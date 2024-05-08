У ЄС упевнені, що санкції проти РФ працюють: Їхня мета не обвалити економіку РФ, а запобігти посиленню агресії проти України
У Єврокомісії вважають, що запроваджені проти Росії санкції працюють, і їхня мета - не обвалити економіку РФ, а ускладнити Путіну можливість посилювати агресію проти України.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це на брифінгу в Брюсселі заявив речник зовнішньополітичної служби ЄС Петер Стано.
Стано наголосив, що метою європейських санкцій є не обвалити російську економіку, а, разом з іншими інструментами, ускладнити Володимиру Путіну можливість посилювати свою агресію проти України.
"Хоча санкції є середньо- та довгостроковим заходом, який демонструє свою повну ефективність лише у середньо- і довгостроковій перспективі, ми вже можемо сказати, що санкції насправді працюють. Тому що Путін не досягнув жодної зі своїх цілей, з якими він почав цю незаконну агресію проти України", – сказав Стано.
Він зазначив, що Путін хотів захопити Київ за три дні та зруйнувати Україну і знищити український народ.
"Та Україна відбилася, з підтримкою ЄС. І єдине, що залишається Путіну – це підступно обстрілювати ракетами та дронами цивільні цілі по всій Україні та вести довгу війну на виснаження на Сході України", – наголосив речник.
Нагадаємо, раніше речник зовнішньополітичної служби ЄС Петер Стано заявив, що Євросоюз не відмовився визнавати Володимира Путіна президентом Росії, оскільки щодо цього питання не змогли дійти консенсусу всі держави-члени. Ткож він запевнив, що участь кількох дипломатів ЄС у так званій "інавгурації" Путіна у вівторок не ставить під сумнів позицію Євросоюзу про підтримку України.
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Схоже, що він не зовсім розуміє, що таке війна
І саме тому економіка рашки росте, і саме тому у пуйла ще більше коштів та можливостей ще більше вбивати українців .
Європа задоволена, пуйло теж, санкції працюють, ага... швидше проти українців.
Это называется делать хорошую мину при плохой игре. На самом деле ни у Европы, ни у США нет реальных рычагов и механизмов для обвала экономики РФ.
Вспоминается старый анекдот:
Строительство ведется из рук вон плохо, деньги разворовали, рабочих не хватает, нарушены все сроки и пр. и пр. Заказчик возмущен нарушением всех графиков и присылает на стройку комиссию.
Директор строительной компании вызывает бригадира и говорит: "Придумывай что хочешь, но комиссии надо втереть что у нас все под контролем и стройка идет по графику"
Приезжает комиссия. Заходят на объект и в это время, обваливается стена (из говна и палок). Бригадир невозмутимо смотрит на часы, потом в чертежи: "О, всё точно по графику!"
Так війна ніколи не припиниться . Бо - ускладнити це означає продовження війни але з більшими труднощами для агресора . А от обвал економіки русні - означає неможливість подальшого ведення війни через крах економіки країни агресора .
Європа і досі не зняла рожеві окуляри , і думає що все якось - само собою устаканиться . пц !!
Русня кинула виклик західній цивілізації .!! Не Україні .
Альо , гараж ,, та просніться ж ви нарешті .!