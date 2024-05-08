У ЄС упевнені, що санкції проти РФ працюють: Їхня мета не обвалити економіку РФ, а запобігти посиленню агресії проти України

У Єврокомісії вважають, що запроваджені проти Росії санкції працюють, і їхня мета - не обвалити економіку РФ, а ускладнити Путіну можливість посилювати агресію проти України.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це на брифінгу в Брюсселі заявив речник зовнішньополітичної служби ЄС Петер Стано.

Стано наголосив, що метою європейських санкцій є не обвалити російську економіку, а, разом з іншими інструментами, ускладнити Володимиру Путіну можливість посилювати свою агресію проти України.

"Хоча санкції є середньо- та довгостроковим заходом, який демонструє свою повну ефективність лише у середньо- і довгостроковій перспективі, ми вже можемо сказати, що санкції насправді працюють. Тому що Путін не досягнув жодної зі своїх цілей, з якими він почав цю незаконну агресію проти України", – сказав Стано.

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Він зазначив, що Путін хотів захопити Київ за три дні та зруйнувати Україну і знищити український народ.

"Та Україна відбилася, з підтримкою ЄС. І єдине, що залишається Путіну – це підступно обстрілювати ракетами та дронами цивільні цілі по всій Україні та вести довгу війну на виснаження на Сході України", – наголосив речник.

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Нагадаємо, раніше речник зовнішньополітичної служби ЄС Петер Стано заявив, що Євросоюз не відмовився визнавати Володимира Путіна президентом Росії, оскільки щодо цього питання не змогли дійти консенсусу всі держави-члени. Ткож він запевнив, що участь кількох дипломатів ЄС у так званій "інавгурації" Путіна у вівторок не ставить під сумнів позицію Євросоюзу про підтримку України.