:52 Відповісти
Тупое розовое пони..
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08.05.2024 20:16 Відповісти
 
 